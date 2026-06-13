Maa Hai Na: शिल्पा शेट्टी आणि सेलिब्रिटी आईंसह करत आहेत धमाल, हिंदी ZEE5 वरील ‘माँ है ना’ पाहण्याची ५ कारणे

आई-मुलांच्या नात्याची सुंदर झलक पाहायला मिळते
स्वयंपाकातील आव्हानं स्पर्धेला रंगत आणतात, पण खरा शो स्टॉपर आहे ते म्हणजे आई आणि मुलांमधील नातं. रेसिपीवरून होणारे मजेशीर वाद, एकमेकांना दिलेले प्रोत्साहन आणि अभिमानाचे क्षण प्रत्येक भागाला खास बनवतात. या नात्यातील छोट्या-छोट्या गोष्टी प्रेक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याशी जोडून ठेवतात. त्यामुळे ‘माँ है ना’ हा केवळ रियालिटी शो न राहता एक भावनिक अनुभव बनतो.
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किचनमधील गोंधळच मनोरंजनाचा मुख्य भाग
प्रत्येक स्पर्धक आत्मविश्वासाने स्वयंपाकघरात प्रवेश करत नाही आणि हाच या शोचा सर्वात मजेशीर भाग आहे. विसरलेले साहित्य, शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ, चुकीच्या सूचना आणि अनपेक्षित गडबडी यामुळे अनेक हास्यजनक प्रसंग घडतात. अनेकदा Gen Z स्पर्धकांना परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या आईंची मदत घ्यावी लागते, आणि त्यातून निर्माण होणारा गोंधळ प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन करतो. प्रत्येक आव्हानात काय घडेल याची उत्सुकता कायम राहते.
शिल्पा शेट्टीचा उत्साह, तिची विनोदबुद्धी आणि आपुलकी
होस्ट आणि जज म्हणून शिल्पा शेट्टी शोमध्ये परिपूर्ण संतुलन आणते. किचनमधील गमतीशीर प्रसंगांवर तिच्या प्रतिक्रिया असोत, स्पर्धकांना दिलेले प्रोत्साहन असो किंवा आईंसोबतचे हलकेफुलके संवाद असोत, तिची उपस्थिती प्रत्येक भागाला अधिक रंगतदार बनवते. ती दोन्ही पिढ्यांशी सहज संवाद साधते आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षण नैसर्गिक व आपुलकीचा वाटतो. तिचा नैसर्गिक सहभाग नक्कीच प्रेक्षकांना भावतो.
सेलिब्रिटी स्पर्धकांचा एक वेगळाच पैलू समोर
तान्या मित्तल, कुशल तन्वर, उर्वशी ढोलकिया, सुनीता आहुजा, गौरव कपूर आणि इतर सेलिब्रिटी स्पर्धक या शोमध्ये त्यांच्या नेहमीच्या ग्लॅमरस प्रतिमेपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या रूपात दिसतात. मुलांनी दबावाखाली काम करणे, आईवर अवलंबून राहणे, चुका करणे आणि भावनिक क्षण अनुभवणे यामुळे त्यांचा अधिक खरा आणि जवळचा पैलू प्रेक्षकांसमोर येतो. त्यामुळे त्यांचा प्रवास अधिक रंजक आणि रिलेटेबल वाटतो.
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घरच्या जेवणामागील भावना
माँ है ना च्या केंद्रस्थानी आहे घरगुती जेवणामागील प्रेम आणि जिव्हाळा. प्रत्येक पदार्थामागे एखादी आठवण, शिकवण किंवा कथा दडलेली असते जी पिढ्यांना एकत्र जोडते. हा शो आपल्याला आठवण करून देतो की स्वयंपाक हा केवळ परिपूर्णतेबद्दल नसून, त्या क्षणांना आणि आपल्या प्रियजनांना जपण्याबद्दल आहे. आजच्या धावपळीच्या जीवनात माँ है ना कुटुंबाच्या स्वयंपाकघरातील उबदारपणा आणि आपुलकी पुन्हा अनुभवायला लावतो.
हास्य, भावना, आठवणी आणि भरपूर मनोरंजन यांचा सुंदर संगम असलेला माँ है ना हा संपूर्ण कुटुंबासाठी योग्य असा शो आहे. हा असा शो आहे जो तुम्हाला गोंधळावर हसवतो, आठवणींनी हळवे करतो आणि आयुष्यात कायम साथ देणाऱ्या माणसांचे महत्त्व पुन्हा जाणवून देतो. ‘माँ है ना’ आता हिंदी ZEE5 वर स्ट्रीम होत आहे.