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प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

Updated On: Jun 16, 2026 | 12:15 PM IST
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सारांश

Chinese Manja Accident : भारतात चायनीज मांजावर बंदी असतानाही अनेक दुकानांमध्ये तो खुलेआम विकला जात आहे. बरेलीत या मांजामुळेच एक मोठा अपघात घडल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अपघात ऊस मंत्री संजय गंगवार यांच्या पुतण्यासोबत घडून आला.

प्रतिबंधानंतरही खुलेआम विक्री; चायनीज मांजाने गळ्याभोवती घातला विखळा, मंत्र्यांच्या पुतण्याला गंभीर दुखापत

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • बंदी असलेल्या एका धोकादायक वस्तूमुळे अल्पवयीन मुलगा गंभीर जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे.
  • अपघातानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
  • घटनेनंतर संबंधित यंत्रणांनी मोहीम अधिक कठोर करण्याचे संकेत दिले आहेत.
चायनीज मांजा हा नायलॉन आणि सिंथेटिकपासून तयार करण्यात आलेला दोरा असतो जो मानवासाठी किंवा जनावरांसाठी धोकादायक ठरु शकतो. या मांज्याची धार इतकी जबरदस्त असते की यामुळे सहज गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते. याच्या घातक परिणामांमुळेच सरकारने चायनीज मांज्याच्या उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि वापरावर बंदी घातली आहे. पण ही बंदी घातल्यानंतरही बाजारात आजही हा चायनीज मांजा सहज उपलब्ध आहे. यामुळेच उत्तर प्रदेशातील बरेलीत एक दुर्घटना घडल्याची माहिती समोर येत आहे. ही दुर्घटना मंत्र्याच्या पुतण्यासोबत घडून आली.

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गळ्याला दुखापत

बरेलीतील वर्दळीच्या भागांपैकी एक असलेल्या श्यामगंज उड्डाणपुलावर सोमवारी हा अपघात घडला. १५ वर्षीय किशोरवयीन वीर सिंह गंगवार बाईकने जात असतानाच अचानक चायनीज मांजाच्या कचाड्यात अडकला आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली. ही मांजा गळ्याभोवती अडकल्याने गळ्याला मोठी जखम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कशी घडली घटना

माहितीनुसार, वीर सिंह गंगवार आपल्या बाईकने स्टेडियमला जात होते, जेव्हा तो श्यामगंज फ्लाईओवरपर्यंत पोहचला तेव्हा अचानक हवेत लटकणारा चायनीज मांजा त्याच्या गळ्याभोवती येऊन अडकला. वीर वेगाने बाईक चालवत असल्यामुळे मांजा गळ्याभोवती वाईटरित्या अडकला आणि त्याला गंभीर दुखापत झाली. गळ्याला मांजाने कट बसल्याने त्याला रक्तस्त्राव होऊ लागला आणि बाईकसोबतच वीर रस्त्यावर पडला. घटनास्थळी आजूबाजूला उपस्थित असलेल्या लोकांनी कुटुंबाला संपर्क करत ही माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचवली ज्यानंतर काहीवेळाने वीरला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघाताची बातमी पसरताच, स्थानिक रहिवाशांनी आपला संताप व्यक्त केला असून बंदी असतानाही चिनी धागा उघडपणे कसा विकला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री संजय गंगवारने दु:ख व्यक्त केले

घटनेची माहिती मिळताच ऊस मंत्री संजय गंगवार तात्काळ पिलीभीतहून बरेलीला पोहोचले. रुग्णालय गाठत त्यांनी डाॅक्टरांकडून उपचारांची चौकशी केली आणि कुटुंबाची भेट घेतली. घटनेविषयी दु:ख व्यक्त करताना मंत्री संजय गंगवार यांनी म्हटले की, सरकारने आधीच चायनीज मांजावर बंदी घातली आहे, परंतु यानंतरही अशा घटना घडणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात प्रशासनाकडून उत्तरे मागितली जातील.

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चायनीज मांज्याविरोधात आंदोलन

बरेलीचे एसएसपी अनुराग आर्य यांनी सांगितले की, चायनीज मांजाविरोधात आधीच अभियान सुरु आहे, या घटनेनंतर ते  आणखी तीव्र केले जाईल. तसेच जिथेही चायनीज मांजा विकताना दिसेल तिथे कठोर कारवाई केली जाईल अशा विश्वास त्यांनी जनतेला दिला आहे .

 

Web Title: Chinese manja accident ministers nephew seriously injured despite ban illegal sale raises concerns

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Published On: Jun 16, 2026 | 12:12 PM

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