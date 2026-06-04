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Pune Crime: दुहेरी हत्याकांड! पोटच्या मुलाने वडील आणि सख्ख्या भावाचा घेतला जीव; मृतदेहाशेजारीच काढली रात्र

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:47 AM IST
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सारांश

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पारगाव तर्फे मढ येथे पोटच्या मुलानेच वडील आणि सख्ख्या भावाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. विशेष म्हणजे आरोपी रात्रभर दोन्ही मृतदेहांच्या शेजारीच झोपून राहिला. या दुहेरी हत्याकांडामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • जुन्नर तालुक्यात मुलानेच वडील आणि सख्ख्या भावाची हत्या केल्याची घटना उघड.
  • आरोपी बाबाजी मुकणे हा रात्रभर मृतदेहांच्या शेजारीच झोपून होता.
  • कौटुंबिक वादातून हत्या झाल्याचा प्राथमिक अंदाज; पोलिस तपास सुरू.
पुणे: पुणे जिल्ह्यातून दुहेरी हत्येचे प्रकरण समोर आले आहे. पोटच्या मुलानेच आपल्या वडिलांसह सख्ख्या भावाची निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. कौटुंबिक वादातून त्याने आपल्या वडिलांची आणि भावाची दगडाने ठेचून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. हि घटना जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील पारगाव तर्फे मढ गावातील परिसरात बगाडवाडी येथील आहे.

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कशी उघडकीस आली घटना

मृत वडिलांचे नाव जयराम महादू मुकणे (वय 65) आणि मृत मुलगा राजू जयराम मुकणे (वय 30) असे आहे. तर आरोपीचे नाव बाबाजी मुकणे असे आहे. आरोपीने हत्या केल्यानंतर तो रात्रभर दोन्ही मृतदेहांच्या शेजारी झोपून राहिला होता. सकाळी शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या स्थानिक नागरिकांना मृतदेह आढळून आल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. नागरिकांनी तातडीने या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.

पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पोलिसांनी पंचनामा करत दोन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रूग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असता त्याची चौकशी सुरु केली आहे. प्राथमिक तपासातून कौटुंबिक वादातून ही घटना घडल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. मात्र यामागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाचा तपास ओतूर पोलीस करत आहे.

पत्नीने दारू पिण्यास नकार दिल्याने पतीची आत्महत्या; विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू

पिंपरी चिंचवड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने दारू पिण्यास मनाई केल्याचा राग अनावर झाल्याने एका पतीने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या आत्महत्येच्या घटनेमुळे लोहार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या घटनेत कोणाचा मृत्यू झाला?

    Ans: जयराम महादू मुकणे आणि त्यांचा मुलगा राजू जयराम मुकणे यांची हत्या करण्यात आली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: मृत व्यक्तींचाच मुलगा आणि भाऊ असलेला बाबाजी मुकणे हा मुख्य आरोपी आहे.

  • Que: पोलिसांना ही घटना कशी समजली?

    Ans: सकाळी शेळ्या चारण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना मृतदेह दिसल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.

Web Title: Pune crime double murder son kills father and biological brother spends the night right next to the bodies

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Published On: Jun 04, 2026 | 09:47 AM

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