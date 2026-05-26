Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या

Updated On: May 26, 2026 | 02:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

Quad Summit : नवी दिल्लीत क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सागरी सुरक्षा जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यावर सहकार्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

Quad Summit

Quad Summit : 'हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर... ' ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो?
  • फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक संकल्पने जपानचा भर
  • शांतता आणि सार्वभौमत्त्वाला ऑस्ट्रेलियाचे प्राधान्य
Quad Summit news in Marathi : नवी दिल्लीत मंगळवारी, २६ मे २०२६ रोजी क्वाड देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीचे अध्यक्षपद परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) यांनी भूषवले. यावेळी जयशंकर यांनी हिंद-प्रशांत महासागरातील (इंडो-पॅसिफिक) सागरी सुरक्षा आणि आर्थिक विकासावर इतर नेत्यांशी सविस्तर चर्चा केली. हैदराबाद हाऊस येथे पार पडलेल्या या हाय-प्रोफाइल बैठकीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वँग आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी उपस्थित होते. या बैठकीवर तीन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा

काय म्हणाले मार्को रुबियो?

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी क्वाडची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, हे आता केवळ एक संवादाचे व्यासपीठ राहिलेल नाही. तर हा गट प्रत्यक्ष कृती करणारे व्यासपीठ आहे. तसेच त्यांनी या परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचेही आभार मानले. त्यांनी आपल्या पदाची शपथ घेत म्हटले की, अमेरिकेची उपस्थित कटिबद्धता दर्शवते असे म्हटले. तसेच त्यांनी जागतिक स्तरावर निर्माण झालेले उर्जा संकट, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धमत्त आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ यांसारथ्या सागरी मार्गांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले.

जपानच्या परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाल्या?

याशिवाय जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी यांनी फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक संकल्पनेला मजबूत करण्यावर भर दिला. त्यांनी म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत वेगाने होत असलेल्या बदलानुसार जपानचे पंतप्रधा साने ताकाइची यांनी FOIP धोरण अपडेट केले आहे. सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी जपान इतर देशांसोबत कार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑस्ट्रेलियाचे शांतता आणि सार्वभौमत्त्वाला प्राधान्य

तर ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी क्वाड देशांचे वैयक्ति हितसंबंध वेगळे असले तरी, हिंद-प्रशांत महासागर मुक्त आणि सुरक्षित ठेवण्याचा दृष्टीकोन व्यक्त केला. तसेच त्यांनी म्यानमारमधील भूकंप आणि पापुआ न्यू गिनीमधील भूस्खलनासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये क्वाडने कलेल्या मदतीचाही उल्लेख केला. याशिवाय भारताचे कौतुक करत, प्रादेशिक देशाचे स्वतंत्र आणि सार्वभौमत्त्व टिकवून ठेवणे हाच ऑस्ट्रेलियाच्या क्वाडमध्ये सहभागी होण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीत चारही देशांनी वाढता जागतिक तणाव आणि आर्थिक आव्हानांचा एकत्र सामाना करण्याचाे निश्चित केले आहे. तसेच क्वाड देशांमधील धोरणात्मक विश्वास आणि पारदर्शक भागीदारी जागतिक स्तरावर वाढवण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.

India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती

Web Title: Quad summit marco rubio australia japan statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 02:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती
1

India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा
2

Quad Summit : क्वाड परिषदेत नेमकं काय घडलं? परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सांगितला मुख्य अजेंडा

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!
3

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली
4

Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या

Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या

May 26, 2026 | 02:39 PM
IITTM Success Story: आदिवासी विद्यार्थ्यांची थेट IITTM मध्ये झेप! पण या ४८ मुलांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च सरकार उचलणार का?

IITTM Success Story: आदिवासी विद्यार्थ्यांची थेट IITTM मध्ये झेप! पण या ४८ मुलांच्या शिक्षणाचा पूर्ण खर्च सरकार उचलणार का?

May 26, 2026 | 02:35 PM
Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

Suzlon च्या ‘विंड टर्बाइन’ व्यवसायाचा दमदार धमाका! वार्षिक नफ्यात 53 टक्क्यांची तुफानी वाढ, कमावले तब्बल 3163 कोटी रुपये

May 26, 2026 | 02:35 PM
निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

निव्वळ कमाल! Tata Tiago EV चे केबिन पाहून डोळेच विस्फारतील! Dual Display आणि प्रिमीयम फिचर्सने व्हाल अवाक्

May 26, 2026 | 02:30 PM
नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

नादखुळा ! MG Motor ची नवी SUV MG Majestor गाडी लाँच; देशातल्या टॉप गाड्यांना देणार टक्कर

May 26, 2026 | 02:02 PM
पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

May 26, 2026 | 01:58 PM
Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savalyachi Janu Savali: सुरु होणार नात्यांचा नवा अध्याय! ओवी-अबीरसाठी सारंग आणि सावली येणार एकत्र? मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 26, 2026 | 01:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM