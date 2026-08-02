रविवार, 2 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime What Should Be Done With This 6 Month Old Baby What Happened In The Next Few Minutes Left Even The Police Shaken

UttarPradesh Crime: ‘या 6 महिन्यांच्या बाळाचं काय करायचं?’…पुढच्या काही मिनिटांत घडलं असं, की पोलिसही हादरले!

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:23 AM IST
जाहिरात
सारांश

मेरठमध्ये सहा महिन्यांच्या साहिलच्या हत्येप्रकरणी धक्कादायक खुलासा झाला आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, आईचे कथित प्रेमसंबंध आड येत असल्याने प्रियकराने बालकाचा गळा आवळून हत्या करून मृतदेह नाल्यात फेकल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मेरठमध्ये सहा महिन्यांच्या साहिलच्या हत्येप्रकरणी आईच्या कथित प्रियकराला अटक.
  • पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुलगा नात्यात अडथळा ठरत असल्याने हत्या केल्याचा आरोप.
  • सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू.
उत्तरप्रदेश: इंस्टाग्रामवर झाली ओळख… प्रेमात बदललं नातं… आणि मग आला एक प्रश्न—’या बाळाचं काय करायचं?’ पोलिसांच्या तपासानुसार, याच प्रश्नानंतर घडलेली घटना ऐकून कुणाच्याही अंगावर काटा येईल. अवघ्या सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृतदेह नाल्यात सापडला आणि तपासात समोर आलेल्या कथित घटनाक्रमाने सर्वांनाच हादरवून सोडलं. घडलेली घटना उत्तरप्रदेश येथील मेरठमधील आहे.

काय घडलं नेमकं?

सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा नाव साहिल असे आहे. साहिल हा सहारनपूर जिल्ह्यातील रहिवासी इम्रान आणि शबाना यांचा मुलगा होता. इम्रान हा पंजाबमधील एका राईस मिलमध्ये मजुरीचे काम करतो. 13 जुलै रोजी एका कचरा वेचणाऱ्या व्यक्तीला नाल्यात मृतदेह आढळून आल्यावर पोलीस तपास सुरू झाला. पंजाबवरून परतलेल्या इम्रानने पत्नी आणि मुलगा गायब असल्याचे पाहून पोलिसांत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलिसांनी शबानाला हापूरमधून ताब्यात घेतले. मुलांबाबत विचारणा केली असता तिने सांगितले की शबानाच्या प्रियकरने सांगितले की त्याला एका मित्राकडे ठेवले आहे. मात्र जेव्हा अज्ञात बालकाचा मृतदेह मिळाल्याची माहिती मिळताच त्याने तिथे जाऊन कपडे आणि फोटों पहिले तेव्हा त्याने आपल्या पोटच्या गोळ्याला ओळखले.

आई-मुलाच्या नात्याला काळीमा! मद्यधुंद अवस्थेत मुलाकडून आईवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीला स्थानिकांकडून बेदम मारहाण

कशी केली हत्या?

शबाना ही मेरट येथे आपल्या सहा महिन्याच्या चिमुकल्यासोबत राहत होती. त्यादरम्यान तिची इंस्टाग्रामवर विशाल कुमार नावाच्या तरुणाशी ओळख झाली. हळहळू या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि त्यांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. १२ जुलैच्या रात्री शबाना औषध आणण्याच्या बहाण्याने मुलाला घेऊन बस स्थानकावर पोहोचली, जिथे विशाल आधीच तिची वाट पाहत होता.

त्यावेळी त्याने शबानाला सांगितले की जर हे मुलं सोबत राहिले तर त्यांचे कुटुंब या नात्याला स्वीकारणार नाही. मुलाला एका परिचित व्यक्तीकडे सुरक्षित सोडून येतो असे सांगून तो चिमुरड्या साहिलला सोबत घेऊन गेला. त्यांनतर विशालने एका कॉलनीजवळ नेऊन बालकाचा गळा आवळून खून केला आणि मृतदेह उघड्या नाल्यात फेकून दिला. यानंतर तो शबानाकडे परतला आणि तिला हापूर येथील आपल्या घरी घेऊन गेला.

आरोपी अटकेत

याप्रकरणी पोलिसांनी शुक्रवारी (31 जुलै) रात्री आरोपी विशालला अटक केली असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पुढील कारवाई सुरू आहे. घडलेल्या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली आहे.

अविवाहित तरुणांना लुटणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; लग्न लावून देण्याचे आमिष दाखवले जायचे अन् नंतर…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हा प्रकार कुठे घडला?

    Ans: उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे.

  • Que: मृत बालकाचे वय किती होते?

    Ans: अवघे 6 महिने.

  • Que: पोलिसांनी कोणाला अटक केली आहे?

    Ans: आईच्या कथित प्रियकराला अटक करण्यात आली असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

Web Title: Uttar pradesh crime what should be done with this 6 month old baby what happened in the next few minutes left even the police shaken

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 02, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttarpradesh Crime : लपंडाव खेळात असताना ९ वर्षीय मुलीसोबत घडलं भयंकर! ७ ते १२ वर्षीय मुलांनी केला सामूहिक अत्याचार
1

Uttarpradesh Crime : लपंडाव खेळात असताना ९ वर्षीय मुलीसोबत घडलं भयंकर! ७ ते १२ वर्षीय मुलांनी केला सामूहिक अत्याचार

US Vs ICC : ICC ला ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ‘नेतान्याहूंना लक्ष्य केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही.
2

US Vs ICC : ICC ला ट्रम्प यांचा थेट इशारा; ‘नेतान्याहूंना लक्ष्य केल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही.

Beed News: 2016 चा MPSC टॉपरने टॉपची लाच मागितली; अखेर ACB च्या जाळ्यात! कसा रचला सापळा?
3

Beed News: 2016 चा MPSC टॉपरने टॉपची लाच मागितली; अखेर ACB च्या जाळ्यात! कसा रचला सापळा?

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?
4

Bihar Crime: सुन्न करणारी घटना! दिराने वहिनीचे धडापासून शीर वेगळे केले अन् थेट झाडाला लटकावले; नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UttarPradesh Crime: ‘या 6 महिन्यांच्या बाळाचं काय करायचं?’…पुढच्या काही मिनिटांत घडलं असं, की पोलिसही हादरले!

UttarPradesh Crime: ‘या 6 महिन्यांच्या बाळाचं काय करायचं?’…पुढच्या काही मिनिटांत घडलं असं, की पोलिसही हादरले!

Aug 02, 2026 | 11:23 AM
NEET Updates: पेपर लीकच्या अफवांपासून सावध राहा! केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांचे विद्यार्थ्यांना मोठे आवाहन

NEET Updates: पेपर लीकच्या अफवांपासून सावध राहा! केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांचे विद्यार्थ्यांना मोठे आवाहन

Aug 02, 2026 | 11:23 AM
रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

Aug 02, 2026 | 11:13 AM
Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Yavatmal News: निधीअभावी आशांच्या प्रशिक्षणाला ग्रहण! आरोग्य विभागावर होणार परिणाम; ३५४ नियुक्त महिला प्रशिक्षणाविना

Aug 02, 2026 | 10:53 AM
Tarini Upcoming Twist: ‘तारिणी’त मोठा सस्पेन्स! युवराजसमोर आला गुलाबचा बॉस; केदार-तारिणी काय करणार?

Tarini Upcoming Twist: ‘तारिणी’त मोठा सस्पेन्स! युवराजसमोर आला गुलाबचा बॉस; केदार-तारिणी काय करणार?

Aug 02, 2026 | 10:45 AM
Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Japan Earthquake: जापान कुमामोतो प्रांतात 7.1 तीव्रतेचा भूकंप; 38 मृत्यू, इऑन मॉलमध्ये स्फोट अन् निप्पॉन फॅक्टरीतही जीवितहानी

Aug 02, 2026 | 10:45 AM
संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

संध्याकाळच्या नाश्त्यात समोसे आणि कचोऱ्या खाणे कायमचे जा विसरून! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा टेस्टी मटार टिक्की

Aug 02, 2026 | 10:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा