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Chhatrapati Sambhajinagar Crime: चुलतभावाची हत्या करून बेपत्ता असल्याची तक्रार; ‘तो जिवंत आहे’ भासवण्यासाठी मेसेज आणि…

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:22 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये चुलत भावाचा खून करून तो बेपत्ता असल्याची तक्रार आरोपीनेच पोलिसांत दाखल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. मोबाईल लोकेशनमुळे पोलिसांना संशय आला आणि तपासात जंगलात पुरलेला मृतदेह सापडला. आरोपीने पैशांसाठी कुटुंबीयांची फसवणूकही केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • ईर्ष्येतून चुलत भावाची जंगलात नेऊन हत्या.
  • आरोपीनेच बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली.
  • मोबाईल लोकेशन आणि मेसेजमुळे पोलिसांनी उलगडा केला.
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या चुलत भावाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपी भावाने आधी चुलतभाऊ बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली. त्याने तो जिवंत आहे भासवण्यासाठी मृतकाच्या फोनमधून कुटुंबियांना मेसेज केले. त्या मेसेजमधून पैशांची मागणी केली. मात्र एके दिवशी आरोपीच्या फोनची आणि चुलत भावाची लोकेशन एकच दिसली आणि आरोपी पकडला गेला. पोलिसांनी आरोपी तरुणाला अटक केली असून तपास सुरु आहे.

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नेमकं प्रकरण काय?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव राजू रामू बनसोड (वय 22, सध्या रा. नवजीवन कॉलनी, एन-11, हडको) असे आहे. तर आरोपीचे नाव रोहित संजय बनसोड (वय 21, रा. पाथ्री, ता. फुलंब्री) असे आहे. 24 मे रोजी रोहितने सिडको पोलिस ठाण्यात राजू हरवल्याची तक्रार नोंदवली होती. त्यामध्ये 23 मेच्या मध्यरात्रीनंतर राजूला एन-11 परिसरात सोडल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर तो घरी परतला नसल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. राजुचा शोध पोलीस घेत होते. मात्र अनेक दिवस शोध घेऊनही राजुचा ठावठिकाणा लागत नव्हता.

पोलीस राजुचा कसून शोध घेत होते. त्यावेळी पोलिसांना राजू आणि रोहितमध्ये भावकीच्या कारणावरून नेहमी वाद होत असल्याची माहिती मिळाली. तपासादरम्यान काही दिवसांपूर्वी राजू आणि रोहित या दोघांच्या मोबाईलचे लोकेशन एकाच ठिकाणी असल्याचे आढळून आले. यामुळे पोलिसांचा संशय बळावला. त्यानंतर रोहितला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. सखोल चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

कशी केली हत्या?

रोहितने राजूला पाथ्रीजवळील जंगलात नेले. तेथे त्याच्यावर चाकूने हल्ला करून त्याची हत्या केली. गुन्हा लपविण्यासाठी मृतदेह जंगलातील पाचोळ्याखाली झाकून ठेवण्यात आला. त्यानंतर राजूचा मोबाईल स्वतःकडे ठेवून आरोपी तेथून निघून गेला. संशय दूर ठेवण्यासाठी रोहितने आणखी एक डाव आखला होता. राजूच्या मोबाईलवरून त्याच्या कुटुंबीयांना संदेश पाठवत तो जिवंत असल्याचे भासवत होता. “मी गावाकडे जात आहे”, “मला पैशांची गरज आहे”, “खात्यावर पैसे पाठवा” अशा स्वरूपाचे संदेश तो राजूच्या नावाने पाठवत असे. त्यामुळे कुटुंबीयांना राजू जिवंत असल्याचा भास होत राहिला.

जवळपास १० हजाराची उकळपट्टी

राजू असल्याचे भासवत आरोपीने वारंवार पैशांची मागणी केली. त्यानुसार कुटुंबीयांनी राजूच्या खात्यावर दहा हजार रुपये तसेच आरोपीच्या खात्यावरही दहा हजार रुपये जमा केले होते. मात्र सतत पैशांची मागणी होत राहणे आणि राजूशी थेट संपर्क न होणे यामुळे कुटुंबीयांच्या मनात संशय निर्माण झाला.

हत्या कारण्यामागचं कारण काय?

जूचे कुटुंब शहरात स्थलांतरित झाल्यानंतर त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली होती. दुसरीकडे, रोहितचे कुटुंब गावातच राहून मजुरीवर उदरनिर्वाह करत होते. याच कारणातून रोहितच्या मनात चुलत भावाविषयी मत्सर निर्माण झाल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आणि याच ईर्ष्येतून रोहितने राजुची हत्या केली.

पुढील कारवाई सुरु

रोहितने दिलेल्या कबुलीनंतर सोबत घेऊन पाथ्री परिसरातील जंगलात शोधमोहीम राबवली. तेथे राजू बनसोड याचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले असून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे.अश्याप्रकारे १५ दिवसानंतर या घटनेचा उलगडा झाला.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय होते?

    Ans: मृत तरुणाचे नाव राजू रामू बनसोड होते.

  • Que: आरोपीने पोलिसांची दिशाभूल कशी केली?

    Ans: आरोपीने राजू बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली आणि त्याच्या मोबाईलवरून कुटुंबीयांना मेसेज पाठवले.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीपर्यंत कसा पोहोच केला?

    Ans: मोबाईल लोकेशन आणि तांत्रिक तपासाच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले.

Web Title: Cousin murdered then reported missing messages sent to create the illusion that he is alive

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:22 PM

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