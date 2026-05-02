कोणत्याही रणनीतीशिवाय अभ्यासाला सुरुवात केल्यास नागरी सेवा पास होणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वात पहिला अभ्यासक्रम नीट समजून घ्या. त्यानंतर तयारीसाठी आवश्यक स्टडी मटेरियल गोळा करा. एक निश्चित वेळापत्रक तयार करा आणि मगच अभ्यास सुरू करा. त्यामुळे अभ्यासामध्ये गोंधळ होणार नाही.
या परीक्षेसाठी अनेक विद्यार्थी भरपूर वाचन करतात. मात्र वारंवार उजळणी करणे आणि सराव परीक्षा (मॉक टेस्ट) देणे विसरतात जर तुम्ही सराव परीक्षा दिल्या नाहीत तर मुख्य परीक्षेत चुका होण्याची शक्यता वाढते.
या परीक्षेसाठी प्रदीर्घ काळ तयारी करणे गरजेचे असते. त्यामुळे अभ्यासादरम्यानच्या काळात मानसिक दबाव आणि तणाव येणे साहजिक आहे. पण या परिस्थितीत मनावर संयम ठेवून अभ्यासात सातत्य ठेवणे आवश्यक आहे. काहीवेळा विद्यार्थी मधल्या काळात खचतात आणि प्रयत्न करणे सोडून देतात.
अनेकदा विद्यार्थी स्वत:च्या आवडीपेक्षा इतरांच्या सांगण्यावरून किंवा ‘ट्रेंड’ पाहून वैकल्पिक विषयांची निवड करतात जे अपयशाचे कारण ठरते.
या परीक्षेसाठी वर्तमानपत्रांचे निरंतर वाचन आणि चालू घडामोडींचा अभ्यास करून विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहून यशाची खात्री देता येणार नाही.