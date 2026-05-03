Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Police Sub Inspector Of Lohgaon Police Station Arrested For Demanding Bribe

लाच मागणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड; लोहगाव पोलीस ठाण्यात ‘एसीबी’ची मोठी कारवाई

अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी ८० हजारांची लाच मागणाऱ्या लोहगाव पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पकडले आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 01:46 PM
लाच मागणारा पोलीस उपनिरीक्षक गजाआड; लोहगाव पोलीस ठाण्यात ‘एसीबी’ची मोठी कारवाई

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : अदखलपात्र गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी ८० हजारांची लाच मागणाऱ्या लोहगाव पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) पकडले आहे. लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या आवारात ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकाला अटक करण्यात आली आहे. मनोज मधुकर बरुटे (वय ३८, रा. गंगा सोसायटी, कळस, आळंदी रस्ता) असे अटक करण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी बरुटे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली होती.

 

मदत करण्यासाठी मागितली लाच

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारादाराविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी तक्रारदाराकडे पोलीस उपनिरीक्षक बरुटे यांनी सुरुवातीला ७० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. या तक्रारीची शहानिशा करण्यात आली. तक्रारदाराला लोहगाव पोलीस ठाण्याच्या आवारात शुक्रवारी (१ मे) सायंकाळी पोलीस उपनिरीक्षक बरुटे यांनी बोलाविले. तक्रारदाराक़डून ८० हजारांची लाच घेताना त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा लावून पकडले.

पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक सुहास हट्टेकर आणि पथकाने ही कारवाई केली आहे. पोलीस निरीक्षक अविनाश घरबुडे तपास करत आहेत. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याने लाच मागितल्यास त्वरीत तक्रार करावी, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केले आहे.

हे सुद्धा वाचा : पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा; लाकडी दांडके, कटरने जबर मारहाण

Web Title: Police sub inspector of lohgaon police station arrested for demanding bribe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा
1

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…
2

पुणे पोलिस दलात मोठे फेरबदल, तेजस्वी सातपुते गुन्हे शाखेच्या अप्पर आयुक्त; तर संजय दराडे…

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता
3

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
4

पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

May 17, 2026 | 09:18 AM
नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

May 17, 2026 | 09:16 AM
Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

May 17, 2026 | 09:13 AM
Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

May 17, 2026 | 09:10 AM
Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

May 17, 2026 | 09:05 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM