Pune Accident : नवीन कात्रज बोगद्याजवळ भीषण अपघात, कंटेनरवर कार आदळली अन्…

पुणे : नवीन कात्रज बोगद्याजवळ कंटेनरवर कार आदळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात कारमधील दोघे जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी कंटेनर चालकावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. रघुनाथ मारुती घारे (वय ५५, रा. कोपरखैरणे, नवी मुंबई) असे मृत्यू झालेल्या प्रवाशाचे नाव आहे. अपघातात घारे यांचे नातेवाईक संजय चाळके, नात गाथा हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
याप्रकरणी कंटेनरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी चालक प्रदीपकुमार कल्पनाथ प्रजापती (वय ३, रा. कुरली फाटा चाकण) याला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत कारचालक रोहित रघुनाथ घारे (वय २५, रा. कोपरखैरणे, नवी मुंबई) यांनी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, कारचालक रोहित घारे, त्यांचे वडील रघुनाथ, वडिलांचे मामा संजय चाळके, तसेच भाची गाथा हे गुरुवारी (३० एप्रिल) दुपारी कारने मुंबई-बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावरुन निघाले होते. नवीन कात्रज बोगदा येथून जात होते. तेव्हा भरधाव कंटेनरने अचानक मार्गिका बदलली. कंटेनर चालकाने ‘इंडिकेटर’ दाखविला नाही. त्यामुळे कंटनेरच्या एका बाजूवर कार आदळली. कारमधील प्रवासी गंभीर जखम झाले. चालक चालक रोहित यांना दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच वरिष्ठ निरीक्षक शरद झिने यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी अपघातग्रस्त कारमधील चौघांना बाहेर काढले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल झाले. गंभीर जखमी झालेले कारमधील प्रवासी रघुनाथ घारे यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. उपनिरीक्षक लक्ष्मण डोईफोडे अधिक तपास करत आहेत.
मद्यधुंद कारचालकांने दोन दुचाकींना उडवले
गेल्या काही दिवसाखाली मद्यधुंद अवस्थेतील कार चालकाने समोरून येणाऱ्या दोन दुचाकीना जोरदार धडक दिली आहे. या भीषण अपघातात एका दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मूत्यू झाला आहे. तर दुसऱ्या एका दुचाकीवरील एका महिलेसह दोघे गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर सासवड येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. रविंद्र गोपाळ काकडे (वय ६५) आणि महेद्र संपत काकडे( वय ५३, दोघेही रा. पांगारे ता. पुरंदर) अशी अपघात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. तर तुकाराम जयवंत पोमण (वय ६०) आणि सुरेखा तुकाराम पोमण (वय ५०, दोघेही रा. पिंपळे, ता. पुरंदर) हे पती पत्नी गंभीर जखमी आहेत. याप्रकरणी कारचालक अक्षय सुहास परख ( वय ३०, रा. अँमेनोरा हडपसर पुणे. मुळ रा. नेहापुजा कोऑपरेटीव्ह सोसायटी मिटानगर, गोरेगाव वेस्ट मुबई) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राजाराम काकडे (वय ४०, रा पांगारे) यांनी सासवड पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.