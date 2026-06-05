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बहिणीची छेड काढल्याचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या; चाकूने सपासप वार केले अन् क्षणातच…

Updated On: Jun 05, 2026 | 09:27 AM IST
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सारांश

तक्रारदार तरुणीच्या मैत्रिणीचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याने संबंधित तरुणाला जाब विचारण्यात आला. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर तक्रारदार तरुणीने तिचा चुलत भाऊ प्रज्ज्वल याला घटनास्थळी बोलावले.

छेडखानीचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या

छेडखानीचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या (फोटो - istock)

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विस्तार

अमरावती : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता बहिणीच्या छेडखानीचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. ही घटना जयसियाराम नगर येथे घडली. एका घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

प्रज्ज्वल सुनील खरे (वय २६, विलास नगर, संविधान चौक) असे मृताचे नाव आहे. प्रज्ज्वलवर चाकूने वार करून हत्या करण्यात आली. आपल्या बहिणीच्या मैत्रिणीचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि छायाचित्रे व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित केल्याच्या वादातून ही घटना घडल्याची माहिती समोर आली. तक्रारदार तरुणीच्या मैत्रिणीचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याने संबंधित तरुणाला जाब विचारण्यात आला. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर तक्रारदार तरुणीने तिचा चुलत भाऊ प्रज्ज्वल याला घटनास्थळी बोलावले.

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दरम्यान, मारी उर्फ आदित्य भडके हा साथीदारांसह मोटारसायकलवर तेथे आला आणि त्याने प्रज्ज्वलवर चाकूने सपासप वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या प्रज्ज्वलला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणात गुन्हे शाखेने तातडीने कारवाई करत भडके याच्यासह मनोज पचेकर (वय २५) आणि सचिन गुज्जर (वय २२) यांना अटक केली. इतर आरोपींचा शोध सुरू असून, तपास वेगाने सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

शहरात पुन्हा एकदा हत्याकांडांची मालिका

नवसारी परिसरातील महात्मा फुले नगर येथे २० मे रोजी झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या शेखर सुनील नेतनवार (वय २७) याचा नागपूर येथे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. चार आरोपींनी त्याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याची नोंद असून, या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी दोन आरोपींना अटक केली. शेखरच्या मृत्यूनंतर या गुन्ह्यात आता हत्येचे कलम वाढविण्यात आले असून, पसार आरोपींचा शोध सुरू आहे.

तरुणीच्या मृत्यूचे गूढ कायम

याचदरम्यान, मंगळवारी तपोवन संकुलाजवळील जंगल परिसरात सापडलेल्या तरुणीच्या अर्धवट जळालेल्या मृतदेहाचे गूढही अद्याप कायम आहे. मृत तरुणीची ओळख काजल जितेंद्र इंगळे (वय २१, विश्रोळी, ता. चांदूर बाजार) अशी तिच्या नातेवाईकांनी कपड्यांवरून पटविली आहे. मात्र, अंतिम खात्रीसाठी डीएनए चाचणी करण्यात येत असून, तिच्या मृत्यूमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिस आणि गुन्हे शाखेचे पथक कसून तपास करत आहे.

Web Title: Brother murdered after confronting someone for harassing his sister

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:27 AM

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