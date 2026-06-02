Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Tense Atmosphere Arose After The Cid Team Brought The Accused In The Phugewadi Case To The Scene

आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

Updated On: Jun 02, 2026 | 11:34 AM IST
जाहिरात
सारांश

फुगेवाडीतील विषारी दारूकांड प्रकरणातील आरोपींना तपास आणि पंचनाम्यासाठी सीआयडीच्या पथकाने घटनास्थळी आणल्यानंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.

आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पिंपरी : फुगेवाडीतील विषारी दारूकांडामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांचा रोष सोमवारी सायंकाळी उशिरा पुन्हा एकदा उफाळून आला. या प्रकरणातील आरोपींना तपास आणि पंचनाम्यासाठी सीआयडीच्या पथकाने घटनास्थळी आणल्यानंतर परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींना परत नेत असताना नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. काहींनी आरोपींकडे धाव घेण्याचाही प्रयत्न केल्याने एकच गोंधळ उडाला होता.

 

सीआयडीचे पथक सोमवारी सायंकाळी आरोपींना घेऊन फुगेवाडीत दाखल झाले होते. घटनास्थळी पंचनामा आणि तपासाची प्रक्रिया सुरू असताना परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी झाली होती. मात्र तपास सुरू असताना कोणताही अनुचित प्रकार घडला नव्हता.

तपासाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आरोपींना पुन्हा वाहनाकडे नेण्यात येत असताना नागरिकांचा संताप अचानक उसळला. दारूकांडात मृत्यूमुखी पडलेल्या आणि बाधित झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांमध्ये प्रचंड रोष असल्याचे यावेळी दिसून आले. काही नागरिकांनी आरोपींना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी थेट त्यांच्याकडे धाव घेतली.

यावेळी एका ज्येष्ठ महिलेने आरोपीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत संताप व्यक्त केला. परिस्थिती बिघडण्याची चिन्हे दिसताच सीआयडी आणि पोलीस बंदोबस्तावरील कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांनी आरोपींभोवती सुरक्षा कवच निर्माण करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

दरम्यान, काही तरुणांनी हातात दगड घेऊन आरोपींच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केल्याचीही चर्चा परिसरात होती. जमावाचा रोष वाढत असल्याचे लक्षात येताच पोलीसांनी आरोपींना तत्काळ वाहनात बसवून तेथून हलवले. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.

हे सुद्धा वाचा : स्वतःचा मृत्यू दाखवण्यासाठी तरुणाचा खून; विम्याच्या पैशांसाठी रचला थरारक कट, पोलिसांचा मोठा खुलासा

या संपूर्ण घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. आरोपींना पाहताच नागरिकांनी व्यक्त केलेला संताप आणि निर्माण झालेला तणाव या व्हिडिओंमध्ये दिसून येत आहे. विषारी दारूकांडानंतर फुगेवाडी परिसरात अद्यापही संतापाची लाट कायम असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. पोलीस प्रशासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून परिसरात आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत आहे.

Web Title: A tense atmosphere arose after the cid team brought the accused in the phugewadi case to the scene

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 11:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल
1

चोरीच्या आरोपावरुन दलित मुलीला गावभर फिरवलं, झाडाला बांधून केली बेदम मारहाण; आरोपीवर तक्रार दाखल

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य
2

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार
3

Crime News: छ. संभाजीनगर हादरलं! पोलीस ठाण्याशेजारील मैदानावर १८ वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या; जुन्या वादातून रक्तरंजित थरार

अवैध दारूविक्री विरोधात कठोर कारवाई करा; राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
4

अवैध दारूविक्री विरोधात कठोर कारवाई करा; राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न

Jun 02, 2026 | 11:34 AM
IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

IRCTC vs RailOne: का होते आहे दोन्ही App ची तुलना? तिकिट बुकिंगसाठी कोणते आहे उत्तम

Jun 02, 2026 | 11:30 AM
समाजातील कठोर वास्तवाचे दर्शन घडणार, लाईव्ह’ चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात; चित्रपटात झळकणार ‘हे’ कलाकार

समाजातील कठोर वास्तवाचे दर्शन घडणार, लाईव्ह’ चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात; चित्रपटात झळकणार ‘हे’ कलाकार

Jun 02, 2026 | 11:26 AM
Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

Vedanta Group अडचणीत? ईडीकडून अनेक ठिकाणी छापे, FEMA उल्लंघनाचा तपास

Jun 02, 2026 | 11:20 AM
महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

महाराष्ट्राची लाडकी ‘दख्खनची राणी’ ९६ वर्षांची! सीएसएमटी स्थानकात वाढदिवस उत्साहात; पंजाब मेलची ११४ वर्षांची वाटचाल

Jun 02, 2026 | 11:20 AM
पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

पतीसोबत प्रेमिकाला रंगेहात पकडलं, हाॅटेलबाहेरच गर्लफ्रेंडचे केस पकडत पत्नीने सुरु केला हाय व्होल्टेज ड्रामा; Video Viral

Jun 02, 2026 | 11:17 AM
Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात महिलांकडून नाराजी

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मोठा धक्का; बँक पडताळणीनंतर ८१ लाख महिला अपात्र! अहिल्यानगरसह राज्यात महिलांकडून नाराजी

Jun 02, 2026 | 11:08 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM