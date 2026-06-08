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556 गुन्हे दाखल, 97 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; लातूर पोलिसांची अवैध धंद्याविरोधात मोठी कारवाई

Updated On: Jun 08, 2026 | 12:39 PM IST
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सारांश

लातूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अवैध धंदेविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

556 गुन्हे दाखल, 97 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; लातूर पोलिसांची अवैध धंद्याविरोधात मोठी कारवाई

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विस्तार

लातूर : लातूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी तसेच समाजात गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाभर अवैध धंदेविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत ०१ मे ते ३१ मे या कालावधीत जिल्हा पोलीस दलाने विविध प्रकारच्या अवैध व्यवसायांवर प्रभावी कारवाई करत एकूण ५५६ गुन्हे दाखल केले असून, सुमारे ९७ लाख १४ हजार ९४५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

 

अवैध दारू निर्मिती, वाहतूक व विक्रीविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईत ३३४ गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत २४ लाख ९० हजार ४६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जुगार अड्ड्यांवर कारवाई करत १९० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४३ लाख ७७ हजार ५७५ रुपयांची रोकड व अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.

सट्टा, गुटखा, ड्रग्जवर कारवाई

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन क्रिकेट सट्टा चालविणाऱ्यांविरुद्ध देखील जिल्हा पोलीस दलाने कठोर भूमिका घेत १ गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली असून, ७ लाख ६ हजार ७१० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित तंबाखू पदार्थांच्या विक्रीविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईत ५ गुन्हे दाखल करून ९ आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईत १३ लाख ९८ हजार रुपयांचा गुटखा व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातही जिल्हा पोलीस दलाने कठोर कारवाई करत एनडीपीएस कायद्यान्वये १ गुन्हा दाखल करून आरोपीस अटक केली असून, ७ लाख ४२ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत कलम १२२ अन्वये २ जणांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच विविध गुन्ह्यांतील ३ फरार आरोपी आणि २० पाहिजे आरोपींना शोधून ताब्यात घेण्यात आले आहे.

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मोहीम अधिक तीव्र होणार

लातूर जिल्ह्यात अवैध धंदे, मादक पदार्थांचा व्यापार, जुगार, सट्टा तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे. आगामी काळातही अशा प्रकारच्या अवैध धंद्यांविरोधातील विशेष मोहीम अधिक तीव्रतेने सुरू राहणार असल्याचे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Latur police has taken major action against illegal businesses in a month

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Published On: Jun 08, 2026 | 12:39 PM

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