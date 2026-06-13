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Junnar Gram Panchayat Election: राजुरी ग्रामपंचायत आरक्षण सोडत जाहीर! १७ सदस्यांच्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट; प्रभागनिहाय आरक्षण

Updated On: Jun 13, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

Rajuri Gram Panchayat election - प्रभागनिहाय आरक्षणानुसार प्रभाग क्रमांक १ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशी तीन जागा असतील. प्रभाग क्रमांक २ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशा तीन जागा राहतील.

Rajuri Gram Panchayat election reservation 2026, Junnar taluka village polls updates

Rajuri Gram Panchayat election reservation 2026, Junnar taluka village polls updates

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विस्तार
  • राजुरी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२६च्या पार्श्वभूमीवर सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत
  • राजुरी ग्रामपंचायतीत एकूण १७ सदस्यांची निवड होणार
  • ६ मध्ये एक सर्वसाधारण आणि दोन सर्वसाधारण महिला जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
 

Junnar Gram Panchayat Election: जुन्नर तालुक्यातील राजुरी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२६च्या पार्श्वभूमीवर सदस्य पदांच्या आरक्षणाची सोडत शुक्रवारी ग्रामपंचायत कार्यालयात पार पडली. या सोडतीमुळे आगामी निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्यास सुरुवात झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी निवडणुकीच्या तयारीला वेग दिला आहे.

अध्यासी निवडणूक अधिकारी योगीता पिंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या प्रक्रियेस ग्रामपंचायत अधिकारी संदीप ढोरे, तलाठी श्यामराव सलामे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. राजुरी ग्रामपंचायतीत एकूण १७ सदस्यांची निवड होणार असून, सरपंचपद सर्वसाधारण गटासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.

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प्रभागनिहाय आरक्षणानुसार प्रभाग क्रमांक १ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशी तीन जागा असतील. प्रभाग क्रमांक २ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग महिला, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशा तीन जागा राहतील. प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये एक सर्वसाधारण व दोन सर्वसाधारण महिला जागांचा समावेश आहे.

प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग महिला आणि सर्वसाधारण अशा दोन जागा असतील. प्रभाग क्रमांक ५ मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग, सर्वसाधारण आणि सर्वसाधारण महिला अशा तीन जागांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तर प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये एक सर्वसाधारण आणि दोन सर्वसाधारण महिला जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

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आरक्षण सोडत जाहीर झाल्याने विविध गटांतील इच्छुक उमेदवारांमध्ये हालचाली वाढल्या असून, गावातील राजकीय वातावरणही निवडणुकीच्या दिशेने तापू लागले आहे. आगामी काळात उमेदवारीसाठी इच्छुकांच्या बैठका, चर्चासत्रे आणि राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

Web Title: Rajuri gram panchayat election sarpanch post declared for general category in junnar taluka

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Published On: Jun 13, 2026 | 11:30 AM

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