वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

लातूर : लातुरमधून एक मोठी घटना समोर आली आहे. लातूर शहरातील गांधी चौकाजवळील मिनी मार्केट सिग्नल परिसरात वाहतूक पोलिसांनी अडविलेल्या एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाल्याची घटना घडली असून, या अपघातात संबंधित युवक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेबाबत विविध चर्चा रंगत असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या प्रकरणातील सत्य सीसीटीव्ही फुटेज आणि अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मिनी मार्केट सिग्नलजवळ वाहतूक पोलीस वाहनांची तपासणी करत असताना एका दुचाकीस्वाराला थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, दुचाकीस्वाराला वाहनावर नियंत्रण ठेवता आले नाही. वाहतूक पोलिसांना चुकविण्याच्या प्रयत्नात त्याची दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर जाऊन आदळली. या अपघातात युवक गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेबाबत विविध चर्चा रंगत असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. दुचाकीस्वाराने स्वतःच्या घाईगडबडीत वाहनावरील नियंत्रण गमावले की, त्याला अडविताना काही अनुचित प्रकार घडला, याची खात्रीशीर माहिती समोर आलेली नाही.
दरम्यान, काही नागरिकांकडून वाहतूक तपासणीदरम्यान वाहनचालकांना अडविण्याच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दंडात्मक कारवाईची भीती, कागदपत्रांची तपासणी आणि दंडाच्या शक्यतेमुळे काही वाहनचालक घाईघाईने पळण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे अशा अपघातांना निमंत्रण मिळत. असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. मात्र, कोणाचीही चूक असो, एका युवकाला गंभीर दुखापत सहन करावी लागली ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
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ट्रॉफीक दंडाच्या भीतीतून युवकाचा जीव धोक्यात?
वाहतूक नियमांचे पालन करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच वाहनचालकांना अडविताना सुरक्षित आणि संयमी पद्धतीचा अवलंब करणेही महत्त्वाचे आहे. गांधी मिनी मार्केट परिसरातील ही घटना वाहतूक व्यवस्थापन आणि वाहनचालकांच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
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