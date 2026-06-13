भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यासह देशभरात अपघाताचे प्रमाण वाढले असून, जररोज अनेकांना अपघातांमध्ये जीव गमवावा लागत आहे. अशातच आता धुळे-सोलापूर महामार्गावरील करोडी पुलाजवळ शुक्रवारी (१२ जून) सकाळी भरधाव ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटून रस्त्यालगतच्या दामोधरण लॉजमध्ये घुसल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या दुर्घटनेत ट्रक चालक विनोद चंद्रशेखर पांडे यांचा मृत्यू झाला, तर क्लिनर राघव कुमार मिश्रा (वय २२) गंभीर जखमी झाला आहे.
अपघातात लॉज व ट्रकचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. लासूरकडून छत्रपती संभाजीनगरकडे येणारा (जीजे-०४-एएक्स-९७९९) क्रमांकाचा ट्रक सुमारे ३२ टन वॉशिंग पावडरचा माल घेऊन जात होता. सकाळी सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास करोडी पुलाजवळ ट्रकवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले. भरधाव वेगातील ट्रक थेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दामोधरण लॉजमध्ये घुसला. धडकेचा आवाज परिसरात घुमल्याने नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
अपघातानंतर चालक विनोद पांडे व क्लिनर राघव मिश्रा हे दोघेही ट्रकमध्ये अडकून गंभीर जखमी झाले होते. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांना बाहेर काढून तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान विनोद पांडे यांचा मृत्यू झाला. राघव मिश्रा याच्यावर उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते. पोलिसांनी अपघातग्रस्त ट्रक बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली.
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…अन् वाहतूक केली सुरळीत
ट्रक ज्या दामोधरण लॉजमध्ये घुसला ते लॉज अपघाताच्या वेळी रिकामे होते. त्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली. हे लॉज विलास जाधव यांच्या मालकीचे असून गणेश साळुंके व राजेश जमधडे यांच्याकडे भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्यात आले आहे. ट्रकच्या धडकेत इमारतीचा काही भाग क्षतिग्रस्त झाला. घटनेची माहिती मिळताच वाळूज वाहतूक शाखा व दौलताबाद पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी जखमींना रुग्णालयात हलवून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत केली. अपघातग्रस्त ट्रक हटविण्यासाठीही यंत्रणा तातडीने कामाला लागली.
जखमींना मदत करण्यासाठी करोडीचे सरपंच देविदास गावंडे, दगडू चव्हाण, गौतम उबाळे व आकाश बोर्ड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. धुळे-सोलापूर महामार्ग वाहतूक सुरक्षा व्यवस्थापक रवी इंगळे यांनीही आपल्या कर्मचाऱ्यांसह मदतकार्य करत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य केले.
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