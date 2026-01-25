Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Crime: हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने गांजा तस्करीचा पर्दाफाश; ३०.३७ लाखांचा ६०.७५० किलो गांजा जप्त

नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरात आरपीएफने ‘ऑपरेशन नार्कोस’ अंतर्गत हावडा–मुंबई एक्स्प्रेसमधून ६०.७५० किलो गांजा जप्त केला. ३०.३७ लाखांचा मुद्देमाल असून बिहारमधील दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 03:05 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • हावडा–मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये आरपीएफची मोठी कारवाई
  • ६०.७५० किलो गांजा, किंमत सुमारे ३०.३७ लाख रुपये
  • बिहारमधील दोन आरोपी अटकेत, जीआरपीकडे सुपूर्द
नागपूर: नागपूर मध्यवर्ती रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वे सुरक्षा दलाने मोठी कारवाई करीत हावडा-मुंबई एक्स्प्रेसने आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश केला. दोन आरोपींना अटक करून तब्बल ६०.७५० किलो गांजा जप्त केला. गांजाचे बाजार मूल्य ३० लाख ३७ हजार ५०० रुपये आहे. चंदेश्वर पासवान (४१) आणि विक्की कुमार (१९) दोन्ही रा. बिहार अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. रेल्वे मंडळाच्या निर्देशानुसार रेल्वे गाड्या व रेल्वे स्थानक परिसरात प्रतिबंधित अमली पदार्थ, दारू व तंबाखूजन्य पदार्थांची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी ‘ऑपरेशन नार्कोस’ अंतर्गत सातत्याने तपास मोहीम राबवली जात आहे. याअंतर्गत रेल्वे सुरक्षा दलाच्या नागपूर शाखेने गोपनीय माहितीच्या आधारावर गाडी क्रमांक १२८१० हावडा-मुंबई मेल एक्स्प्रेसमध्ये खात ते नागपूर दरम्यान तपासणी मोहीम राबविली.

Nagpur Accident : लग्नाचे दिवस ठरले होते, पण… नागपूर-भंडारा महामार्गावर अपघातात दोन सख्ख्या मामे-आते बहिणींचा मृत्यू

तपासणीदरम्यान ए-१ कोचमधील बर्थ क्रमांक १ व ६ खाली ठेवलेले ४ पिड्डू बंग व २ ट्रॉली बंग संशयास्पद अवस्थेत आढळले. बॅगची झडती घेतली असता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गांजा मिळाला. चौकशी केली असता बंग वरील आरोपींची असल्याचे समोर आले. दोघांनाही ताब्यात घेऊन विचारपूस केली असता बॅग त्यांचीच असल्याची कबुली दिली. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जप्त अमली पदार्थांसह दोन्ही आरोपींना पुढील कारवाईसाठी जीआरपी इतवारी पोलिसांकडे सुपूर्द केले. ही कारवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त दीपचंद्र आर्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेल्वे सुरक्षा दल, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपूर मंडल यांनी केली.

सिंदी उमरीतून तंबाखू तस्करी;  चारचाकीसह दोघे पोलिसांच्या ताब्यात

सावरगाव, वार्ताहर, राज्यात बंदी असलेल्या सुगंधित तंबाखूच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर नरखेड पोलिसांनी मोठी कारवाई केली, कारवाईत ७ लाख ७ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. तसेच दोन आरोपींना अटक केली.

माहितीच्या आधारे सावरगांवजवळील सिंदी लाखाहून अधिकचा सुगंधित मोठ्या प्रमाणात बंदी असलेला सुगंधित तंबाखू जप्त शुक्रवारी नरखेड पोलिस स्टेशन हद्दीत गुप्त (उमरी) परिसरात पोलिसांनी सापळा रचला. संशयित चारचाकीची तपासणी केली असता आढळला. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करीत प्रतीक कंचन गजभिये (२८, रा. नागपूर) व देवेंद्र धनराज कडवे (३५, रा. नागपूर) या दोघांना ताब्यात घेतले. आरोपींच्या ताब्यातून सुमारे ४०७ किलो सुगंधित तंबाखू तसेच एमएच-४०/एआर-३२४८ ही चारचाकी जप्त केली. जप्त मुद्देमालाची किंमत ७ लाख ७ हजार ९०० आहे.

याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमे तसेच अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. हा तंबाखू साठा कुठून आणला व कुठे नेला जात होता याचा पुढील तपास नरखेड पोलिस करीत आहे.

Pune Accident: पुण्यात हिट अँड रनचा कहर; मॉर्निंग वॉकला निघालेल्या 65 वर्षीय महिलेचा भरधाव कारने चिरडून मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे आणि कशी करण्यात आली?

    Ans: नागपूर रेल्वे स्थानक परिसरात हावडा–मुंबई एक्स्प्रेसमध्ये तपासणीदरम्यान कारवाई करण्यात आली.

  • Que: जप्त केलेल्या गांजाचे प्रमाण आणि मूल्य किती आहे?

    Ans: ६०.७५० किलो गांजा जप्त करण्यात आला असून त्याचे बाजारमूल्य ३० लाख ३७ हजार ५०० रुपये आहे.

  • Que: आरोपी कोण आहेत आणि पुढील कारवाई काय?

    Ans: चंदेश्वर पासवान (४१) आणि विक्की कुमार (१९), दोघेही बिहारचे रहिवासी असून त्यांना पुढील कारवाईसाठी जीआरपी इतवारी पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे.

Jan 25, 2026 | 03:05 PM

