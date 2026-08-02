Moscow Blast News: मॉस्कोमधील इटालियन रेस्टॉरंटबाहेर हस्तनिर्मित बॉम्बचा भीषण स्फोट; रशियन तपास यंत्रणा सतर्क

रशियाची (Russia) राजधानी मॉस्कोमध्ये शनिवारी रात्री एक अत्यंत भीषण आणि धक्कादायक घटना घडली आहे. मध्य मॉस्कोमधील ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध कुड्रिन्स्काया चौकात असलेल्या ‘बाल्झी रॉसी’ (Balzi Rossi) या उच्चभ्रू इटालियन रेस्टॉरंटच्या प्रवेशद्वाराजवळ एक शक्तिशाली हस्तनिर्मित बॉम्ब (Improvised Explosive Device – IED) उडाला. या अचानक झालेल्या दुर्दैवी स्फोटात एका महिलेसह तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून २१ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. रशियाच्या नॅशनल अँटी-टेररिझम कमिटीने आणि स्थानिक पोलिसांनी या बॉम्बस्फोटाच्या बातमीला अधिकृत दुजोरा दिला आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार शनिवारी रात्री सुमारे ८:१० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. सुरुवातीला रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकघरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, न्यायवैद्यक तज्ञ (Forensic Experts) आणि तपास अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर हा अपघात नसून एक नियोजित बॉम्बस्फोट असल्याचे स्पष्ट झाले. एका अज्ञात महिलेने हा हस्तनिर्मित बॉम्ब रेस्टॉरंटमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्याचा रेस्टॉरंटच्या समर टेरेसजवळ स्फोट झाला.
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या घटनेत मृतांमध्ये बॉम्ब वाहून नेणारी महिला, रेस्टॉरंटचा एक सुरक्षा रक्षक आणि बाहेर उभा असलेला एक ग्राहक यांचा समावेश आहे. रशियन वृत्तसंस्थांच्या अहवालानुसार, संबंधित महिला संशयास्पद बॅग घेऊन रेस्टॉरंटच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होती. मात्र, तिथे तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने तिला वेळीच रोखले आणि आत जाण्यापासून अडवले. त्याच क्षणी मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर बॉम्बचा प्रचंड मोठा धमाका झाला.
सुरक्षा रक्षकाने जर त्या महिलेला आत जाण्यापासून अडवले नसते, तर रेस्टॉरंटच्या आत मोठा विनाश झाला असतो आणि शेकडो लोकांचा जीव गेला असता. सुरक्षा रक्षकाच्या या प्रसंगावधानाने आणि आत्मसमर्पणाने अनेक निष्पाप लोकांचे प्राण वाचवले. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की रेस्टॉरंटच्या बाहेरील काचांच्या खिडक्यांच्या ठिकऱ्या उडाल्या आणि आजूबाजूच्या परिसरात प्रचंड घबराट पसरली.
रशियन वृत्तपत्र ‘कोमरसँट’ने (Kommersant) आपल्या विशेष सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा बॉम्ब रेस्टॉरंटच्या समर टेरेसवर उपस्थित असलेल्या निमंत्रित पाहुण्यांना लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. तपास अधिकाऱ्यांना असा संशय आहे की, बॉम्ब वाहून नेणाऱ्या महिलेला कदाचित तिच्या बॅगमध्ये जिवंत स्फोटक उपकरण (IED) आहे याची कल्पना नसावी आणि तिला ‘मानवी वाहक’ (Human Courier) म्हणून वापरले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हा स्फोट घडवून आणण्यासाठी दुसऱ्या कोणीतरी दूरवरून ‘रिमोट कंट्रोल’चा (Remote Detonation) वापर केला असावा असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे. बॉम्ब तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य आणि स्फोटाची तीव्रता पाहता, हा एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय किंवा स्थानिक दहशतवादी कटाचा भाग असू शकतो, या दृष्टीने रशियन गुप्तचर यंत्रणा (FSB) आणि पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
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‘बाल्झी रॉसी’ रेस्टॉरंटच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी हे रेस्टॉरंट सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले होते. तेथे एका खाजगी आणि व्हीआयपी कार्यक्रमाचे (Private Event) आयोजन करण्यात आले होते. वीकेंडची रात्र असल्याने जर हे रेस्टॉरंट नियमित ग्राहकांसाठी उघडे असते, तर या भागात शेकडो लोकांची गर्दी झाली असती आणि जीवितहानीचा आकडा अत्यंत भयानक राहिला असता.
At least three people were killed and more than 20 injured after a bomb exploded outside a restaurant in central Moscow. Russian authorities say a woman carrying an explosive device was stopped by a security guard before it exploded. It’s not clear who the target was. pic.twitter.com/oNBazqzyAq — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026
credit – social media and Twitter
स्फोटात जखमी झालेल्या २१ जणांना तातडीने रुग्णवाहिकांद्वारे मॉस्कोमधील विविध प्रमुख रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी ६ ते ८ जणांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांचे पथक जखमींचे प्राण वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे.
घटनेची माहिती मिळताच मॉस्को तपास समिती, बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक, सशस्त्र पोलीस दल आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कुड्रिन्स्काया चौकातील ही इमारत मॉस्कोमधील जोसेफ स्टालिन काळातील सात प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतींपैकी (‘Seven Sisters’ Skyscrapers) एक आहे. सुरक्षेचे कारण लक्षात घेऊन पोलिसांनी संपूर्ण परिसर बॅरिकेड्स लावून पूर्णपणे सील केला आहे.
आजूबाजूचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले असून जवळच्या मेट्रो स्टेशनवरील सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. न्यायवैद्यक तज्ञ घटनास्थळावरून डिजिटल पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि स्फोटकांचे नमुने गोळा करत आहेत. सध्या मॉस्को शहरात हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला असून सार्वजनिक ठिकाणी आणि मुख्य सरकारी इमारतींबाहेर सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.