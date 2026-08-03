Sachin Deshpande: इन्स्टावर कमी फॉलोवर्समुळे मालिकेतून रिप्लेस;अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा, सांगितलं इंडस्ट्रीचं भयावह वास्तव

Sachin Deshpande: मराठी मनोरंजनसृष्टीत सोशल मीडियावरील लोकप्रियतेला वाढत चाललेलं महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. ‘होणार सून मी ह्या घरची’ या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता सचिन देशपांडे(Sachin Deshpande) याने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत धक्कादायक खुलासा केला की इन्स्टाग्रामवर फॉलोवर्स कमी असलेल्या त्याला हातातील काम सोडावं लागलं होते.
अभिनेता सचिन देशपांडे यांने महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत कमी फॉलोवर्समुळे मालिकेतून रिप्लेस केल्याचं सांगितले आहे. तो म्हणाला,” आजकाल ऑडिशन्सची पद्दर फार बदलली आहे. आधी एखाद्या मालिकेसाठी कलाकरांचे नाव सुचवण्याचं काम दिग्दर्शक करायचा. पण त्यावेशी दिग्दर्शक हाच कॅप्टन ऑफ द शीप असायचा.तो म्हणाला, “सिनेमामध्ये दिग्दर्शकाचं जितकं महत्त्व असतं, तितकंच महत्त्व पूर्वी मालिकांमध्येही दिग्दर्शकाला दिलं जायचं. मात्र आता तसं राहिलेलं नाही. कास्टिंगची संपूर्ण प्रक्रिया वाहिन्यांच्या हातात गेली आहे.”
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पुढे तो म्हणाला, “चॅनलवर बसलेले लोकच कलाकारांची निवड करतात. पूर्वी आम्ही थेट दिग्दर्शकांना फोन करू शकत होतो किंवा प्रत्यक्ष भेटू शकत होतो. पण आता ज्यांच्या हातात काम देण्याचा निर्णय असतो, त्या लोकांपर्यंत कलाकार म्हणून पोहोचणंही शक्य होत नाही.”
सचिन देशपांडेने एका प्रसंगाचा उल्लेख करत इंडस्ट्रीतील वास्तव उघड केलं. तो म्हणाला, “मला नंबर वन चॅनेलवरील एका मालिकेत कॅमिओ भूमिकेसाठी विचारणा झाली होती. मी होकारही दिला होता आणि मानधनाबाबतही चर्चा झाली होती. काही वेळाने प्रोडक्शनमधील व्यक्तीने मला मेसेज करून माझा इन्स्टाग्राम आयडी मागितला. मी त्यामागचं कारण विचारलं असता, ‘तुझे फॉलोवर्स बघायचे आहेत,’ असं उत्तर मिळालं.”
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पुढे तो म्हणाला, “मी लगेच माझा इन्स्टाग्राम आयडी पाठवला. मात्र त्यानंतर कोणताही प्रतिसाद आला नाही. दोन दिवसांनी कळलं की माझ्या जागी दुसऱ्याच एका अभिनेत्याला त्या भूमिकेसाठी घेतलं आहे. त्याचे इन्स्टाग्रामवर माझ्यापेक्षा जास्त फॉलोवर्स होते.”
या अनुभवावर भाष्य करत सचिनने इंडस्ट्रीतील बदलत्या निकषांवर नाराजी व्यक्त केली. “आजकाल इंडस्ट्रीमध्ये कलाकाराचं कास्टिंग त्याच्या अभिनयावर नव्हे, तर सोशल मीडियावरील फॉलोवर्सच्या संख्येवर ठरतं. हीच आता नवी पद्धत झाली आहे,” असं म्हणत त्याने मनोरंजनविश्वातील कटू वास्तव समोर आणलं.