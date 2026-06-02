Crime News : मानवतेला काळिमा! झुकलेली कंबर, कोरडे ओठ अन् थरथरणारे हात…; 28 वर्षीय तरुणाकडून 80 वर्षीय वृद्ध महिलेवर बलात्कार

पोलिसांनी आरोपीला वैद्यकीय तपासणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय व्हॅली रुग्णालयात नेले. या घृणास्पद गुन्ह्याची बातमी पाचोड आणि आसपासच्या परिसरात पसरताच लोकांमध्ये संताप उसळला. 1 जूनच्या रात्री पाचोड पोलीस ठाण्याबाहेर संतप्त लोकांचा मोठा जमाव जमला. संतप्त लोकांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला आणि आरोपीवर कठोर कारवाई करून त्याला कडक शिक्षा देण्याची मागणी केली.
आरोपी दिसताच फुगेवाडीकरांचा संताप अनावर! सीआयडीच्या ताफ्यासमोर गोंधळ, दगडफेकीचाही प्रयत्न
तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यात एका ८० वर्षीय महिलेवर तिच्याच २८ वर्षीय शेजाऱ्याने बलात्कार केला. पोलिसांनी आरोपीला घटनास्थळीच अटक केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सोमवारी सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास आरोपी घरात घुसला आणि महिला खोलीत एकटी असताना तिच्यावर बलात्कार केला. महिलेचा आक्रोश ऐकून स्थानिकांनी मदतीसाठी घटनास्थळी धाव घेतली, त्यानंतर आरोपी पळून गेला. माहिती मिळताच, पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि जखमी व रक्ताने माखलेल्या महिलेला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. सदर सर्कल ऑफिसर हिमांशू माथूर यांनी सांगितले की, महिलेची वैद्यकीय तपासणी सुरू आहे. “आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. वैद्यकीय अहवाल आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सखोल तपास सुरू आहे.” पोलीस संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून लवकरच आरोपीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
अशीच एक घटना फेब्रुवारी महिन्यात छत्तीसगडच्या धमतरी जिल्ह्यातून समोर आली होती. एका २५ वर्षीय तरुणाने ८६ वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला. हा घृणास्पद गुन्हा केल्यानंतर आरोपी फरार झाला. घटनेच्या वेळी, त्या वृद्ध महिलेचा मुलगा आणि सून कामावर गेले होते. ती घरी एकटीच होती. याचा फायदा घेऊन आरोपीने त्यांच्या घरात प्रवेश केला आणि तिच्यावर बलात्कार केला. महिलेला गंभीर अवस्थेत धमतरी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आता महाराष्ट्रातील संभाजीनगर येथेही अशीच एक घटना समोर आली आहे. येथे एका २८ वर्षीय तरुणाने मानवी मर्यादा ओलांडून ८० वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला.
