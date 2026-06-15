खाकी वर्दीला लाचखोरीचा डाग, दीड वर्षात 20 सापळे कारवाया; सर्वसामान्यांमध्ये अविश्वासाची भावना

पुणे/अक्षय फाटक : ‘खाकी’ म्हणजे शिस्त, धाक आणि विश्वास अशी ओळख असलेल्या पोलिस दलालाच आता भ्रष्टाचाराचा डाग लागल्याचे चित्र समोर येत आहे. गेल्या दीड वर्षांत पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण परिसरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तब्बल २० जणांना सापळा रचून पकडले आहे. या घटनांनी सर्वसामान्यांत पोलिसांविषयी अविश्वासाची भावना वाढताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, पुणे ग्रामीण भागात सर्वाधिक प्रकरणे उघडकीस आली असून, भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांसमोर हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
शिस्त आणि विश्वासोबतच कायदा-सुव्यवस्था राखणारे, संकटात धावून येणारे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणारे अशी पोलिस दलाची ओळख. पण, गेल्या काही वर्षात पोलिस दल वेगवेगळ्या कारणांनी सातत्याने चर्चेत व बदनाम होत असल्याचे प्रकर्षाने जानवत आहे. कधी पोलिसच आरोपी पिंजऱ्यात उभा राहत आहेत, तर कधी सेटलमेंट प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. यासोबतच शिस्तप्रिय दलात अशिस्तीने वागणारे सोबतच कर्तव्यावर मद्यपान करणे अशा एकना अनेक कारणांनी पोलिस दल चर्चेत राहत आहे. त्यात भर पडू लागली आहे ती, सातत्याने होत असलेल्या लाच प्रकरणांची.
गेल्या महिन्यात पुणे शहर पोलिस दलात झालेल्या सलग लाचेच्या सापळा कारवाईने आज पुन्हा एकदा हे चर्चेत आले आहे. एखाद्या तक्रारीवर कारवाई करणे, गुन्ह्यात मदत करणे, चौकशीतील सवलत, दाखले किंवा तपासात सहकार्य, अटक न करणे अशा विविध कारणांसाठी काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये “पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही” अशी भावना देखील अधिक बळावत असल्याचे चित्र आहे.
विशेष म्हणजे, पोलिस दल हे राज्यातील सर्वाधिक शिस्तप्रिय आणि जबाबदार यंत्रणा म्हणून ओळखले जाते. पोलिस अधिकाऱ्यांवर मोठा सामाजिक विश्वास असतो. गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या याच यंत्रणेतील काही जणांना लाच घेताना पकडले जात असल्याने संपूर्ण दलाची प्रतिमा मलिन होत आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या हजारो पोलिस कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अशा घटनांमुळे समाजासमोर मान खाली घालावी लागते, अशी भावना अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. यामुळे हा बदल होणे गरजेचा असून, अन्यथा, कायद्यावर आणि खाकीवरील जनतेचा विश्वास ढासळण्याचा धोका वाढत असल्याची भिती व्यक्त होत आहे.
हे सुद्धा वाचा : भाचीशी बोलणाऱ्या तरुणांना कारने उडवलं; CCTVमुळे कट उघड, दोघे मामा अटकेत
लाचखोरीचे जाळे
|विभाग
|२०२५
|२०२६ (७ मेपर्यंत)
|एकूण
|पुणे शहर
|३
|३
|६
|पिंपरी-चिंचवड
|५
|०
|५
|पुणे ग्रामीण
|६
|३
|९
|एकूण
|१४
|६
|२०