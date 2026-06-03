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Kolhapur Crime: कोल्हापुरात कॉलेज तरुणीवर चौघांकडून अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ व्हायरलची धमकी देत वारंवार शोषण

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:15 AM IST
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सारांश

कोल्हापूरच्या राधानगरी परिसरातील एका महाविद्यालयीन तरुणीवर अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत चौघांनी तब्बल 10 महिने लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या प्रकरणी मुरगूड पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तरुणीवर वारंवार अत्याचार.
  • पीडित तरुणीचा प्रियकर असलेला आरोपीही प्रकरणात सहभागी.
  • मुरगूड पोलिसांनी चार आरोपींना अटक करून तपास सुरू केला.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका महाविद्यालयीन तरुणीवर चार जणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या चार नराधमांनी पीडित तरुणीचे अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर अनेक महिने वारंवार अत्याचार केले. ही घटना कोल्हापूरच्या राधानगरी परिसरात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

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काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील आरोपींचे नाव आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर अशी आहे. आदित्य शेटके याचा राधानगरीत फोटोग्राफीचा व्यवसाय आहे. त्यामधूनच पीडित तरुणीची ओळख झाली होती. काही काळानंतर या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यानंतर आदित्याने पिडीत तरुणीशी शारीरिक जवळीक करुन तिचे व्हिडीओ चित्रित करुन तिचा गैरफायदा घेतला. त्याने पीडित तरुणीला आपल्या मित्रांसोबत बोलण्यास भाग पाडले. यानंतर या चारही जणांना मुलीवर अनेकदा बळजबरी करुन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. या चार आरोपींनी गेल्या 10 महिन्यांमध्ये मुलीला अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले.

या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारची तक्रार पोलीस ठाण्यात देण्यात आली. मुरगूड पोलिसांनी आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर या चारही आरोपींना अटक केली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना न्यायालयात हजार करण्यात आल्यानंतर चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून आरोपींची चौकशी आणि अन्य तपास सुरु आहे. या घृणास्पद प्रकरणाने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात किती आरोपींना अटक करण्यात आली?

    Ans: या प्रकरणात चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Que: आरोपींनी तरुणीला कशाची धमकी दिली होती?

    Ans: अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी आरोपींनी दिली होती.

  • Que: या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?

    Ans: आरोपी आदित्य शेटके याच्या फोटोग्राफी व्यवसायातून पीडित तरुणीची ओळख झाली आणि पुढे प्रेमसंबंधातून हा प्रकार घडला.

Web Title: Kolhapur crime college student assaulted by four men in kolhapur repeatedly exploited under threat of viralizing obscene videos

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:15 AM

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