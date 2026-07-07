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Nagpur Crime: नागपुरातून एकाच कुटुंबातील पाच जण बेपत्ता; मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात

Updated On: Jul 07, 2026 | 09:59 AM IST
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सारांश

नागपूरच्या धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य 24 जूनपासून बेपत्ता झाले आहेत. नातेवाईकांनी शोध घेतल्यानंतरही त्यांचा काहीच मागमूस लागला नाही. मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुण्यात आढळल्याने गूढ अधिक वाढले आहे. कर्जाच्या तणावामुळे कुटुंब बेपत्ता झाल्याचा संशय असून पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • नागपूरच्या धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य 24 जूनपासून बेपत्ता आहेत.
  • कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे आढळल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.
  • कर्जाच्या तणावामुळे कुटुंब बेपत्ता झाल्याचा संशय; पोलीस सर्व शक्यतांचा तपास करत आहेत.
नागपूर: नागपूर शहरातून एक अत्यंत गूढ आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य 24 जूनपासून अचानक बेपत्ता झाले असून, अनेक दिवस उलटूनही त्यांचा कोणताही मागमूस लागलेला नाही. नातेवाईकांनी सर्वत्र शोध घेऊनही काहीच माहिती मिळाली नसल्याने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे आढळल्याने या प्रकरणाचे गूढ अधिकच वाढले असून, पोलीस सर्व शक्यतांचा तपास करत आहेत.

काय घडलं नेमकं?

कुटुंबातील पाच जण अचानक बेपत्ता झाल्याचा समोर आले. दाखल तक्रारीनुसार धंतोली परिसरात तक्रारदार ७१ वर्षीय श्यामसुंदर परसवानी यांचे कुटुंब राहते. त्याच ठिकाणी त्यांचे दिवंगत भाऊ सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबातील सदस्य राहतात. या कुटुंबातील 57 वर्षीय हर्षा परसवानी, 42 वर्षीय जितेंद्र परसवानी, 40 वर्षीय इशिता, 21 वर्षीय खुशी आणि 12 वर्षीय कृष्णा हे पाच जण बेपत्ता आहे. या प्रकरणी त्यांच्या भावाने तक्रार दाखल केली.

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दाखल तक्रारीनुसार २४ जूनपासून सुरेश परसवानी यांच्या कुटुंबातील पाचही सदस्य अचानक घरातून निघून गेले. त्यानंतर ते परतलेच नाही. एका सदस्यावर कर्जाचा डोंगर असल्याची माहिती पुढे आली आहे. पोलीस नातेवाईकांसह ओळखीच्या व्यक्तीकडे शोधाशोध केली. मात्र हाती कोणतीही माहिती लागली नाही. नातेवाईक शामसुंदर परसवाणी यांनी धंतोली पोलीस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल नोंदवली आहे. पोलिसांनीही प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आपला तपास सुरू केला आहे.

सखोल तपास

या मोबाईल सदस्यांचे मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणेचे असल्याचे समोर आले आहे. परंतु पुण्यातून हे कुटुंब नेमके कुठे गेले. या कुटुंबाने नेमकं काय केलं? टोकाचा पाऊल तर उचललं नाही ना? असे अनेक प्रश्न समोर येत आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

जन्मदात्या वडिलानेच केले पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आरोपी अटकेत

नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जन्मदात्या वडिलानेच केला पोटच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी आरोपी वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपीचं वय ४४ वर्ष आहे. आरोपी वडिलांवर मुलीवर लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाड केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: किती जण बेपत्ता झाले आहेत?

    Ans: नागपूरच्या धंतोली परिसरातील एकाच कुटुंबातील पाच सदस्य बेपत्ता झाले आहेत.

  • Que: पोलिसांना शेवटचे लोकेशन कुठे मिळाले?

    Ans: बेपत्ता सदस्यांच्या मोबाईलचे शेवटचे लोकेशन पुणे येथे आढळले आहे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांचा संशय काय आहे?

    Ans: कुटुंबातील एका सदस्यावर कर्ज असल्याची माहिती समोर आली असून, त्याच कारणामुळे कुटुंब बेपत्ता झाल्याची शक्यता तपासली जात आहे.

Web Title: Nagpur crime five members of the same family go missing from nagpur last mobile location traced to pune

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Published On: Jul 07, 2026 | 09:59 AM

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