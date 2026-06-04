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Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार

Updated On: Jun 04, 2026 | 02:14 PM IST
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सारांश

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची गळा आवळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. कळंकी घाटातील जंगल परिसरात हा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण थरार त्यांच्या दोन लहान मुलांनी प्रत्यक्ष पाहिला. आरोपी पतीने नंतर पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीचा गळा आवळून खून केला.
  • दोन चिमुकल्या मुलांनी आईवरील हल्ला प्रत्यक्ष पाहिला.
  • आरोपी पतीने स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अधिक महिना सुरु असल्याने धोंडे जेवण सासरवाडीत सांगितले जाते. असेच धोंडे जेवण करून जात असतांना एका विवाहितेची तिच्याच पतीने गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हा सगळं प्रकार त्याने आपल्या लहान मुलांसमोर केले. कन्नड तालुक्यातील ठाकरवाडी परिसरात ही भयंकर घटना उघडकीस आली आहे.

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काय घडलं नेमकं?

कांताबाई दगडू मधे (वय 33) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर आरोपीचे नाव दगडू अशोक मधे (वय 40) असे आहे. दगडू मधे हा पत्नी आणि चार मुलांसह ठाकरवाडी येथे राहत होता. बुधवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास त्याने मोठ्या मुली अंकिता ( १२) आणि सीमा (१०) यांना घरी ठेवले. त्यांनतर पत्नी कांताबाई आणि मुलगे शुभम (8) व हृदय (4) यांना दुचाकीवर बसवून गुजरदरी येथील सासरवाडीकडे निघाला. कळंकी घाटातील निर्जन जंगल परिसरात पोहोचल्यानंतर त्याने दुचाकी थांबवली. याच ठिकाणी पूर्वनियोजित कट रचून एका साथीदाराच्या मदतीने दोरीच्या साहाय्याने कांताबाई यांचा गळा आवळण्यात आला. श्वास गुदमरल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

दोन चिमुकल्यांनी जंगलात घेतली धाव आणि…

आईवर सुरु असलेल्या जीवघेणा हल्ला शुभम आणि हृदय या दोन चिमुकल्या मुलांनी प्रत्यक्ष पाहिला. घाबरलेल्या अवस्थेत दोघांनी घटनास्थळावरून पळ काढत गाव गाठले आणि ग्रामस्थांना घडलेला प्रकार सांगितला. हा थरार ऐकताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र तोपर्यंत कांताबाई यांचा मृत्यू झाला होता.

आरोपीने केले आत्मसमर्पण

‎घटनेनंतर आरोपी दगडू मधे याने थेट कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाणे गाठून आत्मसमर्पण केले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला आहे. या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या दुसऱ्या संशयित आरोपीचा शोध सुरू असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेने खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील कळंकी घाट परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेतल्यामुळे ही हत्या झाल्याचे समोर आले आहे.

  • Que: घटनेनंतर आरोपीने काय केले?

    Ans: आरोपी पती दगडू मधे याने थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले.

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar crime suspicious of his wife he took her to a desolate forest and two young children rushed to the village to recount the harrowing ordeal

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Published On: Jun 04, 2026 | 02:14 PM

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