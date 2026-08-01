नव्या स्मार्टफोनच्या लाँचिंगपूर्वीच स्वस्त झाला Pixel 10! ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसहस खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, ही डील चुकवू नका

Upcoming Smartphones: Pixel 11 पासून Vivo V80 पर्यंत… ऑगस्टमध्ये या कंपन्या करणार लाँच करणार नवीन स्मार्टफोन्स
ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनवर पिक्सेल 10 स्मार्टफोनवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना हा स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा जुना स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायद्याची ठरू शकते. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
खरं तर कंपनीने गूगल पिक्सेल 10 प्रो भारतात 79,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता हा स्मार्टफोन ॲमेझॉनवर केवळ 67,770 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. म्हणजेच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना थेट 12,229 रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जाणार आहे. याशिवाय, ग्राहकांना एचएसबीसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शनवर 3 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट देखील ऑफर केले जाणार आहे. जास्त बचत करण्यासाठी ग्राहक त्यांचा जुना स्मार्टफोन देखील एक्सचेंज करू शकतात. यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे. याशिवाय, ग्राहक ग्राहक 2,383 रुपये प्रति महीना ईएमआय पर्याय निवडून देखील स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.
परफॉर्मंससाठी गूगल पिक्सेल 10 स्मार्टफोनमध्ये टेन्सर जी 5 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्याला 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. याशिवाय या स्मार्टफोनमध्ये 4,970mAh बॅटरीसह 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शनसह 6.3-इंच स्क्रीन दिली आहे.
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कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर पिक्सेल 10 च्या रिअरमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप दिला आहे, ज्यामध्ये 48 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड लेंस आणि 10.8 मेगापिक्सेलचे टेलीफोटो लेंस समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 10.5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.