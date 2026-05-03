  • Brutal Day Light Murder In Solapur 35 Year Old Man Hacked To Death On 70 Feet Road

Solapur Crime News: सोलापूर हादरलं! भरदिवसा सत्तर फूट रोडवर तरुणाची निर्घृण हत्या; ३५ वेळा कोयत्याचे वार

आरोपींच्या हातात कोयते, लाकडी काठ्या आणि दगड होते. अचानक झालेल्या हल्ल्याने सुरेश यांनी जीव वाचवण्यासाठी पळण्याचा प्रयत्न केला.

Updated On: May 03, 2026 | 05:45 PM
प्रेमाचा त्रिकोण : १७ वर्षीय मुलाची हत्या

  • सोलापूरच्या सत्तर फूट रोड परिसरात   सुरेश श्रीराम यांची हत्या
  • कोयता, लाठ्या काठ्यांनी जबर मारहाण
  • सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये   हत्याकांडाचा धक्कादायक व्हिडिओ
 

Solapur Crime News: सोलापूरच्या सत्तर फूट रोड परिसरात भरदिवसा घडलेल्या निर्घृण हत्याकांडाने शहर हादरले आहे. ३५ वर्षीय सुरेश श्रीराम यांची पाच ते सहा जणांच्या टोळीने कोयते, काठ्या आणि दगडांनी अमानुष मारहाण करत हत्या केली.सुरेश श्रीराम दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी अचानक दोन ते तीन दुचाकींवरून आलेल्या आरोपींनी त्यांची वाट अडवली. गाडी थांबताच पाच ते सहा जणांच्या टोळीने त्यांच्यावर हल्ला चढवला.

आरोपींच्या हातात कोयते, लाकडी काठ्या आणि दगड होते. अचानक झालेल्या हल्ल्याने सुरेश यांनी जीव वाचवण्यासाठी पळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपींनी त्यांना चारही बाजूंनी घेरले. भरदिवसा सर्वांसमोर टोळीने सुरेश यांच्यावर तब्बल ३५ वार केल्याचे समोर आले आहे. कोयत्याचे सपासप वार, काठ्यांनी मारहाण आणि त्यानंतर डोक्यावर मोठे दगड घालून आरोपींनी त्यांचा चेहरा विद्रूप केला. या भीषण हल्ल्यानंतर घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. हा थरकाप उडवणारा प्रकार पाहून परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.

एका तासात पाच जणांना अटक

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त विजय कबाडे आणि जेलरोड पोलिसांचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, या हत्याकांडाचा धक्कादायक व्हिडिओ हाती लागला. पोलिसांनी तत्काळ तपासाची चक्रे फिरवत गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या एका तासात पाच आरोपींना ताब्यात घेतले. या प्रकरणातील सहाव्या आरोपीचा शोध सुरू असून त्याला पकडण्यासाठी विशेष पथक रवाना करण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासात ही हत्या जुन्या वादातून झालेला पूर्वनियोजित हल्ला असल्याचे समोर आले आहे.

हा जुन्या वादातून झालेला पूर्वनियोजित हल्ला आहे. आम्ही पाच जणांना ताब्यात घेतले असून मुख्य सूत्रधारासह सर्व आरोपींवर कडक कारवाई केली जाईल.

-विजय कबाडे, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर

 

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

