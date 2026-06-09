Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Two Wheeler Has Hit A Divider In The Mini Market Signal Area Near Gandhi Chowk In Latur City

वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

लातुरमधून एक मोठी घटना समोर आली आहे. लातूर शहरातील गांधी चौकाजवळील मिनी मार्केट सिग्नल परिसरात वाहतूक पोलिसांनी अडविलेल्या एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे.

वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

लातूरलातुरमधून एक मोठी घटना समोर आली आहे. लातूर शहरातील गांधी चौकाजवळील मिनी मार्केट सिग्नल परिसरात वाहतूक पोलिसांनी अडविलेल्या एका दुचाकीस्वाराचा अपघात झाल्याची घटना घडली असून, या अपघातात संबंधित युवक गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या घटनेबाबत विविध चर्चा रंगत असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या प्रकरणातील सत्य सीसीटीव्ही फुटेज आणि अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, मिनी मार्केट सिग्नलजवळ वाहतूक पोलीस वाहनांची तपासणी करत असताना एका दुचाकीस्वाराला थांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, दुचाकीस्वाराला वाहनावर नियंत्रण ठेवता आले नाही. वाहतूक पोलिसांना चुकविण्याच्या प्रयत्नात त्याची दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर जाऊन आदळली. या अपघातात युवक गंभीर जखमी झाला आहे. या घटनेबाबत विविध चर्चा रंगत असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. दुचाकीस्वाराने स्वतःच्या घाईगडबडीत वाहनावरील नियंत्रण गमावले की, त्याला अडविताना काही अनुचित प्रकार घडला, याची खात्रीशीर माहिती समोर आलेली नाही.

दरम्यान, काही नागरिकांकडून वाहतूक तपासणीदरम्यान वाहनचालकांना अडविण्याच्या पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दंडात्मक कारवाईची भीती, कागदपत्रांची तपासणी आणि दंडाच्या शक्यतेमुळे काही वाहनचालक घाईघाईने पळण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे अशा अपघातांना निमंत्रण मिळत. असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. मात्र, कोणाचीही चूक असो, एका युवकाला गंभीर दुखापत सहन करावी लागली ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज तपासावे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

ट्रॉफीक दंडाच्या भीतीतून युवकाचा जीव धोक्यात?

वाहतूक नियमांचे पालन करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच वाहनचालकांना अडविताना सुरक्षित आणि संयमी पद्धतीचा अवलंब करणेही महत्त्वाचे आहे. गांधी मिनी मार्केट परिसरातील ही घटना वाहतूक व्यवस्थापन आणि वाहनचालकांच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.

हे सुद्धा वाचा : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लातुरात मिळेना जिल्हाध्यक्ष; दीड महिन्यांपासून शोधाशोध सुरु

Web Title: A two wheeler has hit a divider in the mini market signal area near gandhi chowk in latur city

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 01:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लातुरात मिळेना जिल्हाध्यक्ष; दीड महिन्यांपासून शोधाशोध सुरु
1

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लातुरात मिळेना जिल्हाध्यक्ष; दीड महिन्यांपासून शोधाशोध सुरु

VIRAL VIDEO : धावपट्टीवरच विमानाचा थरार! उड्डाण करताच नियंत्रण सुटले अन् खाजगी जेट जळून खाक; दोन वैमानिकांचा मृत्यू
2

VIRAL VIDEO : धावपट्टीवरच विमानाचा थरार! उड्डाण करताच नियंत्रण सुटले अन् खाजगी जेट जळून खाक; दोन वैमानिकांचा मृत्यू

अवैध पार्किंग करणाऱ्यांना हाळुंगे वाहतूक विभागाचा दणका; पाच महिन्यांत तब्बल…
3

अवैध पार्किंग करणाऱ्यांना हाळुंगे वाहतूक विभागाचा दणका; पाच महिन्यांत तब्बल…

एक चूक अन् अनेकांचे आयुष्य पणाला; पिंपळवंडी चौकातील घटना सीसीटीव्हीत कैद
4

एक चूक अन् अनेकांचे आयुष्य पणाला; पिंपळवंडी चौकातील घटना सीसीटीव्हीत कैद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

वाहतूक पोलिसामुळे तरुण गंभीर जखमी; दुचाकी थेट रस्त्याच्या दुभाजकावर आदळली

Jun 09, 2026 | 01:36 PM
उन्हाळ्यात नाजूक अवयवांमध्ये इन्फेक्शन वाढले आहे? व्हजायनल दुर्गंधी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

उन्हाळ्यात नाजूक अवयवांमध्ये इन्फेक्शन वाढले आहे? व्हजायनल दुर्गंधी आणि आजारांपासून बचाव करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

Jun 09, 2026 | 01:31 PM
Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Badlapur Accident: मनसे नेते राजेश शेटे यांना भरधाव कारची जोरदार धडक; चालक फरार, CCTV मध्ये घटना कैद

Jun 09, 2026 | 01:26 PM
उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

उज्ज्वला योजनेच्या नियमांमध्ये बदल… LPG पुरवठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांचा ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

Jun 09, 2026 | 01:25 PM
शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

Jun 09, 2026 | 01:14 PM
लालबागच्या राजाच्या आगमनाची चाहूल! पाद्यपूजनाने तयारीला सुरुवात, फोटोज आले समोर

लालबागच्या राजाच्या आगमनाची चाहूल! पाद्यपूजनाने तयारीला सुरुवात, फोटोज आले समोर

Jun 09, 2026 | 01:07 PM
Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Apple WWDC 2026: आयफोनमध्ये iOS 27 अपडेट कसं डाऊनलोड कराल? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करा ही प्रोसेस

Jun 09, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें