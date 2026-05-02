Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Upsc Civil Service Exam Preparation Tips Common Mistakes To Avoid

UPSC Exam Success Tips : अधिकारी बनायचंय? मग UPSC ची तयारी करताना चुकूनही करू नका ‘या’ ५ चुका

UPSC Civil Service Exam: यूपीएससी परीक्षेत नापास होण्याची मुख्य ५ कारणे कोणती? केवळ मेहनत नाही, तर योग्य रणनीती कशी आखावी, याबद्दल वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: May 02, 2026 | 04:16 PM
UPSC

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • यूपीएससी (UPSC) ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा
  • मनावर संयम ठेवून अभ्यासात ठेवा सातत्य
  • योग्य नियोजनाने यशप्राप्ती
UPSC Exam Success Tips:  केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत यूपीएससी (UPSC) ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा आयोजित केली जाते. दरवर्षी लाखो उमेद्वार या परीक्षेला अर्ज करतात. परंतु काहीच जण यशस्वी होतात. जे लोक अपयशी झाले आहेत. त्यांच्या अपयशाचे कारण नेहमीच कष्टाची कमतरता नसते, तर योग्य रणनीतीच्या अभावी त्यांना अपयशाला सामोरे जावे लागते. आज आपण अशा काही चुका जाणून घेऊयात. ज्या यश मिळवण्याच्या मार्गात अडथळा ठरतात.

‘या’ ५ कारणांमुळे विद्यार्थी UPSC परीक्षेत होतात नापास :

योग्य नियोजनाचा अभाव

कोणत्याही रणनीतीशिवाय अभ्यासाला सुरुवात केल्यास नागरी सेवा पास होणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे सर्वात पहिला अभ्यासक्रम नीट समजून घ्या. त्यानंतर तयारीसाठी आवश्यक स्टडी मटेरियल गोळा करा. एक निश्चित वेळापत्रक तयार करा आणि मगच अभ्यास सुरू करा. त्यामुळे अभ्यासामध्ये गोंधळ होणार नाही.

परदेशात एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? जाणून घ्या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या बिझनेस स्कूलमधील प्रवेशाची नेमकी प्रक्रिया?

सरावाची कमतरता

या परीक्षेसाठी अनेक विद्यार्थी भरपूर वाचन करतात. मात्र वारंवार उजळणी करणे आणि सराव परीक्षा (मॉक टेस्ट) देणे विसरतात जर तुम्ही सराव परीक्षा दिल्या नाहीत तर मुख्य परीक्षेत चुका होण्याची शक्यता वाढते.

मानसिक ताणतणाव आणि संयमाचा अभाव

या परीक्षेसाठी प्रदीर्घ काळ तयारी करणे गरजेचे असते. त्यामुळे अभ्यासादरम्यानच्या काळात मानसिक दबाव आणि तणाव येणे साहजिक आहे. पण या परिस्थितीत मनावर संयम ठेवून अभ्यासात सातत्य ठेवणे आवश्यक आहे. काहीवेळा विद्यार्थी मधल्या काळात खचतात आणि प्रयत्न करणे सोडून देतात.

चुकीच्या विषयांची निवड

अनेकदा विद्यार्थी स्वत:च्या आवडीपेक्षा इतरांच्या सांगण्यावरून किंवा ‘ट्रेंड’ पाहून वैकल्पिक विषयांची निवड करतात जे अपयशाचे कारण ठरते.

CBSE 12th Board Exam Result 2026: निकाल मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात? गुणांच्या चिंतेत पालकांनी काय करावे?

चालू घडामोडींकडे दुर्लक्ष

या परीक्षेसाठी वर्तमानपत्रांचे निरंतर वाचन आणि चालू घडामोडींचा अभ्यास करून विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहून यशाची खात्री देता येणार नाही.

 

Web Title: Upsc civil service exam preparation tips common mistakes to avoid

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 04:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?
1

IAS Padma Jaiswal: २३ वर्षांची सेवा आणि १८ वर्षे जुना आरोप! माजी IAS अधिकारी पद्मा जयस्वाल नक्की का आल्यात चर्चेत?

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..
2

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..
3

UPSC Recruitment: यूपीएससीकडून विविध मंत्रालयांतील पदांसाठी भरती;अर्ज कसा आणि कुठे करायचा पहा एका क्लिकवर..

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!
4

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 16, 2026 | 03:05 PM
Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

Gharo Ghari Matichya Chuli : नानांच्या मृत्युपत्रामागचा तिढा कसा सुटणार? रणदिवेंच्या घरात पुन्हा एकदा नवं वादळ

May 16, 2026 | 03:04 PM
Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

Kolhapur Crime: जिथे कुटुंब गमावलं, तिथेच संपवलं आयुष्य; पुण्यातील विराट गौतम यांच्या मृत्यूने आत्महत्या

May 16, 2026 | 02:57 PM
“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

May 16, 2026 | 02:55 PM
Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

Ola-Uber Ban : महाराष्ट्र सरकारने केली ओला, उबर आणि रॅपिडोवर मोठी कारवाई; आता हे ॲप्स फोनमधून होऊ शकतात गायब

May 16, 2026 | 02:54 PM
Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

Hardik Pandya: दुसऱ्यांदा चढणार हार्दिक पंड्या बोहल्यावर! Mahieka Sharma सह IPL दरम्यानच बांधणार लग्नगाठ

May 16, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM