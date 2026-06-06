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Pune Crime: ITI च्या टेरेसवर रक्तरंजित थरार! वर्ग मित्राने 23 वर्षीय विद्यार्थ्यावर चाकूने केले सपासप वार; तरुणाचा मृत्यू

Updated On: Jun 06, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील गोणवडी येथील आयटीआयमध्ये शिकणाऱ्या 23 वर्षीय सौरभ साखरे या विद्यार्थ्याची त्याच्याच वर्गातील अमेय कोकरे याने चाकूने भोसकून हत्या केली. टेरेसवर झोपताना दोघांमध्ये झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याचा संशय असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • आयटीआयच्या टेरेसवर विद्यार्थ्याची चाकूने हत्या
  • मृत सौरभ साखरे हा बीड जिल्ह्यातील रहिवासी
  • आरोपी अमेय कोकरे याला घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली
पुणे: पुणे जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २३ वर्षीय विद्यार्थ्यांचा त्याच्याच वर्गातील विद्यार्थ्याने चाकूने भोसकून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना आंबेगाव तालुक्यातील गोणवडी येथे असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (आयटीआय) घडली. या घटनेने परिसरात आणि शैक्षणिक परिसरात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांचे नाव सौरभ साखरे (वय 23, रा. चिंचपूर, ता. धारूर, जि. बीड) असे आहे. सौरभ हा आयटीआयमध्ये प्रथम वर्षांचे शिक्षण घेत होता. घटनेच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी रात्री सौरभ आणि त्याच्या वर्गातील अमेय भीकही कोकरे( वय १९) हे दोघेही संस्थेच्या टेरेसवर झोपण्यासाठी गेले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादाचे रूपांतर थेट हिंसेत झाले. संशयित आरोपी अमेय आपल्याकडील धारदार चाकूने सौरभवर अचानक हल्ला केला. या जीवघेण्या हल्ल्यात सौरभ गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र अतिरक्तस्रावामुळे उपचारादरम्यान त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

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या घटनेची माहिती मिळताच घोडेगाव पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि आरोपीला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. हत्येमागील नेमके कारण समोर आले नाही आहे. पोलीस याचा तपास करत आहे. या घटनेने सौरभच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून बीड जिल्ह्यातून त्याचे नातेवाईक मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले आहेत.

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पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. चारचाकी गाडी, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी करत सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या सततच्या मानसिक आणि शारीरिक छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पती, सासू आणि सासऱ्याविरोधात चंदननगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत विद्यार्थ्याचे नाव काय होते?

    Ans: मृत विद्यार्थ्याचे नाव सौरभ संतोष साखरे होते.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील गोणवडी येथील आयटीआयमध्ये घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: घोडेगाव पोलिसांनी आरोपी अमेय कोकरे याला अटक करून तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Pune crime bloody horror on iti terrace classmate repeatedly stabs 23 year old student youth dies

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Published On: Jun 06, 2026 | 09:33 AM

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