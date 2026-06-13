रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये मोठे बदल; आता रेल्वेच्या विभागीय परीक्षाही होणार ऑनलाईन

नवी दिल्ली : रेल्वे भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत रेल्वे भरती मंडळाच्या (RRB) भरती प्रक्रियेचा आढावा घेतला आणि भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले.
एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान, रेल्वेमंत्र्यांनी घोषणा केली की सर्व विभागीय परीक्षा आता संगणक आधारित चाचणी (CBT) द्वारे घेतल्या जातील. परीक्षा प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी, शक्य असेल तिथे भरती परीक्षांमध्ये टॅब्लेट आधारित चाचणीची (TBT) व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीत भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता, अचूकता आणि वेळेवर पूर्ण होण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उमेदवारांना भरतीचा चांगला अनुभव देणे आणि निवड प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे हे रेल्वेचे ध्येय असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सीबीटी (CBT) आणि टीबीटी (TBT) म्हणजे काय?
रेल्वे भरती परीक्षांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीबीटी (संगणक-आधारित चाचणी) आणि टीबीटी (टॅब्लेट-आधारित चाचणी) या दोन्ही डिजिटल परीक्षा प्रणाली आहेत. परंतु त्यांच्या कार्यान्वयन आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय फरक आहेत. संगणक-आधारित चाचण्यांमध्ये (सीबीटी) उमेदवारांना डेस्कटॉप संगणकावर परीक्षा द्यावी लागते. यासाठी मोठी परीक्षा केंद्रे, संगणक प्रयोगशाळा, नेटवर्किंग प्रणाली आणि इतर तांत्रिक संसाधनांची आवश्यकता असते. सध्या, बहुतेक रेल्वे आणि इतर सरकारी भरती परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेतल्या जातात.
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टॅब्लेट-आधारित चाचण्यांमध्ये (टीबीटी) उमेदवार टॅब्लेट डिव्हाईसेसवर परीक्षा देतात. यासाठी स्वतंत्र कीबोर्ड, माउस किंवा मोठ्या संगणक सेटअपची आवश्यकता नसते. यामुळेच मर्यादित पायाभूत सुविधांसह परीक्षा घेण्यासाठी टीबीटीचा वापर केला जाऊ शकतो. तज्ञांच्या मते, ही प्रणाली परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि दुर्गम भागांना परीक्षा सुविधा पुरवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
रेल्वे भरती प्रक्रियेला गती दिली जाणार
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, रेल्वेने सुरू केलेल्या वार्षिक भरती दिनदर्शिकेला उमेदवारांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यामुळे उमेदवारांना रिक्त जागा आणि भरती प्रक्रियेबद्दल वेळेवर माहिती मिळते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने ४३७८१ उमेदवारांची विविध पदांवर नियुक्ती केली. रेल्वेने तंत्रज्ञान-आधारित आणि पद्धतशीर भरती प्रक्रियेद्वारे भरतीला गती दिली आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात रेल्वेने १८७९९ असिस्टंट लोको पायलट (एएलपी), १४२९८ टेक्निशियन आणि १३७६ पॅरामेडिकल स्टाफची भरती केली. इतर अनेक श्रेणींमध्येही नियुक्त्या करण्यात आल्या.