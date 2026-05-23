Pune Crime : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: May 23, 2026 | 04:08 PM IST
सारांश

पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. येरवड्यात रस्त्यावर केक कापून वाढदिवस साजरा करणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाला महागात पडले आहे.

संग्रहित फोटो

विस्तार

पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. येरवड्यात रस्त्यावर केक कापून वाढदिवस साजरा करणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाला महागात पडले आहे. पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी माजी नगरसेवक, तसेच त्यांच्या मुलासह सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

 

या प्रकरणी माजी नगरसेवक किशाेर राजाराम विटकर (वय ५१), हर्षद किशोर विटकर (वय २८), गणेश पोपटराव ढोकळे (वय ४०), गणपत जिवराज पुरोहित (वय ५१), विकास मच्छिंद्र सोनवणे (वय ४०), रोहित मधुकर वैराळ (वय ३५, सर्व रा. येरवडा), रामेश्वर अरुण दुर्लेकर (वय ३२, रा. वाघोली) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलीस कर्मचारी बलजीत थोरात यांनी लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

किशोर विटकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आहेत. त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या मााहितीनुसार, येरवड्यातील गाडीतळ परिसरात विटकर यांचे कार्यालय आहे. शुक्रवारी (२२ मे) कार्यालयासमोरील रस्त्यावर टेबल टाकून केक कापण्यात आला. विटकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त मध्यरात्री एकच्या सुमारास आतषबाजी करण्यात आली. विटकर आाणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक शांततेता भंग केला, तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याचे पोलिसंनी दाखल केलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक जगताप तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

आंदेकर टोळीकडून वनराजच्या खुनातील आरोपींचे नातेवाईक टार्गेट

वनराज आंदेकर खूनानंतर वर्षपुर्तीच्यावेळीच आंदेकर टोळीकडून बदल्याच्या भावनेतून यातील सर्व आरोपींच्या नातेवाईकांना टार्गेट करण्यात आल्याचे समोर आलेले असताना या खूनांचे नियोजनही ‘त्या’ वर्षातच झाल्याचे वास्तव आता समोर येऊ लागले आहे. कारण, आयुष कोमकरच्या खूनापुर्वीच आंदेकर टोळीचा सदस्य आवेज खान हा पुणे पोलिसांच्या रडारवरून लपण्यासाठी उत्तरप्रदेशात जाऊन लपल्याचे समोर आले आहे. अक्षय म्हस्केच्या खूनासाठी तो तीन दिवसांपुर्वीच पुण्यात आला होता, असेही समोर आले आहे. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याचा १ सप्टेंबर २०२४ रोजी सोमनाथ गायकवाड याच्या टोळीकडून खून झाला. या खूनाने शहर तर हादरले होतेच पण आंदेकर टोळी पुर्ण हादरून गेली होती. पण, आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरला हा खून जिव्हारी लागला होता. तेव्हाच आंदेकर टोळीकडून मुलाच्या बदल्यात आरोपींचे नातेवाईक टार्गेट करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात होते.

Published On: May 23, 2026 | 04:08 PM

