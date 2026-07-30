गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Karnataka Hiv Cases College Students Testing Awareness Campaign

१८ ते ३५ वयोगटात HIVचा वाढता धोका; कर्नाटकातील ७ हजार विद्यार्थी बाधित, सरकारची विशेष मोहीम सुरू

Updated On: Jul 30, 2026 | 11:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

कर्नाटकात तरुणांमधील एचआयव्ही संसर्गाच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्य सरकारने सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये नियमित एचआयव्ही चाचणी व जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१८ ते ३५ वयोगटात HIVचा वाढता धोका; कर्नाटकातील ७ हजार विद्यार्थी बाधित, सरकारची विशेष मोहीम सुरू

(फोटो सौजन्य: istock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • १८ ते ३५ वयोगटातील ७ हजारांहून अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एचआयव्हीची लागण झाल्याचे समोर आले.
  • राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये एचआयव्ही चाचणी, समुपदेशन आणि जनजागृती मोहीम राबवली जाणार.
  • विद्यार्थ्यांची गोपनीयता राखत ८ महिन्यांच्या टप्प्याटप्प्याने विशेष आरोग्य मोहीम राबवण्याचा निर्णय.
कर्नाटकात मागील काही काळापासून तरुणांमध्ये वेगाने पसरणाऱ्या एचआयव्ही संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य ए प्रतिबंधक सोसायटीच्या विशेष निर्देशानंतर सरकारने राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित (एडेड) आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये नियमितपणे एचआयव्ही चाचणी आणि जनजागृती शिबिरे आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरुणांमधील संसर्गाची वेळीच ओळख पटवणे आणि त्यांना योग्य मोफत समुपदेशन उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

नॅशनल ए कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, एचआयव्ही बाधित रुग्णांच्या संख्येत कर्नाटक संपूर्ण देशात तिसऱ्या स्थानावर आहे. सध्या राज्यात सुमारे २.६० लाख लोक एचआयव्हीसह जगत आहेत. यापैकी २.०५ लाख रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, तर धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे ५४ हजार लोकांना आपल्याला संसर्ग झाला आहे याची पुसटशी कल्पनाही नाही. आरोग्य विभागासाठी ही सर्वांत मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे.

विद्यापीठाची विशेष आरोग्य मोहीम : एमएएस अंतर्गत उपक्रम

कर्नाटकच्या विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीने आपल्या सर्व संलग्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एकात्मिक आरोग्य शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘मोबिलायझेशन फॉर एड्स सुरक्षा (एमएएस) या विशेष कार्यक्रमांतर्गत ही मोहीम राबवली जाणार असून यात एचआयव्हीसह हिपॅटायटीस-बी आणि सिफिलीस यांसारख्या आजारांवरही मार्गदर्शन केले जाईल.

१८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांमध्ये संसर्ग दुप्पट

आकडेवारीनुसार, १८ ते ३५ या वयोगटात एचआयव्हीचा ससर्ग सर्वात वेगाने वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये या वयोगटातील बाधितांची संख्या ४४,५०० होती, ती २०२५-२६ मध्ये वाढून तब्बल ६६,६०० वर पोहोचली आहे. म्हणजेच अवघ्या दोन वर्षात यात मोठी वाढ झाली ते २५ वयोगटातील ७,००० हून अधिक महाविद्यालयीन विद्याथ्यांना आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, १८ नुकतीच एचआयव्ही संसर्गाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

गोपनीयतेकडे विशेष लक्ष दिले जाईल

कुलगुरू एस. विद्याशंकर यांनी सांगितले की, हा एक संवेदनशील विषय आहे. सर्व महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, कोणत्याही विद्यार्थ्यांची ओळख उघड होणार नाही याची खात्री करावी, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा सामाजिक भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही.
ही मोहीम ८ महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. पहिल्या टप्प्यात मार्गदर्शनपर कार्यक्रमांचा समावेश असेल, तर १२ ऑगस्ट (युवा दिन) रोजी पथनाट्ये, पलॅश मॉब आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून एड्सबद्दलचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Karnataka hiv cases college students testing awareness campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 11:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navbharat Healthcare Summit: ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न’ प्रत्येक गावाला निरोगी बनवेल – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
1

Navbharat Healthcare Summit: ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न’ प्रत्येक गावाला निरोगी बनवेल – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड
2

Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक
3

१३ दिवसांच्या चिमुकलीची वडिलांकडून हत्या; पाण्याच्या टाकीत फेकून संपवलं, आईच्या तक्रारीवर आरोपीला अटक

संतापजनक! असा बाप कोणाला नको…; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत…; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक
4

संतापजनक! असा बाप कोणाला नको…; १३ दिवसांच्या नवजात बाळाची हत्या करून पाण्याच्या टाकीत…; पत्नी मुस्कानच्या तक्रारीनंतर अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

NEET UG Low Score Options: MBBS नाही मिळालं तर काय? ‘हे’ ५ मेडिकल कोर्सेस देतील उत्तम पगार!

Jul 30, 2026 | 11:15 AM
Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Marathi Bhakti Geet: रूपकुमार राठोड यांच्या संगीताने सजलं ‘पालखी निघाली वारीला’; कन्या रीवा राठोडचं मराठीत पहिलंच भक्तिगीत

Jul 30, 2026 | 11:13 AM
MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

MHT CET 2026 Controversy: NEET नंतर आता एमएचटी-सीईटी संशयाच्या भोवऱ्यात! ९०% मिळवणारे विद्यार्थी मागे का पडले?

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Ajinkya Rahane Retirement: मराठमोळ्या अजिंक्य रहाणेने क्रिकेटला केला अलविदा! IPL देखील खेळणार नाही, वाचा संपूर्ण करिअर

Jul 30, 2026 | 11:07 AM
Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jul 30, 2026 | 11:05 AM
१८ ते ३५ वयोगटात HIVचा वाढता धोका; कर्नाटकातील ७ हजार विद्यार्थी बाधित, सरकारची विशेष मोहीम सुरू

१८ ते ३५ वयोगटात HIVचा वाढता धोका; कर्नाटकातील ७ हजार विद्यार्थी बाधित, सरकारची विशेष मोहीम सुरू

Jul 30, 2026 | 11:04 AM
World Day against Trafficking in Persons : आधुनिक गुलामगिरीविरुद्ध जगाचा एल्गार; जाणून घ्या 30 जुलैचे महत्त्व आणि भयावह वास्तव

World Day against Trafficking in Persons : आधुनिक गुलामगिरीविरुद्ध जगाचा एल्गार; जाणून घ्या 30 जुलैचे महत्त्व आणि भयावह वास्तव

Jul 30, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा