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Gadchiroli Crime: ‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार

Updated On: Jun 16, 2026 | 10:46 AM IST
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सारांश

गडचिरोलीतील आष्टी येथे एका डॉक्टरने लग्नाचे आमिष दाखवत तरुणीचे वारंवार लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप आहे. लग्नाला नकार दिल्यानंतर पीडित तरुणीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी डॉ. बिजन प्रधान सरकार याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लग्नाचे आश्वासन देत डॉक्टरकडून तरुणीचे शोषण केल्याचा आरोप.
  • तरुणीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपी डॉक्टरला अटक केली.
  • न्यायालयाने आरोपीची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
गडचिरोली: गडचिरोली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून एका डॉक्टरने तरुणीवर वारंवार लैंगीक आणि मानसिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी येथे घडली. (Gadchiroli Crime)

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरचे नाव बिजन सरकार असे आहे. आष्टी येथे त्याचे ‘नमिता हॉस्पिटल’नावाचे क्लिनिक आहे. डॉक्टरने या प्रकरणातील पीडित तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. ‘तुझ्याशीच लग्न करेल’,असं ठाम आश्वासन त्याने तरुणीला दिले होते. (Gadchiroli Crime) या आश्वासनाच्या आणि विश्वासाच्या आधारावर आरोपीने वेळोवेळी तरुणीशी शरीरसंबंध ठेवून तिचे शारीरिक व मानसिक शोषण केले. काही दिवसानंतर जेव्हा तरुणीने लग्नाबाबत विचारणा केली. तेव्हा डॉक्टरने लग्नाला स्पष्ट शब्दांत नकार देत त्याने पाठ फिरवली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित तरुणीने तातडीने पोलिसांत धाव घेतली. (Gadchiroli Crime)

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पीडितेने दिलेल्या तर्क्रारींवरून गडचिरोली पोलीस ठाण्यात आरोपी डॉ. बिजन प्रधान सरकार याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांन्वये फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तत्परता दाखवता आरोपीला बेड्या ठोकल्या. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याची रवानगी जेलमध्ये केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास गडचिरोली पोलीस करत आहेत. या धक्कादायक घटनेमुळे आष्टी व गडचिरोली परिसरातील वैद्यकीय क्षेत्रात आणि नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. (Gadchiroli Crime)

Instagramवर जुळलं समलैंगिक प्रेम, लग्नाला नकार मिळताच मित्राचा गळा चिरून खून

गडचिरोली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओळख, ओळखीचे रूपांतर समलैंगिक प्रेमात झाले. मात्र लग्नासाठी विचारलं असता नकार मिळाला आणि याच रागात मित्राची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना ३१ मे रोजी सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास एटापल्ली-जारावंडी मार्गावर हालेवारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील देवदा गावाजवळ घडली.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी डॉक्टरचे नाव काय आहे?

    Ans: डॉ. बिजन प्रधान सरकार असे आरोपी डॉक्टरचे नाव आहे.

  • Que: पीडित तरुणीने पोलिसांत तक्रार का दाखल केली?

    Ans: डॉक्टरने लग्नाचे आश्वासन देऊन शोषण केल्यानंतर लग्नास नकार दिल्याने तिने तक्रार केली.

  • Que: आरोपी डॉक्टरवर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: फसवणूक आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप आरोपी डॉक्टरवर करण्यात आले आहेत.

Web Title: Gadchiroli crime doctor arrested for repeated sexual exploitation under the pretext of marriage shocking incident in ashti

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Published On: Jun 16, 2026 | 10:46 AM

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