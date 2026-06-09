पुण्याचे माजी महापौर अन् त्यांच्या कुटुंबाचे मतदार यादीतून नाव गायब; प्रशासनावर गंभीर आरोप

पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पुण्याचे माजी महापौर व नगरसेवक दत्तात्रय धनकवडे यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे नाव मतदार यादीतून गायब केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही माहिती धनकवडे यांनी दिली आहे. मतदार यादी विशेष पुनरावलोकन मोहिमेदरम्यान माझ्यासह कुटुंबांचे नाव मतदार यादीतून गायब करण्यात आले आहे. यासंदर्भात गावच्या तलाठ्यापासून ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पाठपुरावा केला, मात्र बहुतांश ठिकाणी टोलवाटोलवीची उतरे मिळत आहेत” असा गंभीर आरोप दत्तात्रय धनकवडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
धनकवडे म्हणाले, “धनकवडी येथे वास्तव्यास असताना २००२ पूर्वी धनकवडी हा परिसर पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाच्या अंतर्गत होता. त्यानुसार तेव्हा संबंधित मतदार यादीत माझे व कुटुंबीयांचे नाव होते. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेत (एसआयआर) २००२ पूर्वीच्या मतदार यादीची पडताळणी करताना आमचे नाव संबंधित यादीत नाही, अशी माहिती बीएलओकडून देण्यात आली.”
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धनकवडे म्हणाले, ” मी स्वतः १९९७ मध्ये पंचायत समिती हवेलीची निवडणूक लढविली होती. तसेच २००२ ते २०२४ या कालावधीत झालेल्या सर्व महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदान केले आहे. असे असतानाही २००२ पूर्वीच्या मतदार यादीत माझे व माझ्या कुटुंबीयांचे नाव नसल्यामुळे धक्का बसला. त्याविषयी धनकवडी गावाचे सर्कल, तलाठी आणि बीएलओ यांच्याकडे विचारणा केली, मात्र त्यांच्याकडून ते फक्त उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. मतदार यादीतून आमची नावे गायब करण्याचा प्रकार गंभीर असून आता त्याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही लेखी तक्रार केली आहे.” दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी धनकवडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
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राष्ट्रवादीने गेल्या काही दिवसाखाली पुणे महापालिकेच्या स्विकृत नगरसेवकपदी माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांची निवड केली आहे. स्वीकृत नगरसेवक हे थेट जनतेतून निवडून येत नाहीत, तरीही त्यांना महापालिकेच्या कारभारात निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच अधिकार असतात. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ किंवा अनुभवी राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रशासनात सामावून घेण्यासाठी ही तरतूद केली जाते.