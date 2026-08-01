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नव्या स्मार्टफोनच्या लाँचिंगपूर्वीच स्वस्त झाला Pixel 10! ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसहस खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, ही डील चुकवू नका

Updated On: Aug 01, 2026 | 09:28 AM IST
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सारांश

Google Pixel 10 Price Cut: गूगल 12 ऑगस्ट रोजी पिक्सेल 11 सिरीज लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र त्याआधीच कंपनीच्या पिक्सेल 10 वर मोठी किंमत कपात करण्यात आली असून ॲमेझॉनवर आकर्षक डिस्काऊंट आणि बँक ऑफर्ससह हा स्मार्टफोन कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

नव्या स्मार्टफोनच्या लाँचिंगपूर्वीच स्वस्त झाला Pixel 10! ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसहस खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, ही डील चुकवू नका

नव्या स्मार्टफोनच्या लाँचिंगपूर्वीच स्वस्त झाला Pixel 10! ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसहस खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी, ही डील चुकवू नका

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विस्तार
  • गूगल पिक्सेल 11 सिरीजच्या लाँचपूर्वी Pixel 10 वर तब्बल 12,229 रुपयांचा डिस्काऊंट मिळत आहे.
  • ॲमेझॉनवर गूगल पिक्सेल 10 फक्त 67,770 रुपयांत उपलब्ध असून बँक ऑफर्स आणि एक्सचेंजचा अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे.
  • Tensor G5 चिपसेट, 120Hz डिस्प्ले आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअपसह Pixel 10 हा प्रीमियम स्मार्टफोन स्वस्तात खरेदीची संधी आहे.
Google Pixel 10 Price Dropped: 12 ऑगस्ट रोजी टेक कंपनी गूगलच्या मेड बाय गूगल ईव्हेंटचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी पिक्सेल 11 सिरीज लाँच करणार आहे. ज्यामध्ये पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो एक्सएल आणि पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड यांचा समावेश असणार आहे. याशिवाय या ईव्हेंटमध्ये कंपनी नवीन स्मार्टवॉच देखील लाँच करणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. पण आगामी स्मार्टफोनच्या लाँचिंगपूर्वी आणि ईव्हेंट सुरु होण्यापूर्वीच करंट-जनरेशन पिक्सेल 10 स्वस्त झाला आहे.

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ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉनवर पिक्सेल 10 स्मार्टफोनवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांना हा स्मार्टफोन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल किंवा जुना स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल तर ही ऑफर तुमच्यासाठी फायद्याची ठरू शकते.  (फोटो सौजन्य: Pinterest)

गूगल पिक्सेल 10 झाला स्वस्त

खरं तर कंपनीने गूगल पिक्सेल 10 प्रो भारतात 79,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केला होता. मात्र आता हा स्मार्टफोन ॲमेझॉनवर केवळ 67,770 रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध आहे. म्हणजेच या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना थेट 12,229 रुपयांचे डिस्काऊंट ऑफर केले जाणार आहे. याशिवाय, ग्राहकांना एचएसबीसी बँक क्रेडिट कार्ड ईएमआई ट्रांजेक्शनवर 3 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काऊंट देखील ऑफर केले जाणार आहे. जास्त बचत करण्यासाठी ग्राहक त्यांचा जुना स्मार्टफोन देखील एक्सचेंज करू शकतात. यामुळे स्मार्टफोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे. याशिवाय, ग्राहक ग्राहक 2,383 रुपये प्रति महीना ईएमआय पर्याय निवडून देखील स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात.

गूगल पिक्सेल 10 चे स्पेसिफिकेशन्स

परफॉर्मंससाठी गूगल पिक्सेल 10 स्मार्टफोनमध्ये टेन्सर जी 5 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्याला 12GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. याशिवाय या स्मार्टफोनमध्ये 4,970mAh बॅटरीसह 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शनसह 6.3-इंच स्क्रीन दिली आहे.

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कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर पिक्सेल 10 च्या रिअरमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप दिला आहे, ज्यामध्ये 48 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 13 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड लेंस आणि 10.8 मेगापिक्सेलचे टेलीफोटो लेंस समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 10.5 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा दिला आहे.

Web Title: Google pixel 10 price cut at amazon users can buy this smartphone in les price tech news marathi

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Published On: Aug 01, 2026 | 09:28 AM

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