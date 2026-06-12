Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Sbi Apprentice Recruitment 2026 Vaccancies For More Than 7000 Seats

SBI Apprentice Recruitment 2026 : नोकरीची मोठी संधी! SBI ने अर्जाची मुदत वाढवली; 7000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त

Updated On: Jun 12, 2026 | 04:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

SBI मध्ये करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अप्रेंटिस भरती 2026 साठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 8 जूनवरून वाढवून 15 जून 2026 केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बँकिंग क्षेत्रात करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. SBI अप्रेंटिस भरती 2026 अंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली असून, इच्छुक उमेदवारांना आता 15 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. यापूर्वी अर्जाची शेवटची तारीख 8 जून निश्चित करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेद्वारे देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 7,150 अप्रेंटिस पदे भरली जाणार आहेत. पदवीधर उमेदवारांना बँकिंग क्षेत्रातील प्रत्यक्ष कामकाजाचा अनुभव मिळवण्याची आणि भविष्यातील करिअरसाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची ही उत्तम संधी मानली जात आहे.

Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

इच्छुक उमेदवार SBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतात. मात्र, ऑनलाइन अर्ज भरण्यापूर्वी National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. NAPS नोंदणी पूर्ण केल्यानंतरच उमेदवारांना अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

  • अर्ज प्रक्रिया सुरू : 19 मे 2026
  • अर्ज करण्याची अंतिम मुदत : 15 जून 2026
  • NAPS नोंदणी पोर्टल : apprenticeshipindia.gov.in
  • SBI करिअर संकेतस्थळ : sbi.co.in/careers
या भरतीसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेतील पदवी प्राप्त केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तसेच 1 एप्रिल 2026 रोजी उमेदवारांचे वय 20 ते 28 वर्षांच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच उमेदवाराचा जन्म 2 एप्रिल 1998 ते 1 एप्रिल 2006 या कालावधीत झालेला असावा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि दिव्यांग उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाणार आहे.

उमेदवारांची निवड ऑनलाइन लेखी परीक्षा आणि स्थानिक भाषा चाचणी या दोन टप्प्यांमध्ये केली जाईल. ऑनलाइन परीक्षेत सामान्य व आर्थिक जागरूकता, सामान्य इंग्रजी, तर्कशक्ती, संख्यात्मक योग्यता आणि संगणकीय योग्यता या विषयांवर आधारित प्रश्न विचारले जाणार आहेत. लेखी परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या उमेदवारांना स्थानिक भाषेतील प्राविण्य चाचणी द्यावी लागेल. मात्र, ज्या उमेदवारांनी दहावी किंवा बारावीमध्ये संबंधित स्थानिक भाषा विषय म्हणून शिकलेली असेल, त्यांना या चाचणीतून सूट मिळणार आहे.

NEET Re-Exam UG 2026: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! NTA ने वाढवली परीक्षांची वेळ, सुरक्षेचा होणार कडेकोट बंदोबस्त

निवड झालेल्या उमेदवारांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी अप्रेंटिस म्हणून प्रशिक्षण दिले जाईल. या कालावधीत त्यांना दरमहा 15 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. मात्र, ही नियुक्ती अप्रेंटिसशिप स्वरूपातील असल्याने नियमित कर्मचाऱ्यांना मिळणारे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, भविष्यनिर्वाह निधी, पेन्शन किंवा वैद्यकीय सुविधा यांसारखे लाभ मिळणार नाहीत. बँकिंग क्षेत्रात करिअरची सुरुवात करू इच्छिणाऱ्या पदवीधरांसाठी ही भरती महत्त्वाची संधी मानली जात आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी अंतिम मुदतीपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून या संधीचा लाभ घ्यावा.

Web Title: Sbi apprentice recruitment 2026 vaccancies for more than 7000 seats

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 04:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला
1

SBI Chairman Statement : ‘केवळ Sensex कडे पाहू नका…’ SBI अध्यक्षांचा गुंतवणूकदारांना मोलाचा सल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SBI Apprentice Recruitment 2026 : नोकरीची मोठी संधी! SBI ने अर्जाची मुदत वाढवली; 7000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त

SBI Apprentice Recruitment 2026 : नोकरीची मोठी संधी! SBI ने अर्जाची मुदत वाढवली; 7000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त

Jun 12, 2026 | 04:32 PM
Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Jun 12, 2026 | 04:30 PM
Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Jun 12, 2026 | 04:13 PM
Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Jun 12, 2026 | 04:02 PM
Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

Bal Sangopan Yojana 2026: अनाथ व निराधार मुलांच्या संगोपनासाठी सरकार देणार मदत; कशी कराल अर्ज प्रक्रिया?

Jun 12, 2026 | 04:00 PM
भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

भारतीय सण आणि वाहन खरेदीची परंपरा; काय आहे हे अतूट नातं? समजून घ्या

Jun 12, 2026 | 03:59 PM
FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

FIFA World Cup 2026: विश्वचषकाची रंगत वाढली; मेस्सी -रोनाल्डो कधी उतरणार मैदानात? अर्जेंटिना-पोर्तुगालचा पहिला सामना कधी?

Jun 12, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा