Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Satara Crime : शिरवळमध्ये तरुणाची बेदम मारहाणीत हत्या; आरोपी अटकेत, शिरवळ बंदची हाक

सातारा जिल्ह्यातील शिरवळ येथे मध्यरात्री झालेल्या बेदम मारहाणीत 23 वर्षीय अतिश राऊतचा मृत्यू झाला. उपचारादरम्यान पुण्यात त्याचा मृत्यू झाला. दोन आरोपी अटकेत असून घटनेनंतर शिरवळ बंदची हाक देण्यात आली आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 10:12 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • शिरवळ येथे मध्यरात्री अतिश राऊत व त्याच्या वडिलांवर हल्ला
  • अतिशवर गंभीर मारहाण; पुण्यात उपचारादरम्यान मृत्यू
  • तेजस व दीपक भरगुडे अटक; गावात तणाव, बंदची हाक
सातारा : सातारा जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाला बेदम मारहाण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या मारहाणीत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना खंडाळा तालुक्यातील शिरवळ येथे शनिवारी मध्यरात्री २ वाजताच्या सुमारास घडली. संशयित आरोपी हे खंडाळा तालुक्यातील पळशीतील असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेने ग्रामस्थ संतापले असून ग्रामस्थांनी शिरवळ बंदची हाक दिली आहे. या घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव अतिश अशोक राऊत (वय 23) असे आहे.

आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीवर अत्याचार; मुख्याध्यापकासह अधीक्षिका निलंबित

नेमकं काय घडलं?

अतिश राऊत याला शनिवारी २७ डिसेंबरला शनिवारी मारहाण करण्यात आली. यादरम्यान अतिशसह त्याच्या वडिलांना देखील बेदम मारहाण करण्यात आली होती. तेव्हा अतिशचे वडील यांनी आपल्या नातेवाईकांना अतीशला रुग्णालयात नेण्यास सांगितले. नातेवाईकांनी मध्यरात्री अतीशला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अतीशला बेदम मारहाण करण्यात आली होती त्याचे कपडे देखील फाटले होते. अतीशची प्रकृती बघता त्याला पुण्याच्या रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान, रविवारी त्याचा मृत्यू झाला. ससून रुग्णालयात त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले होते.

शिरवळ बंदची हाक

या घटनेनंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. हत्येला घातपाताचा रूप देण्यात आल्याचा बनाव आरोप शिरवळ ग्रामस्थांनी केला होता. या घटनेने शिरवळ परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. शिरवळ बंदची हाक देण्यात आली आहे. याप्रकरणी अशोक दिनकर राऊत (अतीशचे वडील) यांनी फिर्याद नोंदवली आहे. तेजस भरगुडे आणि दीपक भरगुडे अशी गुन्हेगारांची नावे आहेत. त्यांनी अतीशला आणि त्याच्या वडिलांना का मारहाण केली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे.

भांडुपमध्ये भीषण अपघात; भरधाव ‘बेस्ट’ने अनेकांना चिरडले, चौघांचा मृत्यू तर 9 जण जखमी

मुंबई : भांडुप (पश्चिम) येथील स्टेशन रोडवर एक मोठा बस अपघात झाला. बेस्टच्या बसने अनेक लोकांना चिरडल्याचे समोर आले आहे. या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि नऊ जण जखमी झाल्याची माहिती दिली जात आहे. हा अपघात सोमवारी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास झाला. यातील जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

Raigad Crime: खोपोलीतील मंगेश काळोखे हत्या प्रकरणाला ‘बीड कनेक्शन’! आमदार महेंद्र थोरवेंचा खळबळजनक आरोप; 9 आरोपी अटकेत

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव व वय काय?

    Ans: अतिश अशोक राऊत, वय 23 वर्षे.

  • Que: घटना कधी व कुठे घडली?

    Ans: 27 डिसेंबर रोजी मध्यरात्री शिरवळ, खंडाळा तालुका.

  • Que: आरोपी कोण आहेत?

    Ans: तेजस भरगुडे आणि दीपक भरगुडे; दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

Web Title: Satara crime a young man was brutally murdered in shirwal

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 10:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट
1

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
2

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…
3

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू
4

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

Jan 21, 2026 | 11:47 AM
Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Jan 21, 2026 | 11:47 AM
Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू

Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू

Jan 21, 2026 | 11:45 AM
T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

T20 World Cup Crisis: बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

Jan 21, 2026 | 11:38 AM
आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या नमकीन बिस्किटांना छिद्र का असतात? कारण वाचून व्हाल आश्चयचकित

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Zilla Parishad Election 2026: जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 21, 2026 | 11:19 AM
‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

Jan 21, 2026 | 11:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM