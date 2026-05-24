Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Fake Hindu Identity Used To Trap Dalit Woman In Delhi Gang Rape Tortured And Forced Conversion

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

Updated On: May 24, 2026 | 01:45 PM IST
सारांश

Delhi Crime : सोशल मिडियावर फेक अकाऊंट तयार करुन फहिमने महिलेसमोर आपली ओळख साहिल म्हणून सांगितली. खोटं बोलून त्याने तिला ओलीस ठेवलं आणि मग मानसिक आणि शारिरिक छळ करुन तिचं धर्मपरिवर्तन करण्यातं आलं. यानंतरही अनेक धक्कादायक गोष्टी महिलेसोबत करण्यात आल्या.

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोशल मीडियावर ओळख लपवून तरुणीला जाळ्यात ओढल्याचा गंभीर आरोप.
  • मानसिक छळ, धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंगमुळे प्रकरणाने घेतले धक्कादायक वळण.
  • पोलिसांच्या तपासात अवैध व्यवहार आणि इतर मोठे धागेदोरे समोर आल्याची चर्चा.
दक्षिण पूर्व दिल्लीतील जामिया नगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे जिने सर्वांनाच हादरवून सोडलं. घटना लव्ह जिहादासंबंधित असून आरोपीने यात आपली ओळख लपवून मुलीला आपल्या जाळ्यात अडकवल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण प्लॅनिंगचा सुत्रधार फहीम नाम अवैध शस्त्र सप्लायर आहे. त्याने सोशल मिडियावर २३ वर्षीय दलित मुलीला आपण हिंदू आहोत असं भासवतं तिला आपल्या जाळ्यात अडकवलं. त्याने तिला ओलिस ठेवले आणि मग तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरु केला. सुरुवातीला पोलिस या प्रकरणाची तक्रार दाखल करुन घेण्यास तयार नव्हते पण आता दिल्ली पोलिसांनी FIR दाखल करुन चार लोकांना आपल्या ताब्यात घेतलं आहे.

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती

इंस्टाग्रामवर ओळख लपवली

ही कहाणी २०२१ मध्ये सुरु झाली जेव्हा आरोपी आपली खरी ओळख लपवून इंस्टाग्रामवर साहिल नावाने आपलं फेक अकाऊंट चालवत होता. त्याने सांगितले की, तो हिंदू कुटुंबातील एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ती आहे. महिला त्याच्या जाळ्यात अडकली आणि त्याच्यांत संभाषण सुरु झालं. आरोपीने महिलेला लग्नाचे खोटे वचन दिले होते. घटनेने भीषण रुप २०२२ मध्ये घेतले जेव्हा आरीपद्वारे महिलेला दिल्लीच्या बाटला हाउसच्या परिसरात बोलावण्यात आले. तिथे गेल्यानंतर महिलेला त्याचे खरे रुप दिसले आणि समजलं की हा साहिल नसून फहिम आहे. यानंतर फहिमने काही साथीदारांच्या मदतीने महिलेला कैद करुन ठेवलं आणि तिच्यासोबत गँगरेप केला.

पिडितेने केली तक्रार

पिडितेने आपल्या तक्रारीत अशा काही गोष्टी उलगडल्या ज्या ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. तिने सांगितले की, फहिम आणि त्याचे नातेवाईक अवैध हत्यारांची तस्करी करतात. त्यांनी तिला ओलीस ठेवून तिचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण केले. इतकंच नाही तर तिला घाबरवून ठेवण्यासाठी तिच्या शरीरावर प्राण्यांचे रक्त देखील लावण्यात आले, तिच्या अंगावर मांसाचे तुकडे फेकण्यात आले. या सर्व गोष्टी करुन त्यांनी तिला घाबरवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर तस्लीम नावाच्या माैलवीने महिलेचा छळ करुन जबरदस्तीने तिचे धर्मपरिवर्तन केले.

आपत्तिजनक व्हिडिओ शूट केला

महिलेचे शोषण करुन तिला मानसिक त्रास देऊन जेव्हा आरोपींच मन भरलं नाही तेव्हा त्यांनी तिचा अश्लिल व्हिडिओ देखील शूट केला. या व्हिडिओच्या जोरावर ते तिला ब्लॅकमेल करु लागले. आरोपींनी महिलेला मेरठ देखील घेऊन गेले, जिथे जाऊन तिच्यावर पुन्हा एकदा सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पिडितेने जेव्हा त्यांचा विरोध करु पाहिला तेव्हा आरोपींनी तिच्या लहान मुलीला मारुन टाकण्याची धमकी दिली. आपल्या मुलीच्या संरक्षणासाठी महिलेृने २०२२ पासून ते २०२४ पर्यंत सर्व नरकयातना सहन केल्या.

Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ

आरोपीची दुसरी प्रकरणे समोर आली

घटनेत खरा ट्विस्ट हा २०२५ मध्ये आला जेव्हा दुसऱ्या काही प्रकरणांमध्ये फहीमला गुरुग्राम पोलिसांनी ताब्यात घेतले. पोलिसांनी त्याचा फोन जप्त केला आणि यातच त्यांना पिडितेचा अश्लिल व्हिडिओ सापडला. पिडितेला जेव्हा समजले की तिचा व्हिडिओ डिलिट झाला आहे तेव्हा तिने हिम्मत करुन पोलिसांना सर्व गोष्ट सागंतली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १४ मे २०२६ रोजी जामिया नगर पोलिस ठाण्यात पिडित महिलेने आपली FIR दाखल केली. आपल्या तक्रारीत तिने फहीम, खुर्शीद, जैद, अजीम, तालीम आणि नफीस अशा पाच जणांवर आरोप लावले. पोलिसांनी यात चार जणांना ताब्यात घेतलं असून एक आरोपी सध्या दुसऱ्या गुन्ह्यात मेरळ जेलमध्ये बंद आहे. माहितीनुसार, प्रोडक्शन वॉरंटवर पोलिस त्याला दिल्ली आणण्याची तयारी करत आहे.

Web Title: Fake hindu identity used to trap dalit woman in delhi gang rape tortured and forced conversion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती
1

Twisha Sharma Case : ट्विशा शर्माच्या पतीला सात दिवसांचा पीसीआर, दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम होणार; मृत्यूपूर्वी या ठिकाणी गेली होती

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु
2

Mumbai Crime : 5 रुपये ट्रान्सफर करुन कंपनीला लावला 20.88 लाखांचा गंडा, आरोपी फरार; पोलिसांचा शोध सुरु

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…
3

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
4

Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

Love Jihad : हिंदू मुलगा बनून 23 वर्षीय दलित मुलीला जाळ्यात अडकवलं, प्राण्यांच्या रक्ताने घातली आंघोळ; धर्मपरिवर्तन केलं अन्…

May 24, 2026 | 01:45 PM
Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली

Iran Peace Deal: अमेरिका आणि इराण ६० दिवसांच्या सीझफायरवर सहमत; होर्मुझची सामुद्रधुनी होणार सर्वांसाठी खुली

May 24, 2026 | 01:44 PM
Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

Aishwarya Rai Cannes look 2026 : अखेर सौंदर्याची राणी रेड कार्पेटवर अवतरलीच; ऐश्वर्या राय बच्चनच्या अदांवर चाहते फिदा

May 24, 2026 | 01:35 PM
अति घाई संकटात नेई! रेल्वे कॉसिंगवर काही सेकंदाची घाई ट्रक चालकाला नडली; भरधाव ट्रेनला धडकी बसली अन्…, थरारक VIDEO VIRAL

अति घाई संकटात नेई! रेल्वे कॉसिंगवर काही सेकंदाची घाई ट्रक चालकाला नडली; भरधाव ट्रेनला धडकी बसली अन्…, थरारक VIDEO VIRAL

May 24, 2026 | 01:33 PM
ओतूर परिसरात विहिरींनी गाठला तळ; उन्हाळ्यामुळे भीषण पाणीटंचाई, टोमॅटो-मिरची पिके संकटात

ओतूर परिसरात विहिरींनी गाठला तळ; उन्हाळ्यामुळे भीषण पाणीटंचाई, टोमॅटो-मिरची पिके संकटात

May 24, 2026 | 01:29 PM
Sansad Ratna Award : शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना दुसऱ्यांदा ‘संसद रत्न पुरस्कार’ जाहीर

Sansad Ratna Award : शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना दुसऱ्यांदा ‘संसद रत्न पुरस्कार’ जाहीर

May 24, 2026 | 01:27 PM
Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ

Punjab Crime: अमृतसरमध्ये ड्युटीवर जाणाऱ्या ASIची भररस्त्यात गोळ्या झाडून हत्या; पंजाब पोलिसात खळबळ

May 24, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM
Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

Sanjay Shirsat : डिझेल टंचाईच्या पाहणीसाठी संजय शिरसाट थेट पेट्रोल पंपावर; गैरप्रकारांवर कडक कारवाईचा इशारा

May 23, 2026 | 07:08 PM
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM