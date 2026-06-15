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Gujarat Crime: भाचीशी बोलणाऱ्या तरुणांना कारने उडवलं; CCTVमुळे कट उघड, दोघे मामा अटकेत

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:27 AM IST
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सारांश

गुजरातच्या जुनागढमध्ये एका तरुणीशी बोलत असल्याच्या रागातून दोन मामांनी कारने दुचाकीला मुद्दाम धडक देत दोन तरुणांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. सीसीटीव्ही फुटेजमुळे हा अपघात नसून कट असल्याचं उघड झालं. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • भाचीशी बोलत असल्याच्या रागातून तरुणांवर जीवघेणा हल्ला.
  • कारने दुचाकीला मुद्दाम धडक देत तरुणांना फरफटत नेलं.
  • सीसीटीव्ही फुटेजमुळे कट उघड; दोन्ही आरोपी मामा अटकेत.
गुजरात: गुजरातच्या जुनागढ जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका तरुणीशी बोलत असल्याच्या संशयातून दोन मामांनी एका तरुणाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. सुरुवातीला हा प्रकार साधा अपघात असल्याचं वाटत होतं, मात्र सीसीटीव्ही फुटेज समोर आल्यानंतर कारने मुद्दाम दुचाकीला धडक देत तरुणांना फरफटत नेल्याचं धक्कादायक सत्य उघडकीस आलं. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही आरोपी मामांना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

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काय घडलं नेमकं?

१० जून रोजी घडली. दोन तरुण आपल्या दुचाकीवरून जात असतांना पाठीमागून एका भरधाव कारणे जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी भीषण होती की दोन्ही तरुण रस्त्यावर फेकले गेले आणि गंभीर जखमी झाले. या अपघातानंतर कारचालक घटनास्थळावरून पसार झाले. या अपघातात जखमी झालेल्या तरुणांना उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ही घटना सुरुवातीला अपघात असल्याचे वाटले होते. मात्र पोलिसांच्या चतुराईने हा कट उधळून लावला.

पोलिसांनी जेव्हा घटनास्थळाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तेव्हा पोलिसांना मोठा संशय आला. फुटेजमध्ये कारचालक मुद्दाम आणि थेट दुचाकीच्या दिशेने कार वेगाने आणून धडक देत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. एवढेच नाही तर धडक दिल्यानंतर दुचाकीवरील तरुणांना काही अंतरापर्यंत कारने घसटत नेल्याचेही समोर आले. हा अपघात नसून तरुणांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न असल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमुळे सिद्ध झाले. पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास केला. तेव्हा कौटुंबिक वादाची आणि वैमनस्याची बाजू समोर आली.

कारण काय?

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी याकूब घमेरिया आणि अनवर घमेरिया अशी आहे. ते शेपा गावचे रहिवासी आहेत. पीडित तरुण हा या दोन्ही आरोपींच्या भाचीसोबत फोनवर किंवा प्रत्यक्ष बोलत होता. आरोपी मामांना त्यांच्या भाचीचे या तरुणाशी बोलणे अजिबात पसंत नव्हते. त्यांनी यापूर्वीही तरुणाला त्यांच्या भाचीपासून दूर राहण्याची आणि न बोलण्याची ताकीद दिली होती. मात्र, तरीही त्यांचे बोलणे सुरु होते. यामुळे मामांनी तरुणाचा काटा काढण्याचे ठरवले आणि अपघाताचा कट रचला.पोलिसांनी याकूब घमेरिया आणि अनवर घमेरिया या दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: गुजरातच्या जुनागढ जिल्ह्यात ही धक्कादायक घटना घडली.

  • Que: आरोपींनी तरुणांवर हल्ला का केला?

    Ans: पीडित तरुण आरोपींच्या भाचीशी बोलत असल्याचा राग आरोपी मामांच्या मनात होता.

  • Que: पोलिसांना कटाचा उलगडा कसा झाला?

    Ans: घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर कारने मुद्दाम धडक दिल्याचं स्पष्ट झालं.

Web Title: Gujarat crime youths talking to niece run over by car cctv exposes plot two maternal uncles arrested

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Published On: Jun 15, 2026 | 11:27 AM

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