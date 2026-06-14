IIM Calcutta Placement 2026: भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) कलकत्ताने विद्यार्थ्यांसाठी एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची घोषणा केली आहे. या नव्या धोरणामुळे ‘एमबीए’च्या (MBA) विद्यार्थ्यांना कॅम्पस प्लेसमेंटची संधी न गमावता स्टार्टअप (Entrepreneurship) क्षेत्रात नशीब आजमावता येणार आहे. संस्थेचे संचालक आलोक कुमार राय यांनी ६३ व्या एमबीए बॅचच्या दीक्षांत समारंभादरम्यान (Induction Ceremony) या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. या बॅचमध्ये एकूण ४८० विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
संस्थेने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक आणि करिअरविषयक सुरक्षा कायम ठेवत त्यांच्यातील नाविन्यपूर्णतेला (Innovation) प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. संचालक आलोक कुमार राय यांनी सांगितले की, स्टार्टअपचा पर्याय निवडणारे विद्यार्थी भविष्यातील प्लेसमेंटची संधी गमावणार नाहीत; ज्यामुळे त्यांना जोखीम आणि करिअरची स्थिरता यात समतोल राखण्याची दुसरी संधी मिळेल. ही ‘विलंबित प्लेसमेंट’ (Deferred Placement) पॉलिसी विद्यार्थ्यांना एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करते, जेणेकरून ते नोकरी जाण्याच्या भीतीशिवाय आपल्या कल्पक विचारांवर काम करू शकतील. यामुळे असा एक ‘टॅलेंट पूल’ तयार होईल, ज्यांच्याकडे केवळ व्यवस्थापनाचे सैद्धांतिक ज्ञान नसेल, तर व्यवसाय तळागाळापासून उभा करण्याचा व्यावहारिक अनुभव देखील असेल.
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आयआयएम कलकत्ताची नवीन एमबीए बॅच ही वैविध्यपूर्ण प्रतिभा आणि उत्कृष्ट शैक्षणिक पार्श्वभूमीचे उत्तम उदाहरण आहे.
लिंग गुणोत्तर: या बॅचमध्ये ६७ टक्के पुरुष आणि ३३ टक्के महिला विद्यार्थी आहेत.
कामाचा अनुभव: अनुभवाचा विचार केल्यास, ४१ टक्के विद्यार्थी फ्रेशर्स (नवीन) आहेत, तर ५९ टक्के विद्यार्थ्यांकडे आधीपासूनच कामाचा अनुभव आहे.
शैक्षणिक पार्श्वभूमी: या बॅचमध्ये ५४.७ टक्के विद्यार्थी इंजिनिअरिंग (Engineering) पार्श्वभूमीचे आहेत. त्यानंतर कॉमर्स (११.५ टक्के), विज्ञान (१०.२७ टक्के) आणि कला (१० टक्के) शाखेचे विद्यार्थी आहेत, तर उर्वरित इतर विषयांतील आहेत.
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शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, आयआयएम कलकत्ताचे हे धोरण देशात उद्योजकतेची (Entrepreneurship) संस्कृती वाढवण्याच्या दृष्टीने एक मोठा बदल घडवून आणेल. हे धोरण विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर बनण्यास प्रेरित तर करतेच, पण त्याचसोबत त्यांना एक सुरक्षित करिअरचा मार्ग (Secure Career Path) देखील उपलब्ध करून देऊ शकते. अदानी समूहासारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबतची भागीदारी हे दर्शवते की, उद्योग जगताने भविष्यातील बिझनेस लीडर्स घडवण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांशी घट्ट नाते जोडले आहे. अशा धोरणांमुळे पदवीधर विद्यार्थ्यांना धाडसी निर्णय घेण्यास आणि नवनवीन प्रयोग करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे अंतिमतः देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.