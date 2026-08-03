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Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

संजय राऊत यांच्या पोस्टरला जोडे मारण्यात आले. राऊत यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. शहरात लावण्यात आलेला निषेध फलकांवर संजय राऊत यांच्याविरोधात घोषवाक्ये व मजकूर लिहिण्यात आला होता. पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांना निषेधाबाबतचं निवेदन देण्यात आलं.

Sanjay Raut Protest Vaduj Satara, Jaykumar Gore Vs Sanjay Raut Khatav

Sanjay Raut Protest Vaduj Satara, Jaykumar Gore Vs Sanjay Raut Khatav

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विस्तार
  • संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी खटावमध्ये आंदोलन
  • गोपूज आणि औंध येथेही संजय राऊत यांच्याविरोधात तीव्र निदर्शने
  • भाजप कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत यांच्या पोस्टरला जोडे मारले
Satara News : ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह आणि खालच्या पातळीवर वक्तव्य करणाऱ्या उबाठा खासदार संजय राऊत यांच्या निषेधार्थ भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी वडूज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रविवारी आंदोलन केले.त्याच बरोबर गोपूज, औंध आदी ठिकाणी ही जोरदार निषेध करण्यात आला.

यावेळी संजय राऊत यांच्या पोस्टरला जोडे मारण्यात आले. राऊत यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. शहरात लावण्यात आलेला निषेध फलकांवर संजय राऊत यांच्याविरोधात घोषवाक्ये व मजकूर लिहिण्यात आला होता. पोलीस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे यांना निषेधाबाबतचं निवेदन देण्यात आलं.

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ठाकरे गटाचे खा.संजय राऊत यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली असून आयत्या पिठावर रेगोटी मारत आहेत. मेहरबानीनं खासदारकी मिळवली आहे. निवडून आलेला खासदार नाही. जयकुमार गोरे एका सर्व सामान्य कुटुंबातून तयार झालेलं यशस्वी नेतृत्व आहे. जयकुमार गोरे यांना जोपर्यंत मतदार संघातील जनता डोक्यावर घेत आहे. तोपर्यंत त्यांच्या नादाला ही राऊत यांनी लागू नये .त्यांची ती लायकी नाही.

भाजपचे खटाव तालुकाध्यक्ष अनिल माळी, यावेळी जिल्हा सरचिटणीस विकल्प शहा, जिल्हा परिषद सदस्य धनंजय चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य हणमंत बोटे, जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य नंदकुमार मोरे, वडूजचे माजी उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील, मनोज कुंभार, सोमनाथ जाधव, भाजयुमोचे तालुकाध्यक्ष अक्षय थोरवे, स्वीकृत नगरसेवक महेश खडके, शशिकांत काळे, भाजप महिला मोर्चाच्या तालुका उपाध्यक्ष रेणुका फडतरे, नगरसेवक सुधीर गोडसे, सचिन माळी, प्रतीक बडेकर, किरण लोहार खरेदी-विक्री संघाचे चेअरमन प्रतापराव गोडसे, श्रीकांत बनसोडे, गणेश गोडसे, चंद्रकांत कोकाटे, विष्णू आवळे, नितीन काळे, अमर फडतरे, सागर जगदाळे, संदीप गोडसे, रणजित गोडसे, धनाजी दुबळे उपस्थित होते.

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Web Title: Satara news bjp protest against sanjay raut in vaduj khatav jaykumar gore issue

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:45 AM

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