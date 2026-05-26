Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी क्वाडची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, हे आता केवळ एक संवादाचे व्यासपीठ राहिलेल नाही. तर हा गट प्रत्यक्ष कृती करणारे व्यासपीठ आहे. तसेच त्यांनी या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचेही आभार मानले. त्यांनी आपल्या पदाची शपथ घेत म्हटले की, अमेरिकेची उपस्थित कटिबद्धता दर्शवते असे म्हटले. तसेच त्यांनी जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले उर्जा संकट, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धमत्त आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ यांसारथ्या सागरी मार्गांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले.
याशिवाय जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी यांनी फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक संकल्पनेला मजबूत करण्यावर भर दिला. त्यांनी म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत वेगाने होत असलेल्या बदलानुसार जपानचे पंतप्रधा साने ताकाइची यांनी FOIP धोरण अपडेट केले आहे. सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी जपान इतर देशांसोबत कार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तर ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी क्वाड देशांचे वैयक्ति हितसंबंध वेगळे असले तरी, हिंद-प्रशांत महासागर मुक्त आणि सुरक्षित ठेवण्याचा दृष्टीकोन व्यक्त केला. तसेच त्यांनी म्यानमारमधील भूकंप आणि पापुआ न्यू गिनीमधील भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये क्वाडने कलेल्या मदतीचाही उल्लेख केला. याशिवाय भारताचे कौतुक करत, प्रादेशिक देशाचे स्वतंत्र आणि सार्वभौमत्त्व टिकवून ठेवणे हाच ऑस्ट्रेलियाच्या क्वाडमध्ये सहभागी होण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत चारही देशांनी वाढता जागतिक तणाव आणि आर्थिक आव्हानांचा एकत्र सामाना करण्याचाे निश्चित केले आहे. तसेच क्वाड देशांमधील धोरणात्मक विश्वास आणि पारदर्शक भागीदारी जागतिक स्तरावर वाढवण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.
India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती