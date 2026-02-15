Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Gondia Crime: 10 दिवसांच्या बाळाची विक्री, डॉक्टरचा टोकाचा निर्णय; गोंदिया प्रकरणाने राज्यात खळबळ

गोंदियातील डॉक्टरने गरीब दांपत्याचे 10 दिवसांचे बाळ तीन लाखांत विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. प्रकरण उघड होताच आरोपी डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी काही आरोपींना अटक केली असून इतरांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 01:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • गोंदियातील डॉक्टरवर नवजात बाळ विक्रीचा आरोप.
  • 10 दिवसांचे बाळ तीन लाख रुपयांत विकल्याचा खुलासा.
  • प्रकरण समोर आल्यानंतर डॉक्टरचा आत्महत्येचा प्रयत्न.
गोंदिया: गोंदिया येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गरीब दाम्पत्याचं बाळ एका डॉक्टरने भंडाऱ्यात विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. अवघ्या १० दिवसाच्या चिमुकलीचे तीन लाखात भंडाऱ्यात डॉक्टरनेच विक्री केल्याने खळबळ उडाली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी डॉक्टरचे नाव नितेश बाजपेयी असे आहे. मुख्य आरोपी डॉक्टर बालाजी हॉस्पिटल मध्ये कार्यरत होता. आता त्या डॉक्टरने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.

Buldhana News: बुलडाण्यात धक्कादायक घटना! आठवीतील दोन वर्गमित्रांची दोन दिवसांत गळफास घेऊन आत्महत्या

स्वतःवरच ब्लेडनं केलं वार

मध्यप्रदेशच्या कटंगी येथून भंडाऱ्याकडे येत असताना रात्रीच्या सुमारास तुमसर ते नाकाडोंगरी मार्गावर हा प्रकार घडला. स्वतःच्या वाहनातून येत असताना डॉक्टरने स्वतःच्या पोटावर ब्लेडने वार करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही बाब लक्षात येताच कारच्या चालकाने डॉक्टरला तातडीने तुमसर येथील उपासना रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र प्रकृती अत्यवस्था असल्यानं तेथील डॉक्टरनं पुढील उपचाराकरिता भंडारा येथील एका खाजगी रुग्णालयात रेफर केलंय. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची डॉक्टरांनी माहिती दिली आहे. मात्र या प्रकरणाने मोठी खळबळ उडाली आहे.

दोघांच्या अटक

पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. या प्रकरणात एकूण एकूण ६ जण आरोपी आहेत. सागर सिक्का असं अटक केलेल्या आरोपीचं नावं असून त्याला गोंदियातून अटक केली आहे. डॉ नितेश बाजपेयी आणि त्यांच्या रॅकेटनं यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात एका बाळाला भंडाऱ्यात विक्री केलं त्या प्रकरणात सागर सिक्का याला अटक केली आहे. आतापर्यंत बाळ विक्री प्रकरणी दोघांना अटक केली असून डॉक्टरसह अन्य तीन आरोपी फरार असून भंडारा पोलिसांचे दोन पथक त्यांच्या शोधार्थ रवाना केले आहे.

यांच्यावर आहेत दाखल गुन्हे

१) डॉ नितेश बाजपेयी – गोंदिया

२) मालती वाघमारे – पांढराबोडी भंडारा

३) पौर्णिमा धुर्वे – गोंदिया

४) ललेश्वरी सादेपाच – गोंदिया

५) उमेशसिंग गहलोत – गोंदिया

Ulhasnagar Crime: उल्हासनगरात सावकाराची गुंडागर्दी; तरुणाचे अपहरण करून लॉजमध्ये अमानुष छळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: डॉक्टरने काय टोकाचे पाऊल उचलले?

    Ans: प्रकरण उघड झाल्यानंतर डॉक्टरने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून इतरांचा शोध सुरू आहे.

  • Que: या घटनेचा समाजावर काय परिणाम झाला?

    Ans: राज्यभरात संताप आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 10:05 AM

