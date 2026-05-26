  • Solapur Crime The Bloody End Of A Love Marriage Husband Murders Wife In Broad Daylight Inflicting 50 Stab Wounds Surrenders To Authorities After Brutal Killing

Solapur Crime: प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित शेवट! भररस्त्यात पत्नीवर 50 वार करत केली हत्या; पतीचं आत्मसमपर्ण

Updated On: May 26, 2026 | 10:28 AM IST
सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथे चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची भररस्त्यात चाकूने वार करून हत्या केली. आरोपी ऋषिकेश पाटीलने पत्नी धनश्रीवर तब्बल 50 वार केल्याचा आरोप आहे. हत्या केल्यानंतर तो स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीवर चाकूने हल्ला केला.
  • आरोपीने पत्नीवर तब्बल 50 वार केल्याचा आरोप आहे.
  • हत्या केल्यानंतर आरोपी स्वतः पोलीस ठाण्यात गेला.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चारित्र्याच्या संशयातून पतीनेच पत्नीवर भररस्त्यात चाकूने सपासप वार करत तिचंही निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर आरोपीने स्वतःहून पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा सुरु केली आहे. घडलेली घटना बार्शी तालुक्यातील गाडेगाव रोड परिसरात सोमवारी घडली.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव धनश्री पाटील असे आहे. तर आरोपी पतीचा नाव ऋषिकेश पाटील असे आहे. ऋषिकेश पाटील हा बजाज फायनान्समध्ये कार्यरत असून त्याची पत्नी धनश्री पाटील या IDFC फर्स्ट बँकेत नोकरी करत होत्या. सोमवारी बार्शी- परंडा रोडवरील एका बिअर बारसमोर ऋषिकेशने धनश्रीला अडवलं. त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार आरोपीने तब्बल ५० वार करत पत्नीची निर्घृण हत्या केली.

या घटनेने परिसरात जाणाऱ्या नागरिकांनी धनश्री यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपी त्यांनाही शिवीगाळ करत चाकूचा धाक दाखवला. त्यामुळे काही काळ परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या धनश्री यांना तातडीने रुग्णालयात हलवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला.

हत्या केल्यानंतर आरोपी ऋषिकेश पाटील हा बार्शी सिटी पोलीस स्टेशन येथे हजर झाला. त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. घटनेची माहिती मिळताच बार्शी तालुका पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश माने यांच्यासह पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली असून पुढील तपास सुरु आहे. या प्रकरणात विशेष म्हणजे दोघांनी प्रेम विवाह केला सुखी संसाराची स्वप्न रंगवली होती. प्रेमाची जागा संशयाने घेतल्याने नवरा इतका क्रूर बनवला की त्याने बायोकोला भर रस्त्यात क्रूरपणे संपवलंय.

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या महिलेचे नाव काय होते?

    Ans: हत्या झालेल्या महिलेचे नाव धनश्री पाटील होते.

  • Que: आरोपीने गुन्ह्यानंतर काय केले?

    Ans: आरोपी ऋषिकेश पाटील स्वतः पोलीस ठाण्यात जाऊन हजर झाला.

  • Que: या घटनेमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: वैवाहिक आयुष्यातील चारित्र्याच्या संशयातून हा खून झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

