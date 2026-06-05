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पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्…; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

Updated On: Jun 05, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास विवाहीतेच्या घरात घुसून तिच्यावर बळजबरी अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला १० वर्षे सक्तमजुरी आणि विविध कलमांखाली १४ हजारांच्या दंडाची सुनावली आहे.

पहाटे महिलेच्या घरात गेला, पलंगावर पाडून तोंड दाबले अन्...; सिल्लोडमधील संतापजनक प्रकार

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विस्तार

छत्रपती संभाजीनगर : पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास विवाहीतेच्या घरात घुसून तिच्यावर बळजबरी अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला १० वर्षे सक्तमजुरी आणि विविध कलमांखाली १४ हजारांच्या दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.डी. खेडेकर यांनी ३ जून रोजी ठोठावली आहे. विशेष म्हणजे ठोठावलेल्या दंडाच्या रक्कमेतील १० हजार रुपये हे पीडितेला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे देखील आदेशात नमुद करण्यात आले आहे. मन्सूरखान मज्जुखान पठाण (२५, रा. सिल्लोड) असे अत्याचार करणाऱ्या नराधमाचे नाव आहे.

 

या प्रकरणात २३ वर्षीय पीडित विवाहितेने फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, १३ मार्च २०२३ रोजी पहाटे तीन वाजता मन्सूरखान पठाण याने पीडितेच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. दरवाजा उघडताच तो घरात घुसला. त्याने महिलेचा विनयभंग केला. पीडिता ओरडल्याने तिचा पती जागा झाला. त्यावेळी आरोपीने पतीचा गळा दाबून मारहाण केली व कोणाला काही सांगितल्यास कुटुंबाला जीवे मारण्याची धमकी देत पसार झाला. याबाबत पीडितेने १४ मार्च रोजी सिल्लोड शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानंतर १६ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या पुरवणी जबाबात पीडितेने आरोपीने घरात घुसल्यानंतर तिला पलंगावर पाडून तोंड दाबले व जीवे मारण्याची धमकी देत तिच्या इच्छेविरुद्ध अत्याचार केल्याचे सांगितले. त्याचवेळी तिचा पती जागा झाल्यावर आरोपीने त्यालाही मारहाण करून घटनास्थळावरून पळ काढल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. त्यानंतर १६ मार्च २०२३ रोजी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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या प्रकरणात पाच साक्षीदाराचे जबाब नोंदवले

तपास अधीकारी तत्कालीन उपनिरीक्षक एस. बी. वाघुले यांनी न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहायक सरकारी लोकाभियोक्ता अॅड. सुजाता देशमुख यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. त्यात पीडितेची साक्ष महत्त्वाची ठरली. सुनावणी अंती न्यायालयाने आरोपीला भा.दं. वि कलम ३७६ अन्वये १० वर्षे सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड, कलम ३५४ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, कलम ३२३ अन्वये सहा महिने सक्तमजुरी व १ हजार रुपये दंड तसेच कलम ५०६ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व १ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

Web Title: Court sentences accused of molesting married woman in sillod

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Published On: Jun 05, 2026 | 11:47 AM

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