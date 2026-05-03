लाच मागणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड; लोहगाव पोलीस ठाण्यात ‘एसीबी’ची मोठी कारवाई

पुणे : अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी ८० हजारांची लाच मागणाऱ्या लोहगाव पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पकडले आहे. लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या आवारात ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. मनोज मधुकर बरुटे (वय ३८, रा. गंगा सोसायटी, कळस, आळंदी रस्ता) असे अटक करण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी बरुटे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती.
मदत करण्यासाठी मागितली लाच
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारादाराविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी तक्रारदाराकडे पोलीस उपनिरीक्षक बरुटे यांनी सुरुवातीला ७० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. या तक्रारीची शहानिशा करण्यात आली. तक्रारदाराला लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या आवारात शुक्रवारी (१ मे) सायंकाळी पोलीस उपनिरीक्षक बरुटे यांनी बोलाविले. तक्रारदाराक़डून ८० हजारांची लाच घेताना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा लावून पकडले.
पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सुहास हट्टेकर आणि पथकाने ही कारवाई केली आहे. पोलीस निरीक्षक अविनाश घरबुडे तपास करत आहेत. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याने लाच मागितल्यास त्वरीत तक्रार करावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे.
