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ZP School Condition: जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले, पालकांमध्ये भीतीचे सावट

Updated On: Jul 23, 2026 | 02:15 PM IST
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सारांश

ZP School News: अजिंठा येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत जीर्ण झाली असून छताचे प्लास्टर कोसळत आहे. जि. प. सदस्य सय्यद नासेर हुसेन यांनी पाहणी करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने दुरुस्तीचे आदेश दिले.

जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले

जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी! पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले

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विस्तार
  • जिवंत मरणाच्या दाढेत विद्यार्थी!
  • पावसामुळे शाळेच्या छताचे प्लास्टर कोसळले
  • पालकांमध्ये भीतीचे सावट
Chhatrapati Sambhajinagar: अजिंठा येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारत जीर्ण झाल्याने तिची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. छतावरील प्लास्टर मोठ्या प्रमाणात कोसळत असून, विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसामुळे शाळेतील अनेक वर्गखोल्यांमध्ये ठिकठिकाणी गळती सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. जि. प. शाळेच्या या गंभीर परिस्थितीची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद सदस्य सय्यद नासेर हुसेन यांनी शाळेला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत शेख मन्नान, दिलीप झलवार, मंगेश सनान्से तसेच ग्रामस्थ उपस्थित होते.

अनेक ठिकाणी छताला तडे गेल्याचे तसेच…

पाहणीदरम्यान वर्गखोल्यांच्या छतावरील प्लास्टर निखळल्याचे, अनेक ठिकाणी छताला तडे गेल्याचे तसेच पावसाचे पाणी थेट वर्गखोल्यांमध्ये झिरपत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी शिक्षण विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून शाळेची तातडीने तांत्रिक पाहणी करण्याची तसेच दुरुस्तीची कामे युद्धपातळीवर हाती घेण्याच्या सूचना केल्या. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

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पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण

पावसाळ्यामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा थेट परिणाम अध्यापनावर होत आहे. गळतीमुळे काही वर्गातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित ठिकाणी बसवावे लागत असून, नियमित अध्यापनातही अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती मुख्याध्यापक प्रभाकर सोन्ने यांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शाळेची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली. जिल्हा परिषद प्रशासनाने तातडीने शाळेची पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी किंवा नवीन इमारत मंजूर करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी द्यावी, अशी जोरदार मागणी पालक व ग्रामस्थांनी केली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडण्यापूर्वी प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि भीतीमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

या आहेत ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या

  • छतावरील सैल झालेले प्लास्टर तातडीने काढून नव्याने प्लास्टर करावे.
  • पावसाची गळती थांबविण्यासाठी संपूर्ण छताचे जलरोधक काम तातडीने करावे.
  • धोकादायक वर्गखोल्यांची तांत्रिक तपासणी करून संरचनात्मक सुरक्षिततेचा अहवाल सादर करावा.
  • आवश्यक असल्यास धोकादायक वर्गखोल्यांतील विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी.
  • विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी तातडीने मंजूर करून काम त्वरित सुरू करावे.
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Published On: Jul 23, 2026 | 02:14 PM

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