Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ

स्वतःवरच ब्लेडनं केलं वार
मध्यप्रदेशच्या कटंगी येथून भंडाऱ्याकडे येत असताना रात्रीच्या सुमारास तुमसर ते नाकाडोंगरी मार्गावर हा प्रकार घडला. स्वतःच्या वाहनातून येत असताना डॉक्टरने स्वतःच्या पोटावर ब्लेडने वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही बाब लक्षात येताच कारच्या चालकाने डॉक्टरला तातडीने तुमसर येथील उपासना रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र प्रकृती अत्यवस्था असल्यानं तेथील डॉक्टरनं पुढील उपचाराकरिता भंडारा येथील एका खाजगी रुग्णालयात रेफर केलंय. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे. मात्र या प्रकरणाने मोठी खळबळ उडाली आहे.
दोघांच्या अटक
पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. या प्रकरणात एकूण एकूण ६ जण आरोपी आहेत. सागर सिक्का असं अटक केलेल्या आरोपीचं नावं असून त्याला गोंदियातून अटक केली आहे. डॉ नितेश बाजपेयी आणि त्यांच्या रॅकेटनं यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात एका बाळाला भंडाऱ्यात विक्री केलं त्या प्रकरणात सागर सिक्का याला अटक केली आहे. आतापर्यंत बाळ विक्री प्रकरणी दोघांना अटक केली असून डॉक्टरसह अन्य तीन आरोपी फरार असून भंडारा पोलिसांचे दोन पथक त्यांच्या शोधार्थ रवाना केले आहे.
यांच्यावर आहेत दाखल गुन्हे
१) डॉ नितेश बाजपेयी – गोंदिया
२) मालती वाघमारे – पांढराबोडी भंडारा
३) पौर्णिमा धुर्वे – गोंदिया
४) ललेश्वरी सादेपाच – गोंदिया
५) उमेशसिंग गहलोत – गोंदिया
Ans: प्रकरण उघड झाल्यानंतर डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
Ans: काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून इतरांचा शोध सुरू आहे.
Ans: राज्यभरात संताप आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.