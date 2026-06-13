Gwalior Crime: आजोबाच बनला हैवान! नातीचं वारंवार लैंगिक शोषण; अश्लील व्हिडिओ दाखवत करायचा घृणास्पद कृत्य

काय घडलं पिडीतेसोबत?
या प्रकरणातील नराधम आजोबा हा ६० वर्षीय आहे. पीडितेच्या आई वडिलांचा घटस्फोट झाल्याची माहिती आहे. पीडितेचे वडील हे ग्वालियरमध्ये कौटुंबिक व्यवसाय चालवतात. तसेच आई ही गुजरातमध्ये ज्योतिषशास्त्राचं काम करते. मार्च 2026 मध्ये शाळेच्या सुट्टीनंतर आई आपल्या मुलीला सूरतला घेऊन गेली. मुलगी भयभीत पाहून तिने मुलीला विचारलं असता, पीडित मुलगी रडू लागली. मुलीने घडलेलं सगळंच रडत रडत सांगितलं.
Pune Crime: ‘कामाचा ताण, अपमान आणि बदनामी…’ पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा
तु आता मोठी होत आहेस म्हणत…
पीडितेनं सांगितलं की, ग्वालियरचे आजोबा तिच्याशी चुकीचं वागतात. घरात रात्री सर्व झोपलेले असताना, आजोबा दारू पिऊन मला झोपेतून उठवायचा आणि नंतर जबरदस्ती करायचा. नंतर टी शर्टमध्ये हात टाकून चुकीचं वर्तन करायचा. ‘तु आता मोठी होत आहेस’ म्हणत अश्लील व्हिडिओ दाखवायचा आणि असंच काही तरी शिक अशी चुकीची शिकवण देत होता. त्याने अनेकदा चिमुकली चुकीचा स्पर्श देखील केला.
गुन्हा दाखल
हे ऐकताच पीडितेच्या आईच्या पायाखालची जमीच सरकली. तातडीने पीडितेने आणि तिच्या आईने पोलीस ठाणे गाठले आणि तक्रार नोंदवली. ग्वालियर पोलिसांनी एफआरआय दाखल केली, मात्र आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाला. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
थरारक हत्याकांड! मुलीला बाहेर पाठवलं, आईला संपवलं, नंतर आरोपीनेही संपवलं जीवन; काय घडलं नेमकं?
एका बंद दरवाज्यामागे घडलेल्या रक्तरंजित घटनेने मध्य प्रदेशातील पन्ना जिल्हा हादरून गेला आहे. 37 वर्षीय आशा कार्यकर्त्या रजनी शुक्ला यांची त्यांच्या घरातच निर्घृण हत्या करण्यात आली, तर काही क्षणांनंतर त्याच घरात आरोपीचाही मृतदेह आढळून आला. मुलीला खोलीबाहेर काढून आईवर सपासप वार करण्यात आल्याच्या या थरारक घटनेमुळे परिसरात भीती आणि खळबळ पसरली आहे.
Latur Crime: ‘माझी वाट पाहू नका…’ लंडनमधून लेकाचा शेवटचा फोन; लातूरच्या तरुणाने गळफास घेत संपवलं जीवन
Ans: आरोपी अश्लील व्हिडिओ दाखवत तिच्यासोबत चुकीचे वर्तन आणि स्पर्श करत होता.
Ans: पीडित मुलगी घाबरलेली दिसल्याने आईने विचारपूस केली आणि तिने सर्व प्रकार सांगितला.
Ans: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.