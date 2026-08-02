UttarPradesh Crime: ‘या 6 महिन्यांच्या बाळाचं काय करायचं?’…पुढच्या काही मिनिटांत घडलं असं, की पोलिसही हादरले!

काय घडलं नेमकं?
सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा नाव साहिल असे आहे. साहिल हा सहारनपूर जिल्ह्यातील रहिवासी इम्रान आणि शबाना यांचा मुलगा होता. इम्रान हा पंजाबमधील एका राईस मिलमध्ये मजुरीचे काम करतो. 13 जुलै रोजी एका कचरा वेचणाऱ्या व्यक्तीला नाल्यात मृतदेह आढळून आल्यावर पोलीस तपास सुरू झाला. पंजाबवरून परतलेल्या इम्रानने पत्नी आणि मुलगा गायब असल्याचे पाहून पोलिसांत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. तेव्हा पोलिसांनी शबानाला हापूरमधून ताब्यात घेतले. मुलांबाबत विचारणा केली असता तिने सांगितले की शबानाच्या प्रियकरने सांगितले की त्याला एका मित्राकडे ठेवले आहे. मात्र जेव्हा अज्ञात बालकाचा मृतदेह मिळाल्याची माहिती मिळताच त्याने तिथे जाऊन कपडे आणि फोटों पहिले तेव्हा त्याने आपल्या पोटच्या गोळ्याला ओळखले.
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कशी केली हत्या?
शबाना ही मेरट येथे आपल्या सहा महिन्याच्या चिमुकल्यासोबत राहत होती. त्यादरम्यान तिची इंस्टाग्रामवर विशाल कुमार नावाच्या तरुणाशी ओळख झाली. हळहळू या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि त्यांनी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. १२ जुलैच्या रात्री शबाना औषध आणण्याच्या बहाण्याने मुलाला घेऊन बस स्थानकावर पोहोचली, जिथे विशाल आधीच तिची वाट पाहत होता.
त्यावेळी त्याने शबानाला सांगितले की जर हे मुलं सोबत राहिले तर त्यांचे कुटुंब या नात्याला स्वीकारणार नाही. मुलाला एका परिचित व्यक्तीकडे सुरक्षित सोडून येतो असे सांगून तो चिमुरड्या साहिलला सोबत घेऊन गेला. त्यांनतर विशालने एका कॉलनीजवळ नेऊन बालकाचा गळा आवळून खून केला आणि मृतदेह उघड्या नाल्यात फेकून दिला. यानंतर तो शबानाकडे परतला आणि तिला हापूर येथील आपल्या घरी घेऊन गेला.
आरोपी अटकेत
याप्रकरणी पोलिसांनी शुक्रवारी (31 जुलै) रात्री आरोपी विशालला अटक केली असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पुढील कारवाई सुरू आहे. घडलेल्या घटनेने राज्यात खळबळ उडाली आहे.
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Ans: उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे.
Ans: अवघे 6 महिने.
Ans: आईच्या कथित प्रियकराला अटक करण्यात आली असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.