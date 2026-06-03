Kolhapur Crime: कोल्हापुरात कॉलेज तरुणीवर चौघांकडून अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ व्हायरलची धमकी देत वारंवार शोषण

Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…
काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपींचे नाव आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर अशी आहे. आदित्य शेटके याचा राधानगरीत फोटोग्राफीचा व्यवसाय आहे. त्यामधूनच पीडित तरुणीची ओळख झाली होती. काही काळानंतर या दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यानंतर आदित्याने पिडीत तरुणीशी शारीरिक जवळीक करुन तिचे व्हिडीओ चित्रित करुन तिचा गैरफायदा घेतला. त्याने पीडित तरुणीला आपल्या मित्रांसोबत बोलण्यास भाग पाडले. यानंतर या चारही जणांना मुलीवर अनेकदा बळजबरी करुन तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. या चार आरोपींनी गेल्या 10 महिन्यांमध्ये मुलीला अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले.
या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकारची तक्रार पोलीस ठाण्यात देण्यात आली. मुरगूड पोलिसांनी आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर या चारही आरोपींना अटक केली असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना न्यायालयात हजार करण्यात आल्यानंतर चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून आरोपींची चौकशी आणि अन्य तपास सुरु आहे. या घृणास्पद प्रकरणाने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
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Ans: या प्रकरणात चार आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे.
Ans: अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी आरोपींनी दिली होती.
Ans: आरोपी आदित्य शेटके याच्या फोटोग्राफी व्यवसायातून पीडित तरुणीची ओळख झाली आणि पुढे प्रेमसंबंधातून हा प्रकार घडला.