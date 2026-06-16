Gadchiroli Crime: ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरचे नाव बिजन सरकार असे आहे. आष्टी येथे त्याचे ‘नमिता हॉस्पिटल’नावाचे क्लिनिक आहे. डॉक्टरने या प्रकरणातील पीडित तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. ‘तुझ्याशीच लग्न करेल’,असं ठाम आश्वासन त्याने तरुणीला दिले होते. (Gadchiroli Crime) या आश्वासनाच्या आणि विश्वासाच्या आधारावर आरोपीने वेळोवेळी तरुणीशी शरीरसंबंध ठेवून तिचे शारीरिक व मानसिक शोषण केले. काही दिवसानंतर जेव्हा तरुणीने लग्नाबाबत विचारणा केली. तेव्हा डॉक्टरने लग्नाला स्पष्ट शब्दांत नकार देत त्याने पाठ फिरवली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित तरुणीने तातडीने पोलिसांत धाव घेतली. (Gadchiroli Crime)
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पीडितेने दिलेल्या तर्क्रारींवरून गडचिरोली पोलीस ठाण्यात आरोपी डॉ. बिजन प्रधान सरकार याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांन्वये फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तत्परता दाखवता आरोपीला बेड्या ठोकल्या. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याची रवानगी जेलमध्ये केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास गडचिरोली पोलीस करत आहेत. या धक्कादायक घटनेमुळे आष्टी व गडचिरोली परिसरातील वैद्यकीय क्षेत्रात आणि नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. (Gadchiroli Crime)
Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून
गडचिरोली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख, ओळखीचे रूपांतर समलैंगिक प्रेमात झाले. मात्र लग्नासाठी विचारलं असता नकार मिळाला आणि याच रागात मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना ३१ मे रोजी सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास एटापल्ली-जारावंडी मार्गावर हालेवारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील देवदा गावाजवळ घडली.
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Ans: डॉ. बिजन प्रधान सरकार असे आरोपी डॉक्टरचे नाव आहे.
Ans: डॉक्टरने लग्नाचे आश्वासन देऊन शोषण केल्यानंतर लग्नास नकार दिल्याने तिने तक्रार केली.
Ans: फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप आरोपी डॉक्टरवर करण्यात आले आहेत.