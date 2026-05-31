Raigad Crime: रायगडमध्ये अज्ञात महिलेचा आठ दिवस जुना मृतदेह आढळला; हत्या की घातपात?

काय घडलं नेमकं?
पळसदरी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून अचानक प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. आजूबाजूला राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना याबाबत संशय आल्याने त्यांनी परिसरात शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी रस्त्यालगत एका महिलेचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत पडलेला दिसून आला. नागरिकांनी तात्काळ या घटनेची माहिती कर्जत पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मृतदेह ताब्यात घेतला.
मृतदेह आठ दिवस जुना
मृत महिला साधारण 35 ते 40 वर्ष वयोगटातील असावी असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. या महिलेच्या अंगावर कुर्ती आणि निळ्या रंगाची पँट असून, तिच्या उजव्या हातात एक बांगडी आढळून आली आहे. मृतदेहाची अवस्था पाहता हा मृतदेह सुमारे आठ दिवसांपूर्वीचा असावा, असा प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. या महिलेची अद्याप ओळख पटू शकलेली नाही.
तपस सुरु
तिचा मृत्यू नेमकं काशामुळे झाला? तिच्यासोबत काही गैरप्रकार घडला आहे का, की तिची दुसरीकडे हत्या करून मृतदेह येथे आणून टाकण्यात आला? कोणी केली असेल हत्या? या सगळ्या घटनेचा तपास पोलीस करत आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. या मृतदेहाचा शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे.सध्या या घटनेचा तपास पोलीस करत आहे.
