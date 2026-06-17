Odisa Crime: संतापजनक! ३ नराधमांनी अल्पवयीन मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार, मुलगी गंभीरपणे जखमी

काय नेमकं घडलं?
या प्रकरणातील पीडित १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी तलावात अंघोळ करण्यासाठी गेली. अंघोळ झाल्यानंतर परतत असतांना तिला ३ नराधमांनी गाठलं. आरोपींनी तिला निर्जनस्थळी नेत तिच्यावर अत्याचार केला. (Odisa Crime) यात पीडित गंभीरपणे जखमी झाली होती. त्यांनतर तिथून पळ काढला. जेव्हा पीडित मुलगी शुद्धीत आली तेव्हा ती घरी गेली आणि कुटुंबियांना घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. (Odisa Crime)
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कुटुंबीयांनी तातडीने पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी तात्काळपणे कारवाई करत भारतीय दंड संहिता कलम 70 (2), 77, 351 (2) आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. अवघ्या काही तासात तळसारा गावानजीक आरोपींना अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी तात्काळपणे पीडितेला स्थानिक रुग्णालयात दाखल केले. जिथे तिच्यावर वैद्यरकीय उपचार सुरू आहेत. सध्या तिची प्रकृती गंभीर असून पोलिसांकडून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. (Odisa Crime)
पंचायतीनंतरही शांत झाला नाही राग; मित्राची हत्या करून जंगलात पुरला मृतदेह; आरोपीला मुंबईतून अटक
ओडिसा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने आपल्याच मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या केल्यांनतर त्याचा मृतदेह जंगलात नेऊन पुरला. त्यांनतर तो ओडिशातून मुंबईला फरार झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून मृतदेह ताब्यात घेतले आहे. घडलेली घटना ओडिशाच्या बालासोर जिल्ह्यात घडली. या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव बिरेंद्र बेहरा असे आहे. तो बालासोर जिल्ह्यातील जमूना गावचा रहिवासी होता.
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Ans: मंगळवारी सायंकाळी तलावातून अंघोळ करून परतत असताना आरोपींनी तिला निर्जनस्थळी नेऊन अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: शुद्धीवर आल्यानंतर पीडित मुलगी घरी पोहोचली आणि तिने कुटुंबीयांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली.
Ans: पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून शोधमोहीम राबवली आणि काही तासांत तिन्ही आरोपींना अटक केली.