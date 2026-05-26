Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा

Updated On: May 26, 2026 | 12:17 PM IST
सारांश

Quad Summit Update : नवी दिल्लीत क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षपद परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भूषवले. यावेळी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा आणि आर्थिक विकासावर सहकार्य करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली. सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी क्वाड देशांनी एकत्र येण्यावर सहमती दिली.

Quad Summit

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • नवी दिल्लीत पार पडली क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक
  • परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी भूषवले अध्यक्षपद
  • जाणून घ्या का होता परिषदेचा मुख्य अजेंडा?
Quad Summit News in Marathi : नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत आज, मंगळवार २६ मे २०२६ रोजी क्वाड (Quad) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदत पार पडली. या परिषदेचे अध्यक्षपद परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी भूषवले. यावेळी जयशंकर यांनी हिंद-प्रशांत महासागरातील (इंडो-पॅसिफिक) सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक विकासावार सविस्तर चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस येथे पार पडलेल्या या हाय-प्रोफाइल बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वँग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी उपस्थित होते. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

बैठीकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

  • या बैठकीत जागतिक विकास आणि स्थिरतेसाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले.
  • याशिवाय जयशंकर यांनी क्वाडचा मूळ उद्देश प्रादेशिक शांतता आणि समृद्धी आणण्यासाठी एक विश्वासू आणि पारदर्शक भागीदारी तयार करण्याचा असल्याचे स्पष्ट केले.
  • याशिवाय हिंद-प्रशांत महागारात कोणत्याही देशाची मक्तेदारी किंवा लष्करी दबाव रोखण्यासाठी क्वाड देशांनी वचबद्धता दर्शवली.
  • याशिवाय पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्यावर आणि पॅसिफिक देशांमध्ये बंदरांचा विकास करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्याचे निश्चित आले.
  • याशिवाय खाणकाम आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्रिटिकल मिनिरल्स फ्रेमवर्क करारावरही अमेरिका आणि भारतामध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
  • तसेच तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे विश्लेषण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद सराव यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली.

जयशंकर यांचे विधान

यावेळी परिषदेला संबोधित करताना एस. जयशंकर यांनी क्वाड देशांच्या जबाबदारीचा उल्लेख केला. त्यांनी म्हटले की, आपण लोकशाहीवादी आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे देश आहोत. यामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त, खुले आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची मोठी जबाबदारी क्वाड देशांवर आहे, असे म्हटले. तसेच त्यांनी जगासोमर विश्वासार्ह आणि पारदर्शक भागीदारी निर्माण करण्याची गरजही ओधोरेखित केली. क्वाड सदस्य राष्ट्रांचा उद्देश जागतिक आव्हानांना खंबीरपणे तोंड देणे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सागरी सुरक्षेवर विशेष भर

बैठकीदरम्यान सागरी सुरेक्षाचा मुद्दा अविभाज्य भाग होता. सागरी क्षेत्रातील अडथळ्यांपासून, मोठ्या धोक्यापांसून मुक्त राहण्यासाठी क्वाड राष्ट्रांनी प्रयत्नशील राहण्याचे ठरवले. यासाठी एक मजबूत आणि सुरक्षित आर्थिक आराखड्यावर संयुक्तपणे कार्य सुरु केले. यासाठी Maritime Surveillance Co-operation उपक्रम सुरु करण्यात आला.

क्वाड समितीचा मुख्य उद्देश

क्वाड संघटनेत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. या देशांचा उद्देश चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखणे असून याला ड्रॅगनने तीव्र विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत झालेली क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक जागतिक रणनीतीच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक आणि महत्त्वाची मानली जात आहे.


Published On: May 26, 2026 | 12:08 PM

