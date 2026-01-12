Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Dinhata Human Flesh Murder Cannibalism Case Nithari Kand News Marathi

West Bengal Crime : आधी हत्या करायचा, नंतर मृतदेह पाण्याने धुवून खायचा…., बंगालमधून एक धक्कादायक घटना समोर

उत्तर प्रदेशातील निठारी घटनेनंतर, पश्चिम बंगालमधील दिनहाटा येथे मानवी मांस खाण्याच्या संशयावरून हत्येचा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्मशानभूमीत राहणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीचा गळा आणि मान कापून हत्या करण्यात आली.

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:27 PM
आधी हत्या करायचा, नंतर मृतदेह पाण्याने धुवून खायचा...., बंगालमधून एक धक्कादायक घटना समोर

आधी हत्या करायचा, नंतर मृतदेह पाण्याने धुवून खायचा...., बंगालमधून एक धक्कादायक घटना समोर

Follow Us:
Follow Us:
  • बंगालमधून एक धक्कादायक घटना समोर
  • आधी हत्या करायचा
  • नंतर मृतदेह पाण्याने धुवून खायचा
West Bengal Crime News Marathi :  उत्तर प्रदेशातील निठारी घटनेनंतर पश्चिम बंगालमधील दिनहाटा येथे मानवी मांस खाण्याच्या संशयावरून हत्येचा एक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्मशानात राहणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीचा गळा आणि मान कापून खून करण्यात आला. पोलिसांनी आरोपी फिरदौस आलम याला अटक केली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

उत्तर प्रदेशातील निठारी घटनेसारखीच माणुसकीला धक्का देणारी घटना पुन्हा एकदा समोर आली आहे. पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यातील दिनहाटा भागात मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

आधी महिलेची निर्घृण हत्या, नंतर प्रियकराने उचललं टोकाचे पाऊल; घरातील दृश्य पाहून पोलिसही झाले थक्क

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही. मृत व्यक्ती स्मशानभूमीत बांधलेल्या झोपडीत राहत असल्याचे वृत्त आहे. त्याचा मृतदेह कुसर हाटजवळील एका जलाशयात आढळला. तपासात असेही उघड झाले आहे की, अज्ञात व्यक्तीचा गळा आणि मान कापून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आहे.

हत्येनंतर मानवी मांस खाण्याचा हेतू असल्याचा दावा

या प्रकरणात पोलिसांनी फिरदौस आलम नावाच्या तरुणाला अटक केली आहे. आरोपी दारूच्या नशेत होता असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. हत्येनंतर त्याने मृतदेह पाण्याच्या नळाजवळ नेला, तो स्वच्छ केला आणि नंतर तो लपवून ठेवला. त्यानंतर पोलीस तपासात असेही उघड झाले आहे की आरोपीचा शरीराचे काही भाग खाण्याचा हेतू होता.

चौकशीदरम्यान, आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. दिनहाटा एसडीपीओ धीमान मित्रा यांनी सांगितले की हे प्रकरण अत्यंत दुर्मिळ आणि गंभीर आहे. त्यांनी सांगितले की प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की आरोपीने मानवी मांस खाण्याच्या उद्देशाने मृताची हत्या केली. हा नरभक्षणाचा दुर्मिळ प्रकार मानला जात आहे.

आरोपीला अटक

एसडीपीओंनी सांगितले की पोलिसांना स्थानिक सूत्रांकडून आरोपीबद्दल माहिती मिळाली होती, ज्याच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली. पोलीस संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की तपास जसजसा पुढे जाईल तसतशी अधिक माहिती उपलब्ध होईल तशी ती शेअर केली जाईल.

Bihar Crime : क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या; तरुणीचे अपहरण, जबरदस्तीने नाचण्यास भाग पाडले, नंतर ६ जणांकडून सामूहिक बलात्कार

 

Web Title: Dinhata human flesh murder cannibalism case nithari kand news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 07:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
1

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
2

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
3

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प
4

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

Jan 21, 2026 | 03:49 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM