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NEET 2026 Exam : ‘नीट’ फेरपरीक्षा ‘या’ तारखेला होणार; पेपर लीकच्या अफवांवर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचे मोठे विधान पहा एका क्लिकवर..

Updated On: Jun 09, 2026 | 05:37 PM IST
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सारांश

NEET 2026 Exam Updates: नीट (NEET 2026) परीक्षेच्या तारखांबद्दल आणि सुरक्षेबद्दल संभ्रम आहे का? प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता राखण्यासाठी आणि सायबर धोके रोखण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा (IB) व सीबीआय (CBI) कशा प्रकारे काम करणार आहेत? जाणून घ्या शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले शब्द

pradhan

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

NEET 2026 Exam Updates: केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी NEET 2026 परीक्षेबाबत एक मोठे विधान केले आहे. देश यापूर्वीही अनेक आव्हानांना सामोरा गेला असून, सध्याच्या परिस्थितीबाबत सरकार पूर्णपणे सतर्क आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी भारत सरकारची संपूर्ण यंत्रणा सक्रिय असून कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी या संदर्भात गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली असून, ते आरोग्यमंत्र्यांशीही चर्चा करणार आहेत. परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देत काळजी न करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी आपले पूर्ण लक्ष अभ्यासावर केंद्रित करावे, परीक्षा प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष आणि दोषरहित पद्धतीने राबवली जाईल, असा विश्वास त्यांनी दिला.

परीक्षा कधी होणार आणि सुरक्षा कशी असेल?

शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, NEET परीक्षा २१ जून २०२६ रोजी ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच आयोजित केली जाईल. त्यांनी एनटीए (NTA) मुख्यालयाला भेट देऊन तयारीचा आढावा घेतला. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते परीक्षा केंद्रांपर्यंत साहित्य सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे.

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक झाली असून, सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अतिरिक्त सतर्कता बाळगण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

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यंत्रणा आणि ‘NTA’ मधील बदल

सुरक्षा आणि गोपनीयता राखण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिव लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. परीक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी NTA च्या संघटनात्मक रचनेत अनेक बदल करण्यात आले असून, संयुक्त सचिव आणि संचालक पातळीवर नवीन अनुभवी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याशिवाय, सायबर सुरक्षेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आयबी (IB), सीबीआय (CBI) आणि इतर यंत्रणांच्या सायबर संसाधनांचा वापर करून ऑनलाईन हालचालींवर आणि संशयास्पद कारवायांवर चोख लक्ष ठेवले जात आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता विद्यार्थ्यांनी आपली तयारी सुरू ठेवावी, असा संदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिला.

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Web Title: Neet 2026 exam date nta changes dharmendra pradhan statement marathi news

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Published On: Jun 09, 2026 | 05:36 PM

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