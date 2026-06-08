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Beed Crime: मंचुरियनमध्ये गुंगीचे औषध, लॉजवर अत्याचार; लाखो रुपये आणि सोन्याचीही उकळपट्टी

Updated On: Jun 08, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

बीडच्या अंबाजोगाई येथे महाविद्यालयीन 20 वर्षीय तरुणीला गुंगीचे औषध देऊन दोघांनी अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपींनी फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तरुणीकडून 3 लाख रुपये आणि साडेनऊ तोळे सोने उकळले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • गुंगीचे औषध देऊन तरुणीवर अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • फोटो-व्हिडिओ दाखवण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग.
  • 3 लाख रुपये आणि साडेनऊ तोळे सोने उकळल्याप्रकरणी दोघे आरोपी अटकेत.
बीड : बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अंबाजोगाईत महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीवर गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर दोघांनी अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर पीडित तरुणींकडून तीन लाख रुपयांसह साडेनऊ तोळे सोने देखील उकळले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केले जात आहे.

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील तरुणी अंबाजोगाई येथे महाविद्यालय शिक्षणासाठी राहत होता. याच काळात तिची ओळख महेश करपे आणि पवन कराड या दोन तरूणांशी झाली. हे दोन तरुण पीडित तरुणीचा सतत पाठलाग करत होते. एके दिवशी महेश करपेने तरुणीचा पाठलाग करून तिला जबरदस्तीने मंचुरियन खाऊ घातले. खाल्यानंतर तरुणीला गुंगी आली. यावेळी तिच्यावर या दोघांकडून अत्याचार करण्यात आले. पवन कराड या तरुणाने देखील गुंगीचे औषध देऊन पुणे येथील लॉजवर अत्याचार केला. त्यांनतर या अत्याचाराचे फोटो आणि व्हिडीओ कुटुंबातील लोकांना दाखवतो म्हणत तिला ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली. तिच्यासोबत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. या बाबत तरुणाने पोलीस ठाण्यात दिलेल्या कबुलीत म्हंटले आहे. या प्रकरणाचा अधिकच तपास पोलीस करत आहे. या घटनेने शहरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

संतापजनक! पळून येऊन लग्न कर, नाहीतर फोटो व्हायरल करीन; धमकी देत अल्पवयीन मुलीचा छळ

बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. माझ्याकडे तुझे फोटो आहेत, तू पळून आली नाहीस तर ते सोशल मीडियावर व्हायरल करीन अशी धमकी एका अल्पवयीन मुलीला देत तिचा विनयभंग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या त्रासाला कंटाळून पीडितेने अखेर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. ही घटना परळी तालुक्यात घडली आहे. पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पोलीस पुढील तपास करत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे घडली.

  • Que: आरोपींनी तरुणीला कशाची धमकी दिली?

    Ans: फोटो-व्हिडिओ कुटुंबीयांना दाखवून बदनामी करण्याची धमकी दिली.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: अंबाजोगाई शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक केली.

Web Title: Beed crime sedative laced manchurian used to commit sexual assault at a lodge lakhs of rupees and gold also extorted

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Published On: Jun 08, 2026 | 11:38 AM

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