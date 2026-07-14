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चक्क कारवाईच्या नावाखाली ‘वसुली’? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप

Updated On: Jul 14, 2026 | 12:44 PM IST
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सारांश

क्रांतीचौक सिग्नलवर वाहतूक पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून वसुली केल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.

चक्क कारवाईच्या नावाखाली 'वसुली'? दंडात्मक कारवाई टाळून पैशांची देवाणघेवाण; सोशल मीडियावर संताप

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी दररोज विशेष तपासणी मोहीम राबविली जात आहे. मात्र, अशाच एका मोहिमे दरम्यान छत्रपती संमभाजीनगर शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या क्रांतीचौक सिग्नलवर वाहतूक पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून वसुली केल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे वाहतूक शाखेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या सुमारे २० आणि ३२ सेकंदांच्या कथित दोन व्हिडिओंमध्ये वाहतूक पोलिस कर्मचारी वाहनचालकांकडून पैसे स्वीकारत असल्याचे दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यानंतर संबंधित वाहनचालकांवर वाहतूक नियमभंगाबाबत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करता त्यांना पुढे जाण्याची परवानगी दिल्याचे देखील व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहे. क्रांतीचौक हा शहरातील सर्वाधिक रहदारीचा चौक असल्याने येथे वाहतूक पोलिसांकडून सातत्याने वाहन तपासणी आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. अपघातांना आळा बसावा आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, या उद्देशाने ही मोहीम राबविली जाते. मात्र, अशाच कारवाईच्या नावाखाली पैशांची कथित वसुली होत असल्याचा आरोप समोर आल्याने संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

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यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न

सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यावरच पैशांची कथित देवाणघेवाण केल्याचा आरोप झाल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. व्हायरल व्हिडिओची सखोल चौकशी करून संबंधित कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच वाहन तपासणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी बॉडी कॅमेरे, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल दंड प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याची अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा कसूरी अहवाल पाठवला असून, त्याला हेडकॉर्टरला अटॅच करण्यात आले आहे. त्याची संपूर्ण चौकशी करुन पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. – सुभाष भुजंग, सहाय्यक आयुक्त, वाहतुक शाखा.

Web Title: Allegations are being made that traffic police are accepting money from motorists

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Published On: Jul 14, 2026 | 12:44 PM

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