NEET Paper Leak: पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! आता थेट ‘लष्करा’कडे दिली जाणार प्रश्नपत्रिकांची जबाबदारी?

Updated On: May 28, 2026 | 03:31 PM IST
सारांश

NEET Paper Leak 2026: नीट (NEET) पेपर लीक वादानंतर केंद्र सरकारचा मोठा विचार. भविष्यात राष्ट्रीय परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि संरक्षणाची जबाबदारी लष्कराला (सेना) मिळण्याची शक्यता. सविस्तर वृत्त वाचा.

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

विस्तार

NEET Paper Leak Security : नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकार परीक्षा प्रणालीला अधिक सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भविष्यात प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित वाहतूक आणि संरक्षणाची जबाबदारी आर्मीच्या सैन्याला दिले आहे, जणेकरून पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांवर बंदी घालता येईल आणि परिक्षांची विश्वसनीयता कायम राखता येईल.

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी बैठक

नीट परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या निवासस्थानी एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य संधिया यांच्यासह सीबीएसई (CBSE) आणि एनटीएचे (NTA) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सूत्रांकडून दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास कमी करणे, परीक्षा प्रक्रिया मजबूत करणे आणि भविष्यात होणाऱ्या गैरप्रकारावर निर्बंध निर्माण करणे, यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

कोचिंग सेंटरच्या संस्थापकाच्या सीबीआय कोठडीत एका दिवसाची वाढ

तर दुसरीकडे दिल्लीतील एका न्यायालयाने मंगळवारी नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरणातील मुख्य आरोपी शिवराज मोटेगावकर यांच्या सीबीआय कोठडीत एका दिवसाची वाढ करण्यात आली आहे. शिवराज मोटेगावकर हे नीट यूजी परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका लीक करणे आणि त्या प्रसारित करण्याच्या प्रकरणात थेट गुंतलेले असल्याने सीबीआयने कोठडीत वाढ केली आहे.

२१ जून रोजी पुन्हा होणार परीक्षा

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (NTA) १२ मे रोजी निर्णय घेतला होता की, वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेसासाठी ३ मे रोजी आयोजित करण्यात आलेली राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीकच्या आरोपांमुळए रद्द करण्यात आली आहे. आता ही पुन्हा परीक्षा २१  जून रोजी आयोजित केली जाणार आहे.

Published On: May 28, 2026 | 02:07 PM

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात लहान मुलांसाठी बनवा थंडगार Fruit Cream, प्रत्येक घासामध्ये मिळेल फ्रेशनेसचा खास स्वाद

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

लाखोंची गाडी, VIP नंबर.. इंदोरीकर महाराजांच्या जावयाने आणि मुलीने घेतली लाखोंची कार; सोशल मिडियावर Video Viral

Sangli Crime: 'तुला मुलगा होत नाही' म्हणत टोमणे, मारहाण आणि छळ, तब्ब्ल ११ वर्ष विवाहितेने केलं सहन; तामिळनाडूत संशयास्पद मृत्यू

एका दगडात तीन पक्षी! पेट्रोल, CNG आणि इलेक्ट्रिसिटी वर चालणारी नवीन Tata Tiago लाँच, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरीयंटची किंमत

जावई धोंडे जेवायला गेले अन् लाखाचा ऐवज विसरून आले; दुकानदाराला समजताच पर्स केली परत

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

